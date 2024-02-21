ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет - 21.02.2024 Украина.ру
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ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет
ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет - 21.02.2024 Украина.ру
ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет
Руководство Запорожской АЭС подтвердило отключение от внешнего энергоснабжения, но угроз нарушений пределов безопасности нет. Об этом 21 февраля сообщили представители станции, передаёт РИА Новости
2024-02-21T17:13
2024-02-21T17:22
новости
запорожская аэс
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Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один – в состоянии "горячий останов". По данным телеграм-канала "ЗАЭС. Официально" оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной работе энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к своей последней резервной внешней линии электропередачи, что "подчёркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на объекте".
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новости, запорожская аэс
Новости, Запорожская АЭС

ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет

17:13 21.02.2024 (обновлено: 17:22 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Руководство Запорожской АЭС подтвердило отключение от внешнего энергоснабжения, но угроз нарушений пределов безопасности нет. Об этом 21 февраля сообщили представители станции, передаёт РИА Новости
"Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счёт линии 750 кВт "Днепровская". Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на нормальном уровне", – сказано в сообщении.
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один – в состоянии "горячий останов". По данным телеграм-канала "ЗАЭС. Официально" оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной работе энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к своей последней резервной внешней линии электропередачи, что "подчёркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на объекте".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
11 октября 2023, 01:09
Зеленский пообещал не бомбить ЗАЭС, но от притязаний на неё не отказался - The GuardianПрезидент Украины Владимир Зеленский пообещал не атаковать атомную станцию в Запорожье (ЗАЭС). Об этом он лично заявил главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, сообщает The Guardian
 
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17:35На Украине не знают, когда ВСУ получат истребители F-16
17:13ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет
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