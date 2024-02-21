В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать - 21.02.2024 Украина.ру
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В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать
В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать - 21.02.2024 Украина.ру
В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать
Для Харьковской, Сумской, Киевской и Черниговской области никакой угрозы нет, поскольку российские войска не имеют сил и средств для наступления. Об этом 21 февраля заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий
2024-02-21T19:12
2024-02-21T19:12
новости
украина
главное управление разведки украины (гур)
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Журналистам "Интерфакс-Украина" он сказал, что у России нет "ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию". По словам Скибицкого, ВС РФ не смогли отбросить украинские войска назад после проведения летнего контрнаступления ВСУ. Вместе с тем, спикер ГУР заявил, что вдоль границы с Украиной Россия развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Напомним, только в феврале этого года министерство обороны России сообщало, что под контроль ВС РФ перешёл город Авдеевка и посёлок Крынки на левому берегу Днепра в Херсонской области. Как словам министра обороны России Сергея Шойгу, армия успешно продвигается на запад от Авдеевки, по данным на 20 февраля освобождены 72 квадратных километра. По информации газеты The New York Times, российские войска атакуют практически по всей линии боевого соприкосновения, не давая использовать резервы ВСУ на одном конкретном участке. Уточняется, что опасность прорыва обороны украинской армии существует сразу на пяти направлениях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, главное управление разведки украины (гур), сво, спецоперация, всу, вс рф, наступление
Новости, Украина, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО, Спецоперация, ВСУ, ВС РФ, наступление

В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать

19:12 21.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Для Харьковской, Сумской, Киевской и Черниговской области никакой угрозы нет, поскольку российские войска не имеют сил и средств для наступления. Об этом 21 февраля заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий
Журналистам "Интерфакс-Украина" он сказал, что у России нет "ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию".

"На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У неё нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет у РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию", – сообщил спикер ГУР.

По словам Скибицкого, ВС РФ не смогли отбросить украинские войска назад после проведения летнего контрнаступления ВСУ.

"Продвижения нет", – доложил он.

Вместе с тем, спикер ГУР заявил, что вдоль границы с Украиной Россия развернула 48 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер".
Напомним, только в феврале этого года министерство обороны России сообщало, что под контроль ВС РФ перешёл город Авдеевка и посёлок Крынки на левому берегу Днепра в Херсонской области. Как словам министра обороны России Сергея Шойгу, армия успешно продвигается на запад от Авдеевки, по данным на 20 февраля освобождены 72 квадратных километра.
По информации газеты The New York Times, российские войска атакуют практически по всей линии боевого соприкосновения, не давая использовать резервы ВСУ на одном конкретном участке. Уточняется, что опасность прорыва обороны украинской армии существует сразу на пяти направлениях.
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