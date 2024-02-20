Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России

А что мешало раньше: почему СВО начали только в 2022 году

15 февраля президент Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину выразил сожаление, что Москва не начала активных действий на Украине раньше, полагая, "что мы имеем дело с порядочными людьми". 18 февраля президент повторил данный тезис