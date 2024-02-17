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Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки

Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки - 17.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как "трезвые головы" из ВСУ на свой страх и риск бегут из Авдеевки

Отступление подразделений ВСУ носят несистемный характер и проводятся вопреки желанию командования Украины и ее президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2024-02-17T04:30

2024-02-17T04:30

2024-02-17T04:30

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Укрепрайон "Чебурашка" на юге Авдеевки перешел под контроль российской армии. Бойцы 114-й бригады 1-го Армейского корпуса ВС РФ подняли Знамя Победы на стеле, рядом с которой ранее фотографировался Зеленский.Бахмутская мясорубка, как бы ее ни замалчивали в украинских СМИ, известна всем подразделениям армии Украины. Те, кто находится в Авдеевке, видят, что чаша весов склонилась далеко не в их пользу. Поэтому самые трезвые головы приняли решение самовольно выйти из котла, пока есть возможность.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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новости, авдеевка, всу, военный эксперт, украина, сми