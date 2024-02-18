https://ukraina.ru/20240218/1053297110.html
Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской
Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской - 18.02.2024 Украина.ру
Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской
Украинская армия уже прошла точку невозврата и в 2024 году она не сможет повлиять эту ситуацию никаким естественным образом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-18T07:05
2024-02-18T07:05
2024-02-18T07:05
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алексей анпилогов
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По его словам, в ВСУ средства поражения и численный состав на уровень ниже, чем в российской армии и это можно вычислить даже математическим путем."Есть очень сухие уравнения Осипова-Ланчестера. Их открыл русский офицер Михаил Осипов. А развил английский математик Фредерик Ланчестер. Они показывают, какие потери несут армии, находящиеся друг против друга с одинаковым вооружением, но разные по численности. Оказывается, что эти армии несут потери по квадратичному закону, а не по линейному", - уточнил Анпилогов.Если сейчас 120 российским солдатам противостоит 100 украинских, то к концу конфликта, если мы рассмотрим дифференциальное квадратичное уравнение, погибнет 100 солдат меньшей армии и 50 большей, привел пример эксперт. Он добавил, что эта формула была проверена двумя мировыми войнами и рядом других конфликтов."Логика современной войны — это война на истощение war of attrition (…) В войне на истощение побеждает большая армия, это невозможно никак отменить. Это было известно еще во времена Наполеона, который говорил, что побеждают большие батальоны", - подытожил Анпилогов.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240214/1053288154.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей анпилогов, всу, вс рф, поражение, украина, конфликт
Новости, Алексей Анпилогов, ВСУ, ВС РФ, поражение, Украина, конфликт
Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской
Украинская армия уже прошла точку невозврата и в 2024 году она не сможет повлиять эту ситуацию никаким естественным образом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
По его словам, в ВСУ средства поражения и численный состав на уровень ниже, чем в российской армии и это можно вычислить даже математическим путем.
"Есть очень сухие уравнения Осипова-Ланчестера. Их открыл русский офицер Михаил Осипов. А развил английский математик Фредерик Ланчестер. Они показывают, какие потери несут армии, находящиеся друг против друга с одинаковым вооружением, но разные по численности. Оказывается, что эти армии несут потери по квадратичному закону, а не по линейному", - уточнил Анпилогов.
Если сейчас 120 российским солдатам противостоит 100 украинских, то к концу конфликта, если мы рассмотрим дифференциальное квадратичное уравнение, погибнет 100 солдат меньшей армии и 50 большей, привел пример эксперт. Он добавил, что эта формула была проверена двумя мировыми войнами и рядом других конфликтов.
"Логика современной войны — это война на истощение war of attrition (…) В войне на истощение побеждает большая армия, это невозможно никак отменить. Это было известно еще во времена Наполеона, который говорил, что побеждают большие батальоны", - подытожил Анпилогов.
Полный текст интервью читайте здесь
.