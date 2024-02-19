https://ukraina.ru/20240219/1053399009.html

Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области

Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области - 19.02.2024 Украина.ру

Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 19 февраля

2024-02-19T16:56

2024-02-19T16:56

2024-02-19T16:57

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В поездке президента сопровождал руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак. На месте глава киевского режима пожал руки четверым командирам 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, вручил награды и попытался поднять боевой дух. Сами украинцы расценили визит президента как предвестник провала ВСУ на данному участке фронта – недавно Зеленский был в Авдеевке, а после этого город перешёл под контроль российской армии. Ранее издание NYT сообщало, что российская армия наступает одновременно на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском. Происходящее в зоне спецоперации сегодня – самая опасная ситуация для ВСУ с начала конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20240219/1053393886.html

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новости, владимир зеленский, харьковская область, купянское направление, всу, сво