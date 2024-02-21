https://ukraina.ru/20240221/1053437981.html

Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT

Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT - 21.02.2024 Украина.ру

Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT

Освобождение российскими войсками Авдеевки и взятие большого количества ВСУшников в плен сказалось на моральном духе украинской армии, пишет The New York Times

2024-02-21T11:21

2024-02-21T11:21

2024-02-21T11:21

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При освобождении Авдеевки российскими войсками от 850 до 1000 украинских солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что число кажется точным, пишет NYT.Авторы статьи пишут, что большое количество ВСУшников, которые сдались в российский плен или числятся пропавшими без вести, отрицательно сказалось на моральном духе украинской армии. Авторы пришли к выводу, что потеря Украиной контроля над Авдеевкой может оказаться более важным, чем казалось изначально.Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки, но попыталось преуменьшить их количество и значение.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240220/1053417490.html

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