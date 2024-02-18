https://ukraina.ru/20240218/1053296617.html

Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ

Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ - 18.02.2024 Украина.ру

Где надо, там видно: военкор рассказал, как действует воздушная разведка ВС РФ

Не стоит недооценивать российскую армию. На ее вооружении стоит все, что необходимо для успешного ведения боевых действий, в том числе средства воздушной разведки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин

2024-02-18T07:40

2024-02-18T07:40

2024-02-18T07:40

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Армия России во вторник, 13 февраля, нанесла удар по полигону в Селидово, где находились подразделения ВСУ. Удары были нанесены в несколько заходов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Потери ВСУ в ходе этого удара могли составить несколько сотен человек. По словам Линина, в Селидово могли находиться формирования, которые командования ВСУ могло готовить для атаки в Авдеевке. Успешному удару по скоплению личного состава противника предшествовала аэроразведка. Мы иногда слышим, что нам не хватает беспилотников и других средств наблюдения. Но на видеороликах мы видим, когда по бронетехнике ВСУ наносится удар FPV-дроном, а перед этим она уже была поражена "Ланцетом", пояснил он. "Ланцет" - это уровень дивизии. Следовательно, разведка уже обнаружила цель, приняла решение о ее уничтожении, а потом наши передовые позиции ее тоже увидели и решили добить, резюмировал военкор.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20240214/1053293164.html

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новости, орлан-10 (бпла), всу, разведка, украина, вс рф