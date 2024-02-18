Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ - 18.02.2024 Украина.ру
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Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ
Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ - 18.02.2024 Украина.ру
Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ
Не стоит недооценивать российскую армию. На ее вооружении стоит все, что необходимо для успешного ведения боевых действий, в том числе средства воздушной разведки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
2024-02-18T07:40
2024-02-18T07:40
новости
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Армия России во вторник, 13 февраля, нанесла удар по полигону в Селидово, где находились подразделения ВСУ. Удары были нанесены в несколько заходов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Потери ВСУ в ходе этого удара могли составить несколько сотен человек. По словам Линина, в Селидово могли находиться формирования, которые командования ВСУ могло готовить для атаки в Авдеевке. Успешному удару по скоплению личного состава противника предшествовала аэроразведка. Мы иногда слышим, что нам не хватает беспилотников и других средств наблюдения. Но на видеороликах мы видим, когда по бронетехнике ВСУ наносится удар FPV-дроном, а перед этим она уже была поражена "Ланцетом", пояснил он. "Ланцет" - это уровень дивизии. Следовательно, разведка уже обнаружила цель, приняла решение о ее уничтожении, а потом наши передовые позиции ее тоже увидели и решили добить, резюмировал военкор.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240214/1053293164.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, орлан-10 (бпла), всу, разведка, украина, вс рф
Новости, Орлан-10 (БПЛА), ВСУ, разведка, Украина, ВС РФ

Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ

07:40 18.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Не стоит недооценивать российскую армию. На ее вооружении стоит все, что необходимо для успешного ведения боевых действий, в том числе средства воздушной разведки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
Армия России во вторник, 13 февраля, нанесла удар по полигону в Селидово, где находились подразделения ВСУ. Удары были нанесены в несколько заходов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Потери ВСУ в ходе этого удара могли составить несколько сотен человек.
По словам Линина, в Селидово могли находиться формирования, которые командования ВСУ могло готовить для атаки в Авдеевке. Успешному удару по скоплению личного состава противника предшествовала аэроразведка.
"Наша воздушная разведка проводится на постоянной основе. Либо долго висят "Орланы", которые смотрят очень далеко, либо работает наша спутниковая группировка. У нас нет проблемы с тем, чтобы наблюдать за перемещениями врага на достаточно большом расстоянии даже ночью, потому что у нас есть тепловизионные приборы. Где надо, там видно", - рассказал эксперт.
Мы иногда слышим, что нам не хватает беспилотников и других средств наблюдения. Но на видеороликах мы видим, когда по бронетехнике ВСУ наносится удар FPV-дроном, а перед этим она уже была поражена "Ланцетом", пояснил он.
"Ланцет" - это уровень дивизии. Следовательно, разведка уже обнаружила цель, приняла решение о ее уничтожении, а потом наши передовые позиции ее тоже увидели и решили добить, резюмировал военкор.
Полный текст интервью читайте здесь.
Андрей Пинчук интервью
14 февраля, 17:01
Андрей Пинчук: Россия взяла паузу, чтобы добить ВСУ новым порохом по принципу "много, дешево и сердито"Я не могу сказать, что ВСУ выходились. Мне очень не нравится это шапкозакидательство и ура-подвывание. Если противник выдохся, где наша победа? Надо относиться к происходящему со всей ответственностью. Да, мы сбили наступательный потенциал Киева. Но это не значит, что он находится в сломленном состоянии.
 
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