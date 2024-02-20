https://ukraina.ru/20240220/1053418715.html

Кремль отреагировал на информацию о возможном убийстве перебежчика Кузьминова

Кремль отреагировал на информацию о возможном убийстве перебежчика Кузьминова - 20.02.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на информацию о возможном убийстве перебежчика Кузьминова

Президент России Владимир Путин не видел информацию об убийстве летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет. Об этом заявил 20 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2024-02-20T13:39

2024-02-20T13:39

2024-02-20T14:18

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"Нет, это не вопрос нашей повестки", - сказал официальный представитель Кремля.Накануне испанские СМИ информировали, что в муниципалитете Вильяхойос в Испании было найдено тело, предположительно, Кузьминова. При этом в пресс-службе правоохранительных органов Испании заявили, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти российского летчика.В то же время представитель ГУР Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова.В сообщениях СМИ о смерти Кузьминова наблюдаются и другие несостыковки.Так, в испанских СМИ речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову 28 лет.Во вторник агентство Efe со ссылкой на источники сообщило, что найденные документы Кузьминова не соответствовали его личности.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в свою очередь сообщил, что украинские власти предлагали пилоту РФ, перешедшему на сторону ВСУ, оставаться на территории Украины.При этом полиция предполагает, что Кузьминова могли устранить украинские спецслужбы как "неудобного" свидетеля.Сейчас силовики расследуют это дело.Более подробно о версиях убийства предателя Кузьминова читайте на нашем сайте Из морального трупа в труп физический: всё о возможной ликвидации предателя Кузьминова

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новости, кремль, дмитрий песков, максим кузьминов, вертолеты, владимир путин