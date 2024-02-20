Путин поддержал идею упростить переезд в РФ иностранцам, разделяющим традиционные ценности
18:54 20.02.2024 (обновлено: 18:58 20.02.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею студентки МГИМО Ирены Чеккини упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Об этом он объявил на форуме "Сильные идеи для нового времени"
Студентка предложила ввести в России новое понятие — импатриация, которое означает переезд в Россию на постоянное место жительства на основании культурных, традиционных и семейных ценностей.
"Это хорошая идея – ориентироваться на традиционные нравственные ценности при приёме людей, которые хотят у нас здесь жить. Только как определить каких реальных ценностей человек придерживается?", – задал уточняющий вопрос глава государства.
По мнению Ирены Чеккини в этом могла бы помочь миграционная служба.
Напомним, IV Форум "Сильные идеи для нового времени" открылся 19 февраля в Москве в Центре международной торговли. Ежегодное мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ и нацелено на поддержку и реализацию общественно значимых инициатив и проектов граждан, отбор идей для формирования стратегии развития страны, усиление суверенитета нашего государства, повышение качества жизни.