Он боролся за нашу свободу. Завершились финальные слушания об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа

В Высоком суде Лондона завершились слушания по апелляции 52-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на решение британских властей об его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения

2024-02-22T13:11

Уголовное преследование Джулиана Ассанжа собиралась начать еще администрация Барака Обамы, репутация которой и пострадала из-за публикаций Wikileaks о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане. Но в 2013 Минюст США решил этого не делать из-за "прецедента для судебного преследования журналистов". Решение было пересмотрено после победы Трампа, хотя никакой новой информации в деле не появилось.Обвинение в антиамериканском заговоре по статье о шпионаже, которую никогда до этого не предъявляли журналистам, вместо обвинения в нарушении конфиденциальности личных данных говорит не только о политически мотивированном преследовании конкретного журналиста, но и о желании цензурировать прессу как таковую.Сейчас же прошли слушания за право подать апелляцию на решение об экстрадиции журналиста их Великобритании в США, которое уже было принято.Дело в том, что суд первой инстанции запретил экстрадировать Ассанжа, но не по той причине, на которой настаивали адвокаты. Если бы было вынесено решение о политическом преследовании журналиста, на этом бы все и закончилось."Возмутительная часть многолетнего "суда" Великобритании по приговору Джулиана Ассанжа к смерти в американской темнице заключается в том, что жертвой его "преступления" (журналистики) является государство, а не человек. Это и есть определение политического преступления, которое договор об экстрадиции между США и Великобританией прямо запрещает", — заявил знаменитый разоблачитель ЦРУ Эдвард Сноуден.Да, в Великобритании есть специальный закон, который прямо запрещает передавать в третьи страны преследуемых по политическим мотивам. Но судья Ванесса Барайцер, проявив известный гуманизм, все же оставила для прокуратуры лазейку для оспаривания ее решения. Основанием запрета на экстрадицию стало психическое состояние (у Ассанжа в тюрьме выявили синдром Аспергера), которое может привести к самоубийству, если журналиста отправят в США в одиночную камеру в тюрьме строгого режима. Так что заявления Сноудена хоть по сути и верны, но лишены практического смысла — Ассанжа не признали политическим заключенным.Прокуроры настаивали на том, что "жертвами" деятельности журналиста стали именно люди, преступление не столько в обнародовании общественно важной, но секретной информации, сколько в обнародовании имен информаторов США в Ираке и Афганистане, что подвергло их жизни опасности.Ассанж, считает обвинение, опубликовал депеши Госдепа, в которых были указаны имена афганцев и иракцев, сотрудничавших с американскими оккупационными силами, без редактирования этих имен. Поэтому "журналисты, религиозные лидеры, правозащитники и политические диссиденты, которые жили при репрессивных режимах и сообщали Соединенным Штатам о злоупотреблениях в своих странах, подвергаются большому риску. Публикуя эти документы без редактирования имен, Ассанж создал серьезный и неминуемый риск того, что невинным людям причинят физический вред или они будут задержаны" — так написано в обвинительном акте.На самом же деле журналист редактировал имена и это выяснили в заседании. Кроме того, в материалах дела нет сведений ни об одном пострадавшем от публикаций WikiLeaks. В 2013 году на суде по делу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг команда из 120 офицеров контрразведки также не смогла найти ни одного человека среди тысяч американских агентов и секретных источников в Афганистане и Ираке, которые пострадали из-за разоблачений.Мало того, оказалось, что вместе с Ассанжем редактурой материалов Cablegate (военные дневники из Ирака и Афганистана, а также депеши Госдепа) занимались сотрудники Der Spiegel, New York Times и The Guardian при согласовании с Госдепом США. Такая работа не позволила опубликовать около 15 тысяч документов. Но в Госдепе поняли, что подставляются, сообщая журналистам, что можно публиковать, а что нельзя, и соскочили с проекта. Ни Der Spiegel, ни New York Times, ни The Guardian, ни Госдеп почему-то ни в чем не обвиняют.Также в заседании выяснилось, что при редактировании депеш Ассанж использовал специальную программу, которая удалила из текста все слова не на английском языке, то есть арабских имен в отредактированном тексте не было.Утечка имен произошла позже публикации Wikileaks, в 2011 году, когда в публичное пространство попал код для дешифрования зеркальной версии зашифрованного онлайн-хранилища WikiLeaks. Код был опубликован в феврале 2011 в книге журналиста The Guardian Дэвида Ли без разрешения Ассанжа. Удалить файлы Ассанж не мог, потому что не контролировал многочисленные "зеркала". Никаких обвинений Ли не предъявлено. Затем расшифрованные с помощью кода данные слил в торрент основатель Cryptome Джон Янг. К нему у правоохранительных органов тоже нет претензий.Непричастность Ассанжа к публикации неотредактированных данных было бы элементарно доказать при доступе к компьютерам, телефонам и бумажным письмам журналиста, которые были изъяты при его задержании в посольстве Эквадора и до сих пор не возвращены.С эквадорским посольством связан еще один эпизод, который доказывает, что преследование Ассанжа является политически мотивированным. Дело в том, что в Испании несколько лет рассматривали (но приостановили рассмотрение) дело связанной с Дональдом Трампом частной охранной компании UC Global, которая не только шпионила за Ассанжем, но и пыталась выкрасть из посольства Эквадора грязные детские подгузники, чтобы путем анализа ДНК точно установить, что это дети журналиста. Они могли угрожать жене Стелле и детям с целью получения от Ассанжа необходимой Трампу информации о том, кто взломал серверы нацкомитета Демпартии. Стелла неоднократно говорила об угрозах и запугивании, которым она с детьми подвергалась в течение нескольких лет.Но Британский суд не решает вопрос о виновности Ассанжа, только о правомочности экстрадиции. И, как уже было сказано, журналиста не посчитали политическим заключенным, просто не стали разбираться и отказали в экстрадиции по самой формальной причине — здоровье.После этого медицинский эксперт обвинения заключил, что состояние обвиняемого "динамичное", то есть сегодня при данных обстоятельствах риск суицида действительно велик, но при изменении обстоятельств изменится и психическое состояние. Тогда прокуроры пообещали более щадящие условия в американской тюрьме.В декабре 2021 года Высокий суд Лондона отменил запрет на экстрадицию.Весной 2022 года Верховный суд Великобритании отказался удовлетворить апелляцию основателя Ассанжа на это решение Высокого суда Лондона, а в апреле 2022 года Вестминстерский магистратский суд Лондона вынес постановление об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. Летом тогдашняя глава МВД Великобритании Прити Пател утвердила решение об экстрадиции.Адвокаты Ассанжа подали свою апелляцию, но в июне 2023 года судья Высокого суда Лондона Джонатан Свифт отклонил ее по всем пунктам. Теперь главы судебной коллегии королевской скамьи Виктория Шарп и Адам Джонсон должны оценить вердикт, вынесенный Свифтом.Если подать новую апелляцию разрешат, суды начнутся снова. Если нет, то останется единственная инстанция для обжалования — ЕСПЧ. Проблема только в том, что Европейский суд рассматривает дела очень долго и, скорее всего, за это время Ассанжа уже экстрадируют.За журналиста заступился кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший."Все вы знаете, что Джулиан Ассанж — героический разоблачитель. Он выступал за демократию. Он выступил против государственной слежки. Он выступал против коррупции в правительстве. Он боролся за все наши свободы. И он пошел на огромную жертву. Сейчас он находится в тюрьме, ему грозят пожизненное заключение и экстрадиция в США. Необходимость его помилования не терпит отлагательств. Это не может ждать, пока я стану президентом. Мы должны сделать это сейчас. Пожалуйста, подпишите петицию, призывающую президента Байдена немедленно помиловать Джулиана Ассанжа", — заявил политик.Однако этот популистский призыв не имеет практического смысла. Помиловать можно только того, кто уже осужден, а Ассанжа в случае экстрадиции только ждет суд. Результаты его, к сожалению, можно предугадать, тем не менее они должны сначала быть. По этой же причине на письма о помиловании не отреагировал и Трамп, когда покидал президентское кресло и имел право подписать помилование нескольким обвиняемым.Более осмысленная критика прозвучала от представителя МИД ФРГ:"Мы видим расхождения между нашим пониманием закона и правовым пониманием Соединенных Штатов Америки. Преступления, в которых Ассанж обвиняется в США, не подлежат наказанию в Германии".В США Ассанжа хотят судить по принятому более ста лет назад закону о шпионаже, который был нужен для того, чтобы привлекать к ответственности шпионов и перешедших на сторону врага. Для суда над журналистами этот закон никогда не применялся и не должен применяться. Но, опять же, это вопрос к американскому суду в будущем. Для решения британского суда все эти моменты несущественны. Существенно сейчас только одно — есть ли основания разрешить Ассанжу подать апелляцию?На принятие решения судьям понадобится несколько недель и раньше марта мы о нем не узнаем.

