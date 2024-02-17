Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил об уходе своих войск из Авдеевки. Эту информацию 18 февраля подтвердил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции. А российские военкоры опубликовали видео, как на администрации города меняют украинский флаг на триколор
Немецкая газета Bild написала, что "украинцы покинули город, чтобы спасти своих солдат".
Журналисты американской газеты New York Times констатировали: признаки того, что Киеву все тяжелее давалось удерживать Авдеевку, были видны последние несколько недель.
Британская газета Guardian добавила, что украинские войска были истощены и измотаны, а их уход обеспечит России полный контроль над окрестностями Донецка.
Австралийская газета Sydney Morning Herald согласилась с этим мнением, написав, что Авдеевка послужит плацдармом для продвижения российских войск.
Американское издание Washington Post оценило освобождение Авдеевки как значительную победу Москвы.
А немецкое издание Stern констатировало, что "поражение в Авдеевке - это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута (Артемовска)".
Немецкая газета Welt назвала ситуацию в Авдеевке "крупнейшей символической" победой РФ после провала летнего контрнаступления ВСУ.
Британская газета Daily Mail также назвало события в Авдеевке "символической победой" и констатировало, что отступление украинский войск знаменует собой крупнейшее изменение на линии фронта с момента освобождения Артемовска в мае 2023 года.
Наконец, британская газета Independent назвала Авдеевку "ключевым городом на востоке Украины".
12:04"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в АвдеевкеЗачистка Авдеевки продолжается, однако уже можно сделать промежуточные итоги операции по ее освобождению. Противника удалось обратить в бегство благодаря урокам, выученным ВС РФ за время СВО. Такое мнение в своем телеграм-канале обнародовал военкор Евгений Поддубный
Авдеевка - действительно ключевой город, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, освобождение Авдеевки российскими силами приведет к падению украинской обороны до Краматорска.
"А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.
17:25Владислав Угольный: ВСУ в Авдеевке опоздали на всю жизнь, а Россия получила простор для большого маневраСнятие Залужного в разгар битвы за Авдеевку тоже привело к потере управления в ВСУ. Сырский хотя и опытный военный, который всех знает, но прийти на должность главкома в тот момент, когда у тебя трещит один из главных укрепрайонов, мягко говоря, неприятно. Лично я бы на месте Сырского отказался возглавить армию в такое время.
В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.
В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.
*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.