https://ukraina.ru/20240218/1053297110.html

Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской

Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской - 18.02.2024 Украина.ру

Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской

Украинская армия уже прошла точку невозврата и в 2024 году она не сможет повлиять эту ситуацию никаким естественным образом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-18T07:05

2024-02-18T07:05

2024-02-18T07:05

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По его словам, в ВСУ средства поражения и численный состав на уровень ниже, чем в российской армии и это можно вычислить даже математическим путем."Есть очень сухие уравнения Осипова-Ланчестера. Их открыл русский офицер Михаил Осипов. А развил английский математик Фредерик Ланчестер. Они показывают, какие потери несут армии, находящиеся друг против друга с одинаковым вооружением, но разные по численности. Оказывается, что эти армии несут потери по квадратичному закону, а не по линейному", - уточнил Анпилогов.Если сейчас 120 российским солдатам противостоит 100 украинских, то к концу конфликта, если мы рассмотрим дифференциальное квадратичное уравнение, погибнет 100 солдат меньшей армии и 50 большей, привел пример эксперт. Он добавил, что эта формула была проверена двумя мировыми войнами и рядом других конфликтов."Логика современной войны — это война на истощение war of attrition (…) В войне на истощение побеждает большая армия, это невозможно никак отменить. Это было известно еще во времена Наполеона, который говорил, что побеждают большие батальоны", - подытожил Анпилогов.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20240214/1053288154.html

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новости, алексей анпилогов, всу, вс рф, поражение, украина, конфликт