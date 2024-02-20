В ООН заявили, что Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста - 20.02.2024 Украина.ру
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В ООН заявили, что Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста
В ООН заявили, что Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста - 20.02.2024 Украина.ру
В ООН заявили, что Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста
Украинские беженцы могут потерять статус защиты, а киевские власти имеют право требовать возвращения мужчин призывного возраста, выехавших за пределы страны. Об этом сообщил региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер
2024-02-20T15:27
2024-02-20T15:28
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На брифинге в Женеве он сказал, что Украина имеет право проводить мобилизацию, в том числе граждан своей страны, находящихся за границей. По его словам, украинские беженцы активно обсуждают новый добровольно-принудительный закон об ужесточении мобилизации на Украине, который уже принят Верховной Радой в первом чтении.Согласно "Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах любого государства. Документом установлено также, что каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться обратно.
https://ukraina.ru/20240209/1053199225.html
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новости, украина, украинские беженцы, оон, мобилизация, всу, спецоперация, сво
Новости, Украина, украинские беженцы, ООН, мобилизация, ВСУ, Спецоперация, СВО

В ООН заявили, что Киев имеет право требовать возвращения беженцев призывного возраста

15:27 20.02.2024 (обновлено: 15:28 20.02.2024)
 
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Украинские беженцы могут потерять статус защиты, а киевские власти имеют право требовать возвращения мужчин призывного возраста, выехавших за пределы страны. Об этом сообщил региональный директор Управления верховного комиссара ООН по правам беженцев (УВКБ) в Европе Филипп Леклер
На брифинге в Женеве он сказал, что Украина имеет право проводить мобилизацию, в том числе граждан своей страны, находящихся за границей.
"Мобилизация их (прим. ред. – беженцев) не является преследованием, и теоретически право на отказ от военной службы по соображениям совести всё ещё существует, даже если его трудно обеспечить", – добавил Леклер.
По его словам, украинские беженцы активно обсуждают новый добровольно-принудительный закон об ужесточении мобилизации на Украине, который уже принят Верховной Радой в первом чтении.
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Согласно "Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах любого государства. Документом установлено также, что каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться обратно.
 
НовостиУкраинаукраинские беженцыООНмобилизацияВСУСпецоперацияСВО
 
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