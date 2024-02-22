https://ukraina.ru/20240222/1053469143.html

Потеря легитимности и узурпация власти. Зачем Зеленский собирал фракцию "Слуги народа"

Потеря легитимности и узурпация власти. Зачем Зеленский собирал фракцию "Слуги народа" - 22.02.2024 Украина.ру

Потеря легитимности и узурпация власти. Зачем Зеленский собирал фракцию "Слуги народа"

В среду, 21 февраля, Владимир Зеленский впервые за два года СВО встретился со своей фракцией "Слуга народа", созвав нечто вроде партсобрания

2024-02-22T12:33

2024-02-22T12:33

2024-02-22T12:53

эксклюзив

владимир зеленский

сво

слуга народа

украина

давид арахамия

легитимность

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Депутаты фракции и украинские СМИ анонсировали встречу как важнейшее событие, но, судя по депутатским заявлениям по итогам встречи, Зеленский лишь общими фразами призывал их к единству."Цель встречи – синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы", – прокомментировал встречу глава фракции Давид Арахамия.Дело в том, что внутри фракции продолжаются брожения, депутаты противоречат друг другу, а некоторые вовсе пытаются сбежать из парламента. Даже на знаковую встречу с Зеленским не явились около 30% фракции. Однако именно от послушного парламентского большинства и фракции "Слуга народа" зависит власть Зеленского и его дальнейшая политическая судьба.В Последнее время более всего разногласий во фракции вызывает законопроект о мобилизации, который при всей своей непопулярности в обществе может стать концом политической карьеры любого депутата, который его поддержит. Поэтому Зеленскому впервые за два года удалось найти время, чтобы приструнить свою фракцию, которую он несколько забросил, так как все важные вопросы решаются через Офис президента.По словам Арахамии, Зеленский на встрече якобы также поднимал вопрос об увеличении зарплат военнослужащим сразу вдвое, до 200 тысяч гривен. Однако эти слова можно расценивать не более как пиар и заявление о благих намерениях, так как западное финансирование сокращается, а украинская казна не в состоянии выплатить даже положенное, на что постоянно жалуются солдаты ВСУ.Однако основная причина беспокойства Зеленского – вопрос о его легитимности после 31 марта, после даты, когда должны были бы состояться президентские выборы. Накануне встречи ручные украинские социологи из КМИС опубликовали свое "исследование", по данным которого подавляющее большинство украинцев якобы не хотят выборов до окончания военного положения. Но военное положение Зеленский может продлевать "до выхода на границы 1991 года" – то есть бесконечно.Арахамия также утверждает, что Зеленский поставил на встрече вопрос о противостоянии "дестабилизации работы парламента", которую, по словам президента, россияне планируют к маю, то есть к дате, когда в должность должен был бы вступить новый президент."Президент обратился ко всем, чтобы мы все держались вместе. Потому что россияне активно думают о том, чтобы дестабилизировать парламент и сделать так, чтобы уже условно с мая целые фракции не выходили на работу. Это будет частью большой информационной кампании против него, что вроде бы он уже нелегитимен", – пояснил Арахамия.Иными словами, россияне каким-то образом должны заставить украинских депутатов саботировать работу парламента, не выходить на работу и лишать Зеленского легитимности. По сути, это означает, что те депутаты, которые попытаются сбежать с корабля, будут объявлены "российскими агентами".В тот же день, 22 февраля, о сложении мандата заявил "Слуга народа" Вячеслав Медяник, замглавы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Буквально накануне сложения мандата он стал соавтором скандального законопроекта о введении тотального видеонаблюдения и слежки по всей Украине.Ранее Давид Арахамия утверждал, что 17 депутатов фракции хотят сложить мандат, но отпускать их фракция не собирается. Депутатский мандат, за который раньше на Украине платили крупные суммы, подкупали избирателей, вдруг становится непосильным грузом.Одесский анархист Вячеслав Азаров пишет, что бегство депутатов ясно говорит о политическом кризисе на Украине, а также внутри президентской политической силы. "Учитывая, что сегодня прибавился уже 18-й слуга, желающий сдать вожделенный депутатский мандат, оставшиеся члены фракции как раз отчетливо понимают свое политическое будущее, вернее, его отсутствие. Со стороны же вся эта мало приглядная история с возникшей неоткуда партией, взявшей название популярного телесериала, и ее вероятной утилизацией после первого же срока, наглядно демонстрирует острый кризис политической системы в Украине", – пишет Азаров.Экс-нардеп Игорь Мосийчук тоже утверждает, что на встрече Зеленского со своими "слугами" ключевыми темами стали принятие законопроекта о мобилизации, а также вакуум легитимности президента после 20 мая 2024 года.Еще один экс-нардеп, доктор юридических наук Валерий Карпунцов говорит, что легитимность Зеленского после 21 мая будет под вопросом, поскольку Конституция не запрещает проведение выборов во время военного положения. "Норма Конституции говорит о том, что нет запрета на выборы президента во время чрезвычайного или военного положения. А если мы посмотрим на парламент, то такой запрет есть в Конституции", - говорит Карпунцов.По словам Карпунцова, если Зеленский решит пересидеть полномочия, не уйти в отставку добровольно, то наступает "чистая уголовная ситуация, когда идет узурпация власти и это уже квалифицируется по уголовному кодексу".В случае утраты легитимности или гибели президента, его функции согласно Конституции переходят главе парламента. Де-юре, в ночь на 21 мая карета президента превращается в тыкву. И Зеленскому было важно приструнить своих "слуг", чтобы те даже не пытались поднимать этот вопрос.Опальный депутат Александр Дубинский, сам бывший "Слуга народа", предполагает следующий сценарий после утраты легитимности президента, который определять будут западные доноры Украины. "Слуги – получат право назначить премьера, но это не будет их кандидатура, а согласованная с донорами. Вероятнее всего – Маркарова. Она же сформирует и Кабмин, в котором получат свои квоты ЕС, Голос, Слуги, а также "Довіра" и "За майбутнє". Однако их номинанты также пройдут согласование у доноров", - пишет Дубинский.Иными словами, решать вопрос так называемого трансфера власти будут в Вашингтоне и Лондоне, а там любят периодически менять своих сателлитов, чтобы те не засиживались и не начинали обманывать своих благодетелей.

https://ukraina.ru/20240128/1052944942.html

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эксклюзив, владимир зеленский, сво, слуга народа, украина, давид арахамия, легитимность