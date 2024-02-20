Ярослав Мудрый: расцвет Киевской Руси
Древнерусские князья в основной своей массе были людьми нерядовыми по своим личным качествам – удержать княжеский, тем более – великокняжеский престол было не так уж просто. Но только двое из них получили признание благодаря большому уму – Ярослав Осмомысл Галицкий и Ярослав Мудрый. 20 февраля исполнилось 970 лет со дня смерти последнего
Когда речь идёт о событиях IX-XI веков историки находятся в немалом затруднении. Главный источник по древней истории Руси, "Повесть временных лет", была написана значительно позже, и преподобный Нестор опирался, преимущественно, на не слишком точные изустные сказания. Кое-какую информацию можно подчерпнуть в польских, немецких и византийских хрониках, а также скандинавских сагах, повествующих о деяниях варягов на службе "конунга Гардарики Ярицлейва".
О ранних годах жизни князя известно до прискорбия мало.
Был он сыном Св. Владимира и полоцкой княжны Рогнеды. Само по себе это вряд ли улучшило его характер.
Во-первых, брак был, как говорят в Индии, по обычаю ракшасов (демоны-людоеды в местной мифологии) – Владимир убил родственников Рогнеды, а её саму изнасиловал.
Во-вторых, после принятия князем христианства он отказался от своих многочисленных жен. В частности, и Рогнеда с сыном были отосланы в село за рекой Лыбедь.
Кроме всего прочего Ярослав был инвалидом детства: он страдал дисплазией – врождённым подвывихом тазобедренного сустава. На протяжении всей жизни он уютнее чувствовал себя в седле, ходил с палкой, а в старости вероятно вообще не мог самостоятельно передвигаться.
9 ноября 2023, 08:00ИсторияНестор-летописец — первый русский историк9 ноября по новому стилю Православная церковь отмечает день памяти Святого преподобного Нестора-летописца*. Нестор – одна из самых ярких личностей Древней Руси, но о нём самом мы почти ничего не знаем. Зато со школы знаем его труд – "Повесть временных лет" (ПВЛ)
Сразу после принятия христианства, году в 988-989, уже достаточно взрослый Ярослав был отправлен княжить в Ростов, где главным его свершением стало основание города своего имени – Ярославля. Позже он был направлен княжить в Новгород, где первым среди русских князей поселился не в Городище, а в самом городе, соответствующий район которого получил название "ярославов двор".
Впервые на страницах большой истории Ярослав возникает в 1014 году, когда он по каким-то причинам отказался платить отцу дань и между ними началась война. Историки полагают, что причиной было то, что Владимир обошел в наследовании старших сыновей в пользу Бориса.
До прямых боевых действий между отцом и сыном не дошло, Владимир умер, но тут же началась гражданская война между братьями, продолжавшаяся до 1019 года. Жертвами этой войны стали князья Борис и Глеб, которые уже при жизни Ярослава начали почитаться как святые. Антигероем стал Святополк Окаянный, не только виновный в гибели своих братьев, но и воспользовавшийся для борьбы за престол помощью печенегов и польского короля Болеслава Храброго. Разумеется, Ярослав тоже пользовался поддержкой союзников, прежде всего – варяжской дружиной Эймунда, но к варягам отношение на Руси было всё же более терпимым. Война была тяжёлая, на каком-то этапе Ярослав решил даже бросить всё и бежать в Скандинавию, но новгородцы, во главе с посадником Константином Добрыничем не дали ему это сделать (Ярослав позже расправился над ним – заточил в тюрьму, а позже убил, ибо негоже посадникам князьям указывать).
18 сентября 2023, 08:00ИсторияСвятые мученики Борис и Глеб: к истокам конспирологической версии Первый христианский святой, мощи которого были перевезены в Киев тщанием Св. князя Владимира, был Св. Климент, папа Римский. Но первыми собственно русскими святыми стали князья Борис и Глеб, павшие жертвой междоусобицы XI века. Память Св. Бориса и Глеба традиционно отмечается Православной церковью трижды в году, в частности – 18 сентября
В результате, Ярослав получил киевский престол и очень удачно женился второй раз – на дочери шведского короля Олафа Шётконунга Ингигерд. Женщина эта была умная и энергичная, судя по всему она была фактической соправительницей Ярослава. Сейчас она почитается православной церковью как святая Ирина.
Последним всплеском гражданской войны был поход на Киев тмутараканского князя Мстислава, того самого, который "Редедю заколол, перед всей касожскую дружиной". В 1023 году он нанёс поражение Ярославу, но предложил ему разделить княжество – сам сел в Чернигове и забрал левобережные земли, оставив Ярославу Киев, Новгород и правобережные земли. Такая ситуация продолжалась до смерти Мстислава в 1036 году.
Ярослав Мудрый как киевский князь действительно отличался исключительной предприимчивостью.
Он проводил активную внешнюю политику, активно вмешиваясь в дела Скандинавии, Польши, Венгрии.
При этом он сыграл значительную роль в судьбе норвежского конунга Олафа Святого (если бы тот слушал советов своего друга и родственника – прожил бы больше) и его сына Магнуса Доброго, который некоторое время жил при дворе Ярослава в Новгороде, а позже стал королём Норвегии и Дании.
12 мая 2023, 18:00ИсторияДар Святого Владимира: Десятинная церковь
В Польше, где началась междоусобица после смерти Болеслава Храброго, Ярослав активно поддерживал разных претендентов на престол, действуя при этом совместно с германским императором Конрадом II, сумел вернуть потерянные ранее "червенские" (галицкие) города – Белз, Перемышль и Червень.
Ходил он в Прибалтику, где основал город, названный в честь его небесного покровителя Георгия Победоносца Юрьев (ныне – Тарту). Также им основаны Ярослав в Польше, Юрьев Русский (Белая церковь) и Новгород-Северский.
В 1036 году Ярослав нанёс решительное поражение печенегам, после которого они уже не представляли угрозы Руси. Памятником этой победе стала София Киевская.
В 1043 году состоялся последний поход русских на Константинополь, закончившийся разгромом. Историк Алексей Карпов полагает, что целью похода была помощь императору Константину Мономаху против очередных повстанцев, но пока войско шло, восстание закончилось, а войску надо было платить. По другой версии у Руси тогда было противостояние с константинопольской христианской иерархией (первоначально воспринятая версия христианства была настолько подозрительной, что Десятинную церковь пришлось переосвящать). Так или иначе, русские были разгромлены, но уже через несколько лет Ярославу удалось настолько улучшить отношения с Византией, что он смог женить своего сына Всеволода на византийской принцессе (она была не совсем настоящая, не порфирородная, поскольку родилась до того, как Константин стал императором, но это имело значение только в самой Византии). Её сын Владимир Мономах стал одним из известнейших русских князей.
19 мая 2020, 01:50День в истории. 19 мая: скончался князь-«половцебойца» Владимир Мономах19 мая 1125 года в небольшой церкви на реке Альта неподалёку от города своего детства - Переяслава, молился 70-летний старик. Ему было известно, что он вскоре умрёт, и в последние минуты своей долгой и славной жизни в построенной его усилиями церкви молил Господа простить грехи и принять его к себе. Звали этого набожного человека - Владимир Мономах
Инструментом внешней политики Ярослава были браки его многочисленных дочерей, самой известной из которых является французская королева Анна. Впрочем, историки полагают, что именно этот брак особой пользы Ярославу не принёс – слишком далека была Франция от актуальных внешнеполитических интересов Руси.
Ярослав оставил после себя богатое архитектурное наследие, значительно расширив территорию Киева – до Львовских (Жидовских, на нынешней Львовской площади), Золотых и Лядских (на Майдане) ворот. По сообщению немецкого хрониста Титмара Мерзебургского в Киеве тогда было 400 церквей и восемь рынков.
Масштабное строительство велось к плановому концу света и должно было воспроизводить христианские святыни Константинополя (по той же модели позже строились Владимир и, в меньшей степени, Москва). Совершенно не случайно на фреске в Софии Киевской Ярослав был изображён с макетом города в руках – это тот дар, который христианский князь должен был преподнести Господу во время Страшного Суда.
В 1051 году добился избрания, без участия Константинополя, первого собственно русского митрополита – святителя Иллариона. Илларион же, по утверждению Нестора, выкопал первую пещеру на месте нынешней лавры.
Ярослав сам был большим книжником и собрал значительную библиотеку. Нестор указывал, что "Ярослав же любим бо книгам, и многы списав положи в церкви святой Софьи, юже созда сам". София Киевская действительно стала значительным центром хранения, перевода и переписывания книг. Современные исследователи оценивают собрание Ярослава в 500-1000 томов, включая труды греческих философов классического периода (Аристотель, Платон и др.).
Создавались и собственные важные документы.
19 мая 2021, 18:00Анна Русская или Ганна Киевская? Что мы знаем о дочери Ярослава Мудрого, ставшей королевой ФранцииРовно 970 лет назад во Франции, в Париже, состоялась свадьба, в результате которой французской королевой стала русская княжна, младшая дочь Ярослава Мудрого - Анна Ярославна. Стоя рядом со своим 43-летним супругом, королём Генрихом I, она и подумать не могла о том, какие политические баталии разразятся вокруг её имени почти тысячелетие спустя
Во-первых, при Ярославе Мудром был создан первый судебник – "Русская правда". В основу его был положен "устав", дарованный Ярославом Новгороду.
Во-вторых, при Ярославе был написан Церковный устав, включающий нормы по гражданско-правовым и церковным отношениям, суд по которым по тогдашним обычаям осуществляла церковь.
В-третьих, это "Слово о законе и благодати" митрополита Иллариона – выдающийся литературный текст своего времени, проникнутый восторженным оптимизмом новообращённого христианина.
Именно Илларион назвал Ярослава "каганом", подразумевая, очевидно, достоинство выше княжеского, но меньше императорского. Эта оговорка до сих пор служит основой разного рода псевдоисторических "теорий" относительно того, что Киев был столицей иудейского каганата. Сколь ни скудны наши источники, ни малейших оснований для таких выводов они не дают.
Ярослав умер в 1054 года и был похоронен в Софии Киевской в мраморном саркофаге Св. Климента, привезённом из Херсонеса Св. Владимиром.
В 2016 году Архиерейский собор РПЦ установил общецерковное почитание благоверного князя Ярослава Мудрого.
8 декабря 2023, 18:13ИсторияКлимент, папа Римский – первый святой на РусиПервыми русскими святыми были, разумеется, князья Борис и Глеб. Но чьи мощи первыми были привезены в Киев? Ответ на этот вопрос известен – это мощи святого Климента, доставленные в Киев Владимиром Крестителем, и день памяти которого Православная церковь отмечает 8 декабря. Впрочем, связи Климента с Русью и нынешними Украиной и Россией шире