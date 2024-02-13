https://ukraina.ru/20240213/1053248541.html
Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский
Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский - 13.02.2024 Украина.ру
Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский
Скандальный закон о мобилизации заметно усилит недовольство в украинском обществе. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
2024-02-13T03:10
2024-02-13T03:10
2024-02-13T03:10
мобилизация
новости
украина
олег неменский
законопроект
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"Усилит и внутренние расколы. Есть раскол и между теми, кто воюет, у кого мужья и дети на фронте, и теми, кто смог избежать этого. Те, кто втянуты в военные действия, скорее, поддерживают ужесточение методов мобилизации, потому что заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинцев стало под ружье. Внутренние противоречия в обществе обостряются. Одновременно обостряется недовольство тем, как идут дела в этом конфликте, так как обещали быструю победу, а ее не случилось. Идет разочарование в перспективах этого противостояния", - сказал политолог.По его словам, при этом власть "крепко сидит в своих креслах".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20240211/1053234502.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мобилизация, новости, украина, олег неменский, законопроект
мобилизация, Новости, Украина, Олег Неменский, законопроект
Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский
Скандальный закон о мобилизации заметно усилит недовольство в украинском обществе. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
"Усилит и внутренние расколы. Есть раскол и между теми, кто воюет, у кого мужья и дети на фронте, и теми, кто смог избежать этого. Те, кто втянуты в военные действия, скорее, поддерживают ужесточение методов мобилизации, потому что заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинцев стало под ружье. Внутренние противоречия в обществе обостряются. Одновременно обостряется недовольство тем, как идут дела в этом конфликте, так как обещали быструю победу, а ее не случилось. Идет разочарование в перспективах этого противостояния", - сказал политолог.
По его словам, при этом власть "крепко сидит в своих креслах".
"На Украине построена жесткая система авторитарного управления и информационной блокады населения, которое позволяет держать его в послушании. В условиях военного положения даже если возникнут социальные беспорядки, то власть сможет жесткой рукой их пресечь. Пока прямые последствия принятия такого законопроекта (даже в таком виде без смягчающих поправок) не взорвут общество", - считает Неменский.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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