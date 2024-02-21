ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет

Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать атомную станцию в Запорожье (ЗАЭС). Об этом он лично заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, сообщает The Guardian