https://ukraina.ru/20240219/1053389410.html

На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"

На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой" - 19.02.2024 Украина.ру

На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"

Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не считает потерю контроля над Авдеевкой категорическим поражением, пишет украинское издание "УНИАН"

2024-02-19T11:56

2024-02-19T11:56

2024-02-19T11:56

новости

россия

днр

донецкая народная республика

авдеевка

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052829264_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_425f931f80b090a115f2977a46413808.jpg.webp

По его мнению, Вооруженные силы Украины долгое время находились в Авдеевке, а Россия якобы на это не рассчитывала."Однозначный позитив" Мусиенко видит и в том, что на время взятия Авдеевки ВС РФ снизили давление на других направлениях.В субботу, 17 февраля, Минобороны РФ сообщило , что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240218/1053373423.html

россия

днр

донецкая народная республика

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, донецкая народная республика, авдеевка, всу, вс рф