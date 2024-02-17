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Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки
Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки - 17.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки
Отступление подразделений ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины и ее президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-02-17T04:30
2024-02-17T04:30
2024-02-17T04:30
новости
авдеевка
всу
военный эксперт
украина
сми
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Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.Бахмутская мясорубка, как бы ее ни замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу. Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, авдеевка, всу, военный эксперт, украина, сми
Новости, Авдеевка, ВСУ, военный эксперт, Украина, СМИ
Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки
Отступление подразделений ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины и ее президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский
.
"Там нет перемог, части несут существенные потери, в том числе и 3-я штурмовая бригада, которую перебросили, чтобы удержать Авдеевку любой ценой. То есть самопроизвольный отход говорит о том, что находящийся там гарнизон понимает, что обречен", - считает эксперт.
Бахмутская мясорубка, как бы ее ни замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу. Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность.
Полностью интервью можно прочитать здесь
.