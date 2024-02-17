Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки - 17.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки
Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки - 17.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки
Отступление подразделений ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины и ее президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-17T04:30
2024-02-17T04:30
новости
авдеевка
всу
военный эксперт
украина
сми
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Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.Бахмутская мясорубка, как бы ее ни замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу. Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, авдеевка, всу, военный эксперт, украина, сми
Новости, Авдеевка, ВСУ, военный эксперт, Украина, СМИ

Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки

04:30 17.02.2024
 
© Фото : скриншот видео 3-тя окрема штурмова бригада / TelegramАвдеевский коксохим
Авдеевский коксохим - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
© Фото : скриншот видео 3-тя окрема штурмова бригада / Telegram
Читать в
Отступление подразделений ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины и ее президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.
"Там нет перемог, части несут существенные потери, в том числе и 3-я штурмовая бригада, которую перебросили, чтобы удержать Авдеевку любой ценой. То есть самопроизвольный отход говорит о том, что находящийся там гарнизон понимает, что обречен", - считает эксперт.
Бахмутская мясорубка, как бы ее ни замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу. Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАвдеевкаВСУвоенный экспертУкраинаСМИ
 
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