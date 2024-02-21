https://ukraina.ru/20240221/1053432153.html

Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке

Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке - 21.02.2024 Украина.ру

Учли опыт "Вагнера": подполковник раскрыл, каким хитрым способом ВС РФ захлопнули "мышеловку" в Авдеевке

В Артемовске (Бахмуте) бойцы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку. Но в Авдеевке произошёл сценарий охвата клещами" гарнизона ВСУ. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России", подполковник запаса Роман Шкурлатов

2024-02-21T04:40

2024-02-21T04:40

2024-02-21T04:40

новости

россия

украина

сво

всу

артемовск

авдеевка

чвк "вагнер"

окружение

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053413469_0:273:3071:2001_1920x0_80_0_0_05d34828011d21db5e84876aeae8c9b6.jpg

Насколько при взятии Авдеевки ВС РФ учли предыдущий опыт СВО, — безусловно, освобождение этого пункта кардинальным образом отличается от операции по освобождению Артемовска (Бахмута). Но в Авдеевке произошёл сценарий охвата гарнизона ВСУ "клещами", рассказал военный.Конечно, в саму Авдеевку российские штурмовые подразделения тоже заходили. Но при этом они продолжали сковывать противника "клещами" с юга и севера, отметил он.В Артемовске (Бахмуте) бойцы до последнего выжимали противника, сражаясь за каждую многоэтажку, за каждый квартал, который ВСУ превратили в укрепленный район. Бойцы "Вагнера" продвигались планомерно, изучали город, добавил специалист.При этом охват был, но ни о каком смыкании и постановке под огневой контроль логистических путей в Артемовске не шло речи. Поэтому этот опыт был учтён, выводы сделаны, и успешно реализовано при освобождении Авдеевки, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240220/1053427245.html

россия

украина

артемовск

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, всу, артемовск, авдеевка, чвк "вагнер", окружение, логистика, штурм, штурмовик