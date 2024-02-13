Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский - 13.02.2024 Украина.ру
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Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский
Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский - 13.02.2024 Украина.ру
Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский
Скандальный закон о мобилизации заметно усилит недовольство в украинском обществе. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
2024-02-13T03:10
2024-02-13T03:10
мобилизация
новости
украина
олег неменский
законопроект
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"Усилит и внутренние расколы. Есть раскол и между теми, кто воюет, у кого мужья и дети на фронте, и теми, кто смог избежать этого. Те, кто втянуты в военные действия, скорее, поддерживают ужесточение методов мобилизации, потому что заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинцев стало под ружье. Внутренние противоречия в обществе обостряются. Одновременно обостряется недовольство тем, как идут дела в этом конфликте, так как обещали быструю победу, а ее не случилось. Идет разочарование в перспективах этого противостояния", - сказал политолог.По его словам, при этом власть "крепко сидит в своих креслах".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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мобилизация, новости, украина, олег неменский, законопроект
мобилизация, Новости, Украина, Олег Неменский, законопроект

Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский

03:10 13.02.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Скандальный закон о мобилизации заметно усилит недовольство в украинском обществе. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру
"Усилит и внутренние расколы. Есть раскол и между теми, кто воюет, у кого мужья и дети на фронте, и теми, кто смог избежать этого. Те, кто втянуты в военные действия, скорее, поддерживают ужесточение методов мобилизации, потому что заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинцев стало под ружье. Внутренние противоречия в обществе обостряются. Одновременно обостряется недовольство тем, как идут дела в этом конфликте, так как обещали быструю победу, а ее не случилось. Идет разочарование в перспективах этого противостояния", - сказал политолог.
По его словам, при этом власть "крепко сидит в своих креслах".

"На Украине построена жесткая система авторитарного управления и информационной блокады населения, которое позволяет держать его в послушании. В условиях военного положения даже если возникнут социальные беспорядки, то власть сможет жесткой рукой их пресечь. Пока прямые последствия принятия такого законопроекта (даже в таком виде без смягчающих поправок) не взорвут общество", - считает Неменский.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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мобилизацияНовостиУкраинаОлег Неменскийзаконопроект
 
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