https://ukraina.ru/20240221/1053437981.html
Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT - 21.02.2024 Украина.ру
Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
Освобождение российскими войсками Авдеевки и взятие большого количества ВСУшников в плен сказалось на моральном духе украинской армии, пишет The New York Times
2024-02-21T11:21
2024-02-21T11:21
2024-02-21T11:21
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авдеевка
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При освобождении Авдеевки российскими войсками от 850 до 1000 украинских солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что число кажется точным, пишет NYT.Авторы статьи пишут, что большое количество ВСУшников, которые сдались в российский плен или числятся пропавшими без вести, отрицательно сказалось на моральном духе украинской армии. Авторы пришли к выводу, что потеря Украиной контроля над Авдеевкой может оказаться более важным, чем казалось изначально.Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки, но попыталось преуменьшить их количество и значение.В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240220/1053417490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военнопленные, всу, россия, авдеевка
Важнее, чем казалось: моральный дух в ВСУ добьет пленение в Авдеевке - NYT
Освобождение российскими войсками Авдеевки и взятие большого количества ВСУшников в плен сказалось на моральном духе украинской армии, пишет The New York Times
При освобождении Авдеевки российскими войсками от 850 до 1000 украинских солдат попали в плен или числятся пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что число кажется точным, пишет NYT.
Авторы статьи пишут, что большое количество ВСУшников, которые сдались в российский плен или числятся пропавшими без вести, отрицательно сказалось на моральном духе украинской армии.
"Моральный дух среди украинских солдат уже падает после неудачного контрнаступления в прошлом году и смещения главнокомандующего", - говорится в статье.
Авторы пришли к выводу, что потеря Украиной контроля над Авдеевкой может оказаться более важным, чем казалось изначально.
Украинское военное командование признало, что некоторые солдаты были взяты в плен при отступлении из Авдеевки, но попыталось преуменьшить их количество и значение.
В субботу, 17 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.