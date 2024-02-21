В ГУР Украины заявили о неспособности России атаковать

Об истерике Зеленского, большом наступлении России и о том, что будет после Авдеевки – Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков рассказал о тяжелых последствиях для Зеленского после взятия Авдеевки, объяснил причины поспешного бегства ВСУ, а также прокомментировал национализацию некоторых украинских активов в России