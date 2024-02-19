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На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой" - 19.02.2024 Украина.ру
На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не считает потерю контроля над Авдеевкой категорическим поражением, пишет украинское издание "УНИАН"
2024-02-19T11:56
2024-02-19T11:56
2024-02-19T11:56
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По его мнению, Вооруженные силы Украины долгое время находились в Авдеевке, а Россия якобы на это не рассчитывала."Однозначный позитив" Мусиенко видит и в том, что на время взятия Авдеевки ВС РФ снизили давление на других направлениях.В субботу, 17 февраля, Минобороны РФ сообщило , что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, авдеевка, всу, вс рф
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ
На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не считает потерю контроля над Авдеевкой категорическим поражением, пишет украинское издание "УНИАН"