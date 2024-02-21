Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT - 21.02.2024 Украина.ру
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Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT - 21.02.2024 Украина.ру
Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
Освобождение российскими войсками Авдеевки и взятие большого количества ВСУшников в плен сказалось на моральном духе украинской армии, пишет The New York Times
2024-02-21T11:21
2024-02-21T11:21
новости
украина
военнопленные
всу
россия
авдеевка
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При освобождении Авдеевки российскими войсками от 850 до 1000 украинских солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что число кажется точным, пишет NYT.Авторы статьи пишут, что большое количество ВСУшников, которые сдались в российский плен или числятся пропавшими без вести, отрицательно сказалось на моральном духе украинской армии. Авторы пришли к выводу, что потеря Украиной контроля над Авдеевкой может оказаться более важным, чем казалось изначально.Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки, но попыталось преуменьшить их количество и значение.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
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452
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новости, украина, военнопленные, всу, россия, авдеевка
Новости, Украина, военнопленные, ВСУ, Россия, Авдеевка

Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT

11:21 21.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Освобождение российскими войсками Авдеевки и взятие большого количества ВСУшников в плен сказалось на моральном духе украинской армии, пишет The New York Times
При освобождении Авдеевки российскими войсками от 850 до 1000 украинских солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что число кажется точным, пишет NYT.
Авторы статьи пишут, что большое количество ВСУшников, которые сдались в российский плен или числятся пропавшими без вести, отрицательно сказалось на моральном духе украинской армии.
"Моральный дух среди украинских солдат уже падает после неудачного контрнаступления в прошлом году и смещения главнокомандующего", - говорится в статье.
Авторы пришли к выводу, что потеря Украиной контроля над Авдеевкой может оказаться более важным, чем казалось изначально.
Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки, но попыталось преуменьшить их количество и значение.
В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
- РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Вчера, 17:44
"Поворотный момент в конфликте". Когда у ВСУ начались катастрофические проблемы на фронтеМировое сообщество продолжает обсуждать, какое значение для ВСУ в стратегическом плане имеет утрата контроля над Авдеевкой, что привело к этому провалу и что будет дальше
 
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