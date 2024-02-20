Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России
19:19 20.02.2024 (обновлено: 19:21 20.02.2024)
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Населённый пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил России. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны страны Сергей Шойгу 20 февраля
"Крынки зачищены. Мы встали практически по всему побережью реки Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя повели десантники", – сказал министр президенту.
По словам Шойгу, у группировки ВСУ в Крынках была цель достичь западного побережья Крыма. Там были сосредоточены четыре бригады корпуса морской пехоты украинской армии.
Напомним, в Крынках украинская армия с октября 2023 года удерживала плацдарм на левом берегу Херсонской области.