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Перепалка двух украинцев в центре Киева переросла в перестрелку

Перепалка двух украинцев в центре Киева переросла в перестрелку - 20.02.2024 Украина.ру

Перепалка двух украинцев в центре Киева переросла в перестрелку

В одном из центральных районов Киева – Печерском – украинцы слышали выстрелы. В столичную полицию поступило сообщение о конфликте в одном из отелей, передаёт Национальная полиция Украины

2024-02-20T14:00

2024-02-20T14:00

2024-02-20T14:00

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Стрельбу, как выяснилось, спровоцировал конфликт двух мужчин. Когда вербальные аргументы закончились, чтобы разрешить спор, одна из сторон использовала кулаки и пистолет. Правонарушителем оказался 26-летний уроженец Львовской области. Уточняется, что задержанному грозит до семи лет лишения свободы. В начале российской спецоперации по официальным данным МВД Украины жители страны получили 25 тысяч автоматов, десять миллионов патронов, гранаты и ручные противотанковые гранатометы. По данным заместителя секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин на 2022 год, в руках у населения Украины находится более пяти миллионов единиц нелегального оружия.

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новости, киев, украина, сво, оружие, огнестрельное оружие, стрельба