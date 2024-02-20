https://ukraina.ru/20240220/1053431090.html

Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу

Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу - 20.02.2024 Украина.ру

Авдеевка была взята с минимальными потерями – Шойгу

Генштабу удалось провести операцию по взятию города Авдеевка при минимальных потерях. Успешные боевые действия на этом участке фронта войдут в учебники по истории, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу

2024-02-20T19:30

2024-02-20T19:30

2024-02-20T19:32

новости

владимир путин

сергей шойгу

сво

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По его словам, ВС РФ создали невыносимые условия для ВСУ в Авдеевке, солдаты киевского режима были вынуждены бежать. Российские войска наносили 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов. Только за 17-18 февраля Вооружённые силы Украины потеряли 2400 солдат, отметил Шойгу. Спешно покидая позиции, военнослужащие украинской армии оставили много западного вооружения. Президент добавил, что командование ВСУ отдало приказ об отходе из Авдеевки, уже когда шло бегство украинских войск оттуда. Министр обороны подчеркнул, что наступательные действия после взятия под контроль города продолжаются на запад, освобождены 72 квадратных километра. Движение российских войск не останавливается.

https://ukraina.ru/20240220/1053429390.html

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2024

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новости, владимир путин, сергей шойгу, сво