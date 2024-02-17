"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в Авдеевке
Зачистка Авдеевки продолжается, однако уже можно сделать промежуточные итоги операции по ее освобождению. Противника удалось обратить в бегство благодаря урокам, выученным ВС РФ за время СВО. Такое мнение в своем телеграм-канале обнародовал военкор Евгений Поддубный
"Наше командование полностью переиграло западных военных кураторов киевского режима и украинских генералов. А наши солдаты и офицеры растоптали подразделения армии трусов и детоубийц", - написал он.
Произошло это, продолжил военкор, благодаря тому, что российские военные использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО.
Речь идет в том числе об использовании мощных фугасных бомб, которые планируют и корректируются. Такая работа, пояснил военкор, позволила ВС РФ получать превосходство в том числе в использовании FPV-дронов.
Использование высокоточных средств огневого поражения и актуальной разведывательной информации дали возможность не только повысить потери ВСУ, но и усилить работу по уничтожению разведчиков противника.
"На операторов БПЛА подразделений киевского режима никто не жалел чугуна, поэтому противник часто оставался без глаз, что позволяло ситуационно использовать "туман войны"", - отметил корреспондент.
Он резюмировал, что решение главкома ВСУ Александра Сырского об отводе своих сил от Авдеевки опоздало как минимум на сутки, в результате чего части противника, которые не успели выйти, оказались окружены.
"Возможностей для выхода сейчас у них нет. То есть либо смерть, либо плен. В очередной раз командование киевского режима демонстрирует полное безразличие к собственным потерям. Отдельный мотивационный фактор для наших войск - это ввод в Авдеевку подразделений неонацистов "Азова"*. Тут даже объяснять ничего не нужно. Киевский режим будет держаться за завод. И потеряет остатки азовцев. Других вариантов сейчас не просматривается", - констатировал Поддубный.
В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.
В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать.
Вчера, 23:53Мертвы, в плену или в подвалах: СМИ описывают судьбу ВСУ в Авдеевке Критическое положение солдат ВСУ в Авдеевке констатирует украинское руководство. Попеременно в сети появляются видеоролики, записанные военными на месте, судя по которым российская армия имеет большой успех на данном участке фронта
"Немного опоздал, придурок!", "Это нужно было сделать неделю назад", "А раньше вывести войска Зеленский не позволил?", "О, что случилось? Я думал, вы побеждаете и уничтожаете российские войска", "Бегите, бегите, бегите", - отреагировали на решение Сырского пользователи сети.
09:35"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не всеВ ночь на 17 февраля украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщило, что украинские войска вышли из Авдеевки. Чуть раньше заявление об отходе от города сделал и главком ВСУ Александр Сырский
Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки".
Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.
Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.
На подкрепление он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.
Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимостью этого района для ВСУ. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению украинской обороны до Краматорска.
"А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.
*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.