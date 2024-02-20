Перепалка двух украинцев в центре Киева переросла в перестрелку
Киев
В одном из центральных районов Киева – Печерском – украинцы слышали выстрелы. В столичную полицию поступило сообщение о конфликте в одном из отелей, передаёт Национальная полиция Украины
Стрельбу, как выяснилось, спровоцировал конфликт двух мужчин. Когда вербальные аргументы закончились, чтобы разрешить спор, одна из сторон использовала кулаки и пистолет.
"Правоохранители установили, что между двумя посетителями возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал оружие и произвел выстрел. Пострадавший получил ранения, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь", – говорится в сообщении киевской полиции.
Правонарушителем оказался 26-летний уроженец Львовской области. Уточняется, что задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
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