Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России - 21.02.2024 Украина.ру
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Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России
Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России - 21.02.2024 Украина.ру
Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России
Готов ли Запад финансировать украинскую армию после позора в Авдеевке? Почему для Эквадора бананы оказались важнее танков, а отношения с Россией - важнее связей Украина.ру, 21.02.2024
2024-02-21T10:43
2024-02-21T10:43
видео
михаил хазин
сша
турция
доллар
китай
сво
спецоперация
санкции
антироссийские санкции
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Готов ли Запад финансировать украинскую армию после позора в Авдеевке? Почему для Эквадора бананы оказались важнее танков, а отношения с Россией - важнее связей с США? О чём всерьёз задумались в Китае после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил известный российский экономист, аналитик Михаил Хазин: 00:50 – Почему Эквадор передумал отдавать военную технику США?04:10 – Как Турция обыграла США;05:27 - Байден обвинил в потере Авдеевки Конгресс: на кого рассчитаны подобные заявления?09:46 – Что теперь получит Украина от США?18:50 – Кому в Европе нужен российский газ?20:25 – С чем столкнулись США накануне выборов?24:55 – Когда рухнет доллар?26:10 – Российская экономика: прогноз и советы от Михаила Хазина.
сша
турция
китай
украина
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Геополитика украинской войны: Хазин об интригах Лондона, уроках для США и победе России

10:43 21.02.2024
 
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Готов ли Запад финансировать украинскую армию после позора в Авдеевке? Почему для Эквадора бананы оказались важнее танков, а отношения с Россией - важнее связей с США? О чём всерьёз задумались в Китае после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил известный российский экономист, аналитик Михаил Хазин:

00:50 – Почему Эквадор передумал отдавать военную технику США?
04:10 – Как Турция обыграла США;
05:27 - Байден обвинил в потере Авдеевки Конгресс: на кого рассчитаны подобные заявления?
09:46 – Что теперь получит Украина от США?
18:50 – Кому в Европе нужен российский газ?
20:25 – С чем столкнулись США накануне выборов?
24:55 – Когда рухнет доллар?
26:10 – Российская экономика: прогноз и советы от Михаила Хазина.
 
ВидеоМихаил ХазинСШАТурциядолларКитайСВОСпецоперациясанкцииантироссийские санкцииНАТОДжо БайденУкраинаАвдеевкаДемократическая партияреспубликанцыРеспубликанская партияпомощьвыборыпрезидентские выборыЛондонАзияХАМАСВеликобританиягазроссийский газэкономикаЕвросоюзГерманиясоюзникиКазахстанДональд Трамп
 
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