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Путин поддержал идею упростить переезд в РФ иностранцам, разделяющим традиционные ценности

Путин поддержал идею упростить переезд в РФ иностранцам, разделяющим традиционные ценности - 20.02.2024 Украина.ру

Путин поддержал идею упростить переезд в РФ иностранцам, разделяющим традиционные ценности

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею студентки МГИМО Ирены Чеккини упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом он объявил на форуме "Сильные идеи для нового времени"

2024-02-20T18:54

2024-02-20T18:54

2024-02-20T18:58

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Студентка предложила ввести в России новое понятие — импатриация, которое означает переезд в Россию на постоянное место жительства на основании культурных, традиционных и семейных ценностей. По мнению Ирены Чеккини в этом могла бы помочь миграционная служба. Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.

https://ukraina.ru/20240220/1053430298.html

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новости, россия, владимир путин, форум, мигранты, пмж