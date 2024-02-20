Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России - 20.02.2024 Украина.ру
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Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России
Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России - 20.02.2024 Украина.ру
Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России
Населённый пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу 20 февраля
2024-02-20T19:19
2024-02-20T19:21
новости
сергей шойгу
владимир путин
сво
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По словам Шойгу, у группировки ВСУ в Крынках была цель достичь западного побережья Крыма. Там были сосредоточены четыре бригады корпуса морской пехоты украинской армии.Напомним, в Крынках украинская армия с октября 2023 года удерживала плацдарм на левом берегу Херсонской области.
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новости, сергей шойгу, владимир путин, сво
Новости, Сергей Шойгу, Владимир Путин, СВО

Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России

19:19 20.02.2024 (обновлено: 19:21 20.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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Населённый пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу 20 февраля

"Крынки зачищены. Мы встали практически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя повели десантники", – сказал министр президенту.

По словам Шойгу, у группировки ВСУ в Крынках была цель достичь западного побережья Крыма. Там были сосредоточены четыре бригады корпуса морской пехоты украинской армии.
Напомним, в Крынках украинская армия с октября 2023 года удерживала плацдарм на левом берегу Херсонской области.
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине
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