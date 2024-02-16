https://ukraina.ru/20240216/1053343124.html
Об альтернативе Байдену, спецпосланнике по Украине и настроениях на Западе - Суслов
Об альтернативе Байдену, спецпосланнике по Украине и настроениях на Западе - Суслов - 16.02.2024 Украина.ру
Об альтернативе Байдену, спецпосланнике по Украине и настроениях на Западе - Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал об источниках информации о переговорах по заморозке конфликта, настроениях на Западе и спецпосланнике от "большой семёрки" по Украине
2024-02-16T15:01
2024-02-16T15:01
2024-02-16T15:01
видео
суслов
сша
россия
заморозка
замороженные активы
сво
спецоперация
g7
владимир путин
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Также он разобрал что пугает ЕС в избрании Трампа и почему нацизм не был искоренён до конца:0:36 – Переговоры о заморозке конфликта;3:34 – Спецпосланник от Запада на Украине;6:03 – Интервью Путина Карлсону;8:23 – Выборы в США и паника в ЕС;11:32 – Кандидаты от демпартии США;14:01 – Закон о конфискации за фейки;16:14 – Нацизм и его ликвидация.
сша
россия
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германия
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Об альтернативе Байдену, спецпосланнике по Украине и настроениях на Западе - Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов в эфире Украина.ру рассказал об источниках информации о переговорах по заморозке конфликта, настроениях на Западе и спецпосланнике от "большой семёрки" по Украине
Также он разобрал что пугает ЕС в избрании Трампа и почему нацизм не был искоренён до конца:0:36
– Переговоры о заморозке конфликта;3:34
– Спецпосланник от Запада на Украине;6:03
– Интервью Путина Карлсону;8:23
– Выборы в США и паника в ЕС;11:32
– Кандидаты от демпартии США;14:01
– Закон о конфискации за фейки;16:14
– Нацизм и его ликвидация.