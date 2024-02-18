Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской - 18.02.2024 Украина.ру
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Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской
Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской - 18.02.2024 Украина.ру
Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской
Украинская армия уже прошла точку невозврата и в 2024 году она не сможет повлиять эту ситуацию никаким естественным образом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-18T07:05
2024-02-18T07:05
новости
алексей анпилогов
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поражение
украина
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По его словам, в ВСУ средства поражения и численный состав на уровень ниже, чем в российской армии и это можно вычислить даже математическим путем."Есть очень сухие уравнения Осипова-Ланчестера. Их открыл русский офицер Михаил Осипов. А развил английский математик Фредерик Ланчестер. Они показывают, какие потери несут армии, находящиеся друг против друга с одинаковым вооружением, но разные по численности. Оказывается, что эти армии несут потери по квадратичному закону, а не по линейному", - уточнил Анпилогов.Если сейчас 120 российским солдатам противостоит 100 украинских, то к концу конфликта, если мы рассмотрим дифференциальное квадратичное уравнение, погибнет 100 солдат меньшей армии и 50 большей, привел пример эксперт. Он добавил, что эта формула была проверена двумя мировыми войнами и рядом других конфликтов."Логика современной войны — это война на истощение war of attrition (…) В войне на истощение побеждает большая армия, это невозможно никак отменить. Это было известно еще во времена Наполеона, который говорил, что побеждают большие батальоны", - подытожил Анпилогов.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240214/1053288154.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей анпилогов, всу, вс рф, поражение, украина, конфликт
Новости, Алексей Анпилогов, ВСУ, ВС РФ, поражение, Украина, конфликт

Российский эксперт по математической формуле вычислил победу российской армии над украинской

07:05 18.02.2024
 
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Украинская армия уже прошла точку невозврата и в 2024 году она не сможет повлиять эту ситуацию никаким естественным образом. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
По его словам, в ВСУ средства поражения и численный состав на уровень ниже, чем в российской армии и это можно вычислить даже математическим путем.
"Есть очень сухие уравнения Осипова-Ланчестера. Их открыл русский офицер Михаил Осипов. А развил английский математик Фредерик Ланчестер. Они показывают, какие потери несут армии, находящиеся друг против друга с одинаковым вооружением, но разные по численности. Оказывается, что эти армии несут потери по квадратичному закону, а не по линейному", - уточнил Анпилогов.
Если сейчас 120 российским солдатам противостоит 100 украинских, то к концу конфликта, если мы рассмотрим дифференциальное квадратичное уравнение, погибнет 100 солдат меньшей армии и 50 большей, привел пример эксперт. Он добавил, что эта формула была проверена двумя мировыми войнами и рядом других конфликтов.
"Логика современной войны — это война на истощение war of attrition (…) В войне на истощение побеждает большая армия, это невозможно никак отменить. Это было известно еще во времена Наполеона, который говорил, что побеждают большие батальоны", - подытожил Анпилогов.
Полный текст интервью читайте здесь.
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14 февраля, 15:06
Перспективы войны на Украине и проблемы России. Мнение британских учёных"Британские учёные" в данном случае не мэм, а самые настоящие научные сотрудники Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) доктор Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс 13 февраля опубликовали на сайте института доклад "Военные цели и потенциал России в Украине после 2024 года"
 
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