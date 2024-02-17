https://ukraina.ru/20240217/1053363044.html

"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в Авдеевке

"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в Авдеевке - 17.02.2024 Украина.ру

"Растоптали подразделения трусов и детоубийц": Поддубный рассказал, какие уроки СВО ВС РФ учли в Авдеевке

Зачистка Авдеевки продолжается, однако уже можно сделать промежуточные итоги операции по ее освобождению. Противника удалось обратить в бегство благодаря урокам, выученным ВС РФ за время СВО. Такое мнение в своем телеграм-канале обнародовал военкор Евгений Поддубный

2024-02-17T12:04

2024-02-17T12:04

2024-02-17T12:04

новости

поддубный

авдеевка

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Произошло это, продолжил военкор, благодаря тому, что российские военные использовали весь опыт, накопленный за время боевых действий в рамках СВО.Речь идет в том числе об использовании мощных фугасных бомб, которые планируют и корректируются. Такая работа, пояснил военкор, позволила ВС РФ получать превосходство в том числе в использовании FPV-дронов.Использование высокоточных средств огневого поражения и актуальной разведывательной информации дали возможность не только повысить потери ВСУ, но и усилить работу по уничтожению разведчиков противника."На операторов БПЛА подразделений киевского режима никто не жалел чугуна, поэтому противник часто оставался без глаз, что позволяло ситуационно использовать "туман войны"", - отметил корреспондент.Он резюмировал, что решение главкома ВСУ Александра Сырского об отводе своих сил от Авдеевки опоздало как минимум на сутки, в результате чего части противника, которые не успели выйти, оказались окружены.В ночь на 17 февраля стало известно об отходе ВСУ от Авдеевки, Сырский объявил, что украинские военные перейдут в оборону.В то же время украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на командование оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать."Немного опоздал, придурок!", "Это нужно было сделать неделю назад", "А раньше вывести войска Зеленский не позволил?", "О, что случилось? Я думал, вы побеждаете и уничтожаете российские войска", "Бегите, бегите, бегите", - отреагировали на решение Сырского пользователи сети.Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки".Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.На подкрепление он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимостью этого района для ВСУ. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению украинской обороны до Краматорска."А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.

https://ukraina.ru/20240216/1053359324.html

https://ukraina.ru/20240217/1053360723.html

авдеевка

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новости, поддубный, авдеевка