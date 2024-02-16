https://ukraina.ru/20240216/1053343124.html

Об альтернативе Байдену, спецпосланнике по Украине и настроениях на Западе - Суслов

Об альтернативе Байдену, спецпосланнике по Украине и настроениях на Западе - Суслов - 16.02.2024 Украина.ру

Об альтернативе Байдену, спецпосланнике по Украине и настроениях на Западе - Суслов

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал об источниках информации о переговорах по заморозке конфликта, настроениях на Западе и спецпосланнике от "большой семёрки" по Украине

2024-02-16T15:01

2024-02-16T15:01

2024-02-16T15:01

видео

суслов

сша

россия

заморозка

замороженные активы

сво

спецоперация

g7

владимир путин

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Также он разобрал что пугает ЕС в избрании Трампа и почему нацизм не был искоренён до конца:0:36 – Переговоры о заморозке конфликта;3:34 – Спецпосланник от Запада на Украине;6:03 – Интервью Путина Карлсону;8:23 – Выборы в США и паника в ЕС;11:32 – Кандидаты от демпартии США;14:01 – Закон о конфискации за фейки;16:14 – Нацизм и его ликвидация.

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