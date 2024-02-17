https://ukraina.ru/20240217/1053367262.html

Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке

Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке - 17.02.2024 Украина.ру

Первые полосы: что написали западные СМИ об Авдеевке

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский сообщил об уходе своих войск из Авдеевки. Эту информацию 18 февраля подтвердил Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции. А российские военкоры опубликовали видео, как на администрации города меняют украинский флаг на триколор

2024-02-17T17:26

2024-02-17T17:26

2024-02-17T17:26

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Немецкая газета Bild написала, что "украинцы покинули город, чтобы спасти своих солдат".Журналисты американской газеты New York Times констатировали: признаки того, что Киеву все тяжелее давалось удерживать Авдеевку, были видны последние несколько недель.Британская газета Guardian добавила, что украинские войска были истощены и измотаны, а их уход обеспечит России полный контроль над окрестностями Донецка.Австралийская газета Sydney Morning Herald согласилась с этим мнением, написав, что Авдеевка послужит плацдармом для продвижения российских войск.Американское издание Washington Post оценило освобождение Авдеевки как значительную победу Москвы.А немецкое издание Stern констатировало, что "поражение в Авдеевке - это катастрофа для Украины, имеющая более далеко идущие последствия, чем падение Бахмута (Артемовска)".Немецкая газета Welt назвала ситуацию в Авдеевке "крупнейшей символической" победой РФ после провала летнего контрнаступления ВСУ.Британская газета Daily Mail также назвало события в Авдеевке "символической победой" и констатировало, что отступление украинский войск знаменует собой крупнейшее изменение на линии фронта с момента освобождения Артемовска в мае 2023 года.Наконец, британская газета Independent назвала Авдеевку "ключевым городом на востоке Украины".Авдеевка - действительно ключевой город, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, освобождение Авдеевки российскими силами приведет к падению украинской обороны до Краматорска."А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.

https://ukraina.ru/20240217/1053366925.html

https://ukraina.ru/20240217/1053363044.html

https://ukraina.ru/20240217/1053366446.html

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новости, авдеевка, сми, запад