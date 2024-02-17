Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки - 17.02.2024 Украина.ру
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Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки
Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки - 17.02.2024 Украина.ру
Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал видео, где российские военные меняют украинский флаг над администрацией Авдеевки на флаг Российской Федерации
2024-02-17T16:42
2024-02-17T16:57
новости
авдеевка
флаг
россия
военкор
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Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки".Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.На подкрепление он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимостью этого района для ВСУ. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению украинской обороны до Краматорска."А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.
https://ukraina.ru/20240217/1053363044.html
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новости, авдеевка, флаг, россия, военкор
Новости, Авдеевка, флаг, Россия, военкор

Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки

16:42 17.02.2024 (обновлено: 16:57 17.02.2024)
 
© Александр Коц/Комсомольская правда
© Александр Коц/Комсомольская правда
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Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал видео, где российские военные меняют украинский флаг над администрацией Авдеевки на флаг Российской Федерации
"Бойцы 24 бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239 полком поднимают триколор", - пояснил журналист.
Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки".
Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.
Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.
На подкрепление он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.
Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.
12:04
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В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.
В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.
Авдеевский коксохим - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
09:35
"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не всеВ ночь на 17 февраля украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщило, что украинские войска вышли из Авдеевки. Чуть раньше заявление об отходе от города сделал и главком ВСУ Александр Сырский
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимостью этого района для ВСУ. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению украинской обороны до Краматорска.
"А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.
*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.
 
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