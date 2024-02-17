Военкор Коц рассказал о военных, водрузивших флаг России на администрацию Авдеевки
16:42 17.02.2024 (обновлено: 16:57 17.02.2024)
© Александр Коц/Комсомольская правда
© Александр Коц/Комсомольская правда
Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц опубликовал видео, где российские военные меняют украинский флаг над администрацией Авдеевки на флаг Российской Федерации
"Бойцы 24 бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239 полком поднимают триколор", - пояснил журналист.
Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки".
Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.
Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.
На подкрепление он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.
Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.
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В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.
В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.
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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимостью этого района для ВСУ. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению украинской обороны до Краматорска.
"А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.
*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.