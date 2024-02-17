https://ukraina.ru/20240217/1053360723.html

"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не все

"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не все - 17.02.2024 Украина.ру

"Раньше Зеленский не позволил?": командование ВСУ сообщило о выходе из Авдеевки, но узнали об этом не все

В ночь на 17 февраля украинское агентство УНИАН со ссылкой на командующего группировкой ВСУ "Таврия" Александра Тарнавского сообщило, что украинские войска вышли из Авдеевки. Чуть раньше заявление об отходе от города сделал и главком ВСУ Александр Сырский

2024-02-17T09:35

2024-02-17T09:35

2024-02-17T09:35

новости

авдеевка

всу

отступление

владимир зеленский

александр сырский

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Украинское агентство Укринформ со ссылкой на Тарнавского оговорилось, что основная группировка войск уже выведена, однако "бои в городе продолжаются". Также отдельные издания отметили, что оказавшиеся в "котле" вэсэушники были брошены своим командованием, и многие из них попросту не в курсе о решении отступать."Немного опоздал, придурок!", "Это нужно было сделать неделю назад", "А раньше вывести войска Зеленский не позволил?", "О, что случилось? Я думал, вы побеждаете и уничтожаете российские войска", "Бегите, бегите, бегите", - отреагировали на решение Сырского пользователи сети.Еще в среду, 14 февраля, украинские телеграм-каналы встревоженно сообщили о том, что российские военные перерезали главную дорогу в Авдеевке, и призывали свое командование вывести вэсэушников из очевидной "мясорубки"."Пришло время либо понести потери и освободить эту дорогу, либо уйти из зоны боевых действий", - говорилось в сообщении Ukraine Control Map."Следует принимать решения, которые в первую очередь сохранят самое ценное – жизнь бойцов, и не превращать Авдеевку в очередную "крепость" с песнями и стихами", - написал канал Deep State, напоминая созданную украинской пропагандой историю про якобы неприступную "фортеця Бахмут".Согласились с этим мнением и журналисты британской газеты Financial Times, считающие, что сохранение контроля над Авдеевкой может оказаться для Киева пирровой победой.Новый главком ВСУ Александр Сырский признал, что положение его войск в Авдеевке "чрезвычайно сложное", а российская сторона "имеет численное преимущество в личном составе". Однако несмотря на это он все же принял решение о переброске к городу новых сил ВСУ.На подкрепление ВСУ он отправил 3-ю штурмовую бригаду ВСУ, состоящую из убежденных нацистов "Азова"* под руководством их идейного вдохновителя Андрея Билецкого.Вскоре нацист сообщил, что они "вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник", а его заместитель Родион Кудряшов заявил, что местами бригада находится в полном окружении.Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук подчеркнул чрезвычайную значимостью этого района для ВСУ. По его словам, падение Авдеевки приведет к падению украинской обороны до Краматорска."А в Краматорске находится центр оперативного командования "Юг" Украины. Промышленное падение этого агломерата полностью разрушает весь фронт. Это последний оборонительный рубеж, который возводился с 2014 года", - заключил военный.*-Запрещенная в РФ террористическая ситуация.

https://ukraina.ru/20240217/1053341362.html

https://ukraina.ru/20240215/1053307993.html

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новости, авдеевка, всу, отступление, владимир зеленский, александр сырский