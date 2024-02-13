https://ukraina.ru/20240213/1053248541.html

Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский

Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский - 13.02.2024 Украина.ру

Закон о мобилизации усилит раскол в украинском обществе - Неменский

Скандальный закон о мобилизации заметно усилит недовольство в украинском обществе. Таким мнением поделился политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

2024-02-13T03:10

2024-02-13T03:10

2024-02-13T03:10

мобилизация

новости

украина

олег неменский

законопроект

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"Усилит и внутренние расколы. Есть раскол и между теми, кто воюет, у кого мужья и дети на фронте, и теми, кто смог избежать этого. Те, кто втянуты в военные действия, скорее, поддерживают ужесточение методов мобилизации, потому что заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинцев стало под ружье. Внутренние противоречия в обществе обостряются. Одновременно обостряется недовольство тем, как идут дела в этом конфликте, так как обещали быструю победу, а ее не случилось. Идет разочарование в перспективах этого противостояния", - сказал политолог.По его словам, при этом власть "крепко сидит в своих креслах".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20240211/1053234502.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мобилизация, новости, украина, олег неменский, законопроект