Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке - 17.02.2024 Украина.ру
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Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке
Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке - 17.02.2024 Украина.ру
Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил об уходе своих войск из Авдеевки. Эту информацию 18 февраля подтвердил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции. А российские военкоры опубликовали видео, как на администрации города меняют украинский флаг на триколор
2024-02-17T17:26
2024-02-17T17:26
новости
авдеевка
сми
запад
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Немецкая газета Bild написала, что "украинцы покинули город, чтобы спасти своих солдат".Журналисты американской газеты New York Times констатировали: признаки того, что Киеву все тяжелее давалось удерживать Авдеевку, были видны последние несколько недель.Британская газета Guardian добавила, что украинские войска были истощены и измотаны, а их уход обеспечит России полный контроль над окрестностями Донецка.Австралийская газета Sydney Morning Herald согласилась с этим мнением, написав, что Авдеевка послужит плацдармом для продвижения российских войск.Американское издание Washington Post оценило освобождение Авдеевки как значительную победу Москвы.А немецкое издание Stern констатировало, что "поражение в Авдеевке - это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута (Артемовска)".Немецкая газета Welt назвала ситуацию в Авдеевке "крупнейшей символической" победой РФ после провала летнего контрнаступления ВСУ.Британская газета Daily Mail также назвало события в Авдеевке "символической победой" и констатировало, что отступление украинский войск знаменует собой крупнейшее изменение на линии фронта с момента освобождения Артемовска в мае 2023 года.Наконец, британская газета Independent назвала Авдеевку "ключевым городом на востоке Украины".Авдеевка - действительно ключевой город, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, освобождение Авдеевки российскими силами приведет к падению украинской обороны до Краматорска."А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.
https://ukraina.ru/20240217/1053366925.html
https://ukraina.ru/20240217/1053363044.html
https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авдеевка, сми, запад
Новости, Авдеевка, СМИ, Запад

Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке

17:26 17.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на Авдеевском направлении
Бойцы ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил об уходе своих войск из Авдеевки. Эту информацию 18 февраля подтвердил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции. А российские военкоры опубликовали видео, как на администрации города меняют украинский флаг на триколор
16:42
Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию АвдеевкиВоенкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал видео, где российские военные меняют украинский флаг над администрацией Авдеевки на флаг Российской Федерации
Немецкая газета Bild написала, что "украинцы покинули город, чтобы спасти своих солдат".
Журналисты американской газеты New York Times констатировали: признаки того, что Киеву все тяжелее давалось удерживать Авдеевку, были видны последние несколько недель.
Британская газета Guardian добавила, что украинские войска были истощены и измотаны, а их уход обеспечит России полный контроль над окрестностями Донецка.
Австралийская газета Sydney Morning Herald согласилась с этим мнением, написав, что Авдеевка послужит плацдармом для продвижения российских войск.
Американское издание Washington Post оценило освобождение Авдеевки как значительную победу Москвы.
А немецкое издание Stern констатировало, что "поражение в Авдеевке - это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута (Артемовска)".
Немецкая газета Welt назвала ситуацию в Авдеевке "крупнейшей символической" победой РФ после провала летнего контрнаступления ВСУ.
Британская газета Daily Mail также назвало события в Авдеевке "символической победой" и констатировало, что отступление украинский войск знаменует собой крупнейшее изменение на линии фронта с момента освобождения Артемовска в мае 2023 года.
Наконец, британская газета Independent назвала Авдеевку "ключевым городом на востоке Украины".
12:04
"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в АвдеевкеЗачистка Авдеевки продолжается, однако уже можно сделать промежуточные итоги операции по ее освобождению. Противника удалось обратить в бегство благодаря урокам, выученным ВС РФ за время СВО. Такое мнение в своем телеграм-канале обнародовал военкор Евгений Поддубный
Авдеевка - действительно ключевой город, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, освобождение Авдеевки российскими силами приведет к падению украинской обороны до Краматорска.
"А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.
Владислав Угольный интервью
17:25
Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневраСнятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.
В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.
В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.
*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.
 
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Заголовок открываемого материала
18:00"Планета обезьян": Зеленский в Мюнхене
18:00Пленные в Авдеевке. Итоги 17 февраля на Украине
17:59ВС РФ начали зачистку главного укрепрайона ВСУ под Донецком, пока Умеров объяснялся за Авдеевку
17:54Как Россия нанесла первый удар под дых главкому ВСУ Сырскому, и что будет после Авдеевки - Алёхин
17:26Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке
17:25Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневра
16:42Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки
16:20"Решил напугать Скруджа Макдака": Зеленский позвал Трампа на фронт
16:00Исторический миф: подводные лодки в степях Украины
15:30"Несправедливое" с точки зрения Зеленского преимущество России. Как он врал на Мюнхенской конференции
15:25Столтенберг померялся военной мощью с Россией
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13:00Старт коалиции дронов, массированный удар БПЛА и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 февраля
12:36Мы вас спасем: что и зачем сказал Зеленский на Мюнхенской конференции
12:23Приключения Такера в Москве. Что говорят простые американцы
12:04"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в Авдеевке
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