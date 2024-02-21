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Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке
Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке - 21.02.2024 Украина.ру
Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке
В Артемовске (Бахмуте) бойцы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку. Но в Авдеевке произошёл сценарий охвата клещами" гарнизона ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
2024-02-21T04:40
2024-02-21T04:40
2024-02-21T04:40
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Насколько при взятии Авдеевки ВС РФ учли предыдущий опыт СВО, — безусловно, освобождение этого пункта кардинальным образом отличается от операции по освобождению Артемовска (Бахмута). Но в Авдеевке произошёл сценарий охвата гарнизона ВСУ "клещами", рассказал военный.Конечно, в саму Авдеевку российские штурмовые подразделения тоже заходили. Но при этом они продолжали сковывать противника "клещами" с юга и севера, отметил он.В Артемовске (Бахмуте) бойцы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превратили в укрепленный район. Бойцы "Вагнера" продвигались планомерно, изучали город, добавил специалист.При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в Артемовске не шло речи. Поэтому этот опыт был учтён, выводы сделаны, и успешно реализовано при освобождении Авдеевки, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html
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новости, россия, украина, сво, всу, артемовск, авдеевка, чвк "вагнер", окружение, логистика, штурм, штурмовик
Новости, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Артемовск, Авдеевка, ЧВК "Вагнер", окружение, логистика, штурм, штурмовик
Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке
В Артемовске (Бахмуте) бойцы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку. Но в Авдеевке произошёл сценарий охвата клещами" гарнизона ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов
Насколько при взятии Авдеевки ВС РФ учли предыдущий опыт СВО, — безусловно, освобождение этого пункта кардинальным образом отличается от операции по освобождению Артемовска (Бахмута). Но в Авдеевке произошёл сценарий охвата гарнизона ВСУ "клещами", рассказал военный.
Конечно, в саму Авдеевку российские штурмовые подразделения тоже заходили. Но при этом они продолжали сковывать противника "клещами" с юга и севера, отметил он.
"То есть сначала мы создали оперативное окружение, а потом практически полностью опоясали ВСУ с постановкой под огневой контроль всех путей снабжения. Таким образом, они были вынуждены бежать из мышеловки, которая вот-вот бы захлопнулась", - отметил Шкурлатов.
В Артемовске (Бахмуте) бойцы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превратили в укрепленный район. Бойцы "Вагнера" продвигались планомерно, изучали город, добавил специалист.
При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в Артемовске не шло речи. Поэтому этот опыт был учтён, выводы сделаны, и успешно реализовано при освобождении Авдеевки, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь