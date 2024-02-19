Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области - 19.02.2024 Украина.ру
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Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области
Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области - 19.02.2024 Украина.ру
Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области
Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 19 февраля
2024-02-19T16:56
2024-02-19T16:57
новости
владимир зеленский
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В поездке президента сопровождал руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак. На месте глава киевского режима пожал руки четверым командирам 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, вручил награды и попытался поднять боевой дух. Сами украинцы расценили визит президента как предвестник провала ВСУ на данному участке фронта – недавно Зеленский был в Авдеевке, а после этого город перешёл под контроль российской армии. Ранее издание NYT сообщало, что российская армия наступает одновременно на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском. Происходящее в зоне спецоперации сегодня – самая опасная ситуация для ВСУ с начала конфликта на Украине.
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новости, владимир зеленский, харьковская область, купянское направление, всу, сво
Новости, Владимир Зеленский, Харьковская область, Купянское направление, ВСУ, СВО

Предвестник провала: Зеленский побывал на позициях в Харьковской области

16:56 19.02.2024 (обновлено: 16:57 19.02.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военнослужащих ВСУ на Харьковском направлении. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 19 февраля
В поездке президента сопровождал руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак. На месте глава киевского режима пожал руки четверым командирам 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, вручил награды и попытался поднять боевой дух.
"Все украинцы вам благодарны, вся Украина, за то, что вы делаете такую большую работу. За то, что защищаете государство наше, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас, я вам желаю больше здоровье беречь", – сказал Зеленский солдатам.
Сами украинцы расценили визит президента как предвестник провала ВСУ на данному участке фронта – недавно Зеленский был в Авдеевке, а после этого город перешёл под контроль российской армии.
"Приехал попрощаться?)) А чё по пути в Авдеевку на чай не забежал?))", – самый популярный комментарий под постом в украинском новостном телеграм-канале "Униан".
Ранее издание NYT сообщало, что российская армия наступает одновременно на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском. Происходящее в зоне спецоперации сегодня – самая опасная ситуация для ВСУ с начала конфликта на Украине.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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