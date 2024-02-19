На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой" - 19.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240219/1053389410.html
На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой" - 19.02.2024 Украина.ру
На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не считает потерю контроля над Авдеевкой категорическим поражением, пишет украинское издание "УНИАН"
2024-02-19T11:56
2024-02-19T11:56
новости
россия
днр
донецкая народная республика
авдеевка
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052829264_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_425f931f80b090a115f2977a46413808.jpg.webp
По его мнению, Вооруженные силы Украины долгое время находились в Авдеевке, а Россия якобы на это не рассчитывала."Однозначный позитив" Мусиенко видит и в том, что на время взятия Авдеевки ВС РФ снизили давление на других направлениях.В субботу, 17 февраля, Минобороны РФ сообщило , что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20240218/1053373423.html
россия
днр
донецкая народная республика
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/16/1052829264_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a059b10c9d5495a2a5e640133e41d008.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, донецкая народная республика, авдеевка, всу, вс рф
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ

На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"

11:56 19.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на Авдеевском направлении
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не считает потерю контроля над Авдеевкой категорическим поражением, пишет украинское издание "УНИАН"
"Я думаю, что стоит избегать таких категорий [оценки]. Ведь не бывает все исключительно однозначно во время войны. В этом случае я воспринимаю это скорее как победу", - заявил Мусиенко.
По его мнению, Вооруженные силы Украины долгое время находились в Авдеевке, а Россия якобы на это не рассчитывала.
"Однозначный позитив" Мусиенко видит и в том, что на время взятия Авдеевки ВС РФ снизили давление на других направлениях.
В субботу, 17 февраля, Минобороны РФ сообщило , что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.
Новогоднее обращение президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Вчера, 10:17
"Вечная слава героям!": Путин объявил благодарность войскам, освобождавшим АвдеевкуВладимир Путин объявил благодарность всем войскам, которые участвовали в боях за Авдеевку. Об этом президент России сообщил в поздравительной телеграмме, направленной генерал-полковнику Андрею Мордвичеву
 
НовостиРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:03Украина отменила поезда в Авдеевку
11:58Польша медлит с расследованием взрыва подарка из Киева в здании полиции
11:57Золотая лестница: как бывший главный спасатель Украины разбогател во время войны
11:56На Украине назвали потерю Авдеевки "скорее победой"
10:57ФСБ нейтрализовала украинского агента, готовившего теракт в Запорожской области
10:02Безпалько объяснил, зачем США нагнетают ситуацию вокруг Украины
09:50Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении второго беспилотника над регионом
09:33Солдаты НАТО, британский беспилотник, освобождение коксохима. Главное на Украине на утро 19 февраля
09:27Экс-премьер Украины рассказал, когда Зеленский утратит легитимность
09:00Украина хочет продать сотни попавших под санкции российских активов
08:33Европа пытается изменить мнение Трампа насчет помощи Украине - Рейтер
08:07Главное за ночь 19 февраля
08:00Передача Крыма УССР и переписывание истории
07:59Священная война. Симоньян объяснила Западу, почему России "не надоест" спецоперация
07:47Члены НАТО испугались, что США не защитят альянс от России - Bloomberg
07:23Западная помощь бессмысленна. Российские военные зачистили последнее пристанище ВСУ в Авдеевке
06:19Еще не секс, но уже политика
05:43Что будет с Украиной при столкновении России и НАТО? Украинские эксперты в растерянности
05:28Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воевать
05:26Роман Шкурлатов: Россия после Авдеевки устроит ВСУ ещё пару катастроф, а США останутся без патронов
Лента новостейМолния