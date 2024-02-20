Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру
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Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу
Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру
Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу
Генштабу удалось провести операцию по взятию города Авдеевка при минимальных потерях. Успешные боевые действия на этом участке фронта войдут в учебники по истории, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу
2024-02-20T19:30
2024-02-20T19:32
новости
владимир путин
сергей шойгу
сво
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По его словам, ВС РФ создали невыносимые условия для ВСУ в Авдеевке, солдаты киевского режима были вынуждены бежать. Российские войска наносили 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов. Только за 17-18 февраля Вооружённые силы Украины потеряли 2400 солдат, отметил Шойгу. Спешно покидая позиции, военнослужащие украинской армии оставили много западного вооружения. Президент добавил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда. Министр обороны подчеркнул, что наступательные действия после взятия под контроль города продолжаются на запад, освобождены 72 квадратных километра. Движение российских войск не останавливается.
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новости, владимир путин, сергей шойгу, сво
Новости, Владимир Путин, Сергей Шойгу, СВО

Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу

19:30 20.02.2024 (обновлено: 19:32 20.02.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
Президент РФ В. Путин провел встречу с министром обороны РФ С. Шойгу
© POOL
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Читать в
Генштабу удалось провести операцию по взятию города Авдеевка при минимальных потерях. Успешные боевые действия на этом участке фронта войдут в учебники по истории, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу
По его словам, ВС РФ создали невыносимые условия для ВСУ в Авдеевке, солдаты киевского режима были вынуждены бежать. Российские войска наносили 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов. Только за 17-18 февраля Вооружённые силы Украины потеряли 2400 солдат, отметил Шойгу.
Спешно покидая позиции, военнослужащие украинской армии оставили много западного вооружения. Президент добавил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда.
"Укрепрайон с подземными линиями в Авдеевке создавался девять лет, слом сопротивления ВСУ здесь — это успех", – добавил Шойгу.
Министр обороны подчеркнул, что наступательные действия после взятия под контроль города продолжаются на запад, освобождены 72 квадратных километра. Движение российских войск не останавливается.
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
18:16
Спикер парламента ДНР Жога объявил об окончании зачистки АвдеевкиВо вторник, 20 февраля, окончательно завершена зачистка Авдеевки. Об этом сообщил председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артём Жога в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России"
 
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Заголовок открываемого материала
20:02ВС России выстроили оборону по всей линии фронта – Шойгу
19:47Проектов по размещению ядерного оружия в космосе не существует – Шойгу
19:30Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу
19:19Шойгу: Крынки полностью под контролем ВС России
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