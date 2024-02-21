ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нет
17:13 21.02.2024 (обновлено: 17:22 21.02.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Руководство Запорожской АЭС подтвердило отключение от внешнего энергоснабжения, но угроз нарушений пределов безопасности нет. Об этом 21 февраля сообщили представители станции, передаёт РИА Новости
"Энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счёт линии 750 кВт "Днепровская". Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на нормальном уровне", – сказано в сообщении.
Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один – в состоянии "горячий останов". По данным телеграм-канала "ЗАЭС. Официально" оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной работе энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция потеряла подключение к своей последней резервной внешней линии электропередачи, что "подчёркивает хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью на объекте".