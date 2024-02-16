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Приехал в Россию вымогать деньги. В Башкирии задержали сотрудника украинского колл-центра

Приехал в Россию вымогать деньги. В Башкирии задержали сотрудника украинского колл-центра - 16.02.2024 Украина.ру

Приехал в Россию вымогать деньги. В Башкирии задержали сотрудника украинского колл-центра

Сотрудники полиции в Башкортостане задержали студента уфимского колледжа, который работал на украинский колл-центр, сообщили 15 февраля в МВД РФ

2024-02-16T13:45

2024-02-16T13:45

2024-02-16T13:45

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В полицию Белебеевского района Башкортостана местный житель заявил о мошенничестве. Аферисты выманили у мужчины более 2 миллионов рублей. Ему позвонили под видом сотрудников сотовой компании и предложили продлить срок действия номера сим-карты. 40-летний житель Белебея поддался влиянию мошенников и отправил им деньги. Оперативники расследовали дело и вышли на двух студентов одного из уфимских колледжей. Подозреваемых задержали.МВД РФ опубликовало видео признания задержанного студента. Он рассказал, что в сентябре 2023 года через своих знакомых, проживающих на Украине, связался с куратором по имени Андрей. Андрей работал в колл-центре, который обзванивал граждан РФ и выманивал у них деньги. "Представляясь сотрудником ФСБ, похищал денежные средства россиян. Использовал свои банковские карты и банковские карты своих знакомых", - рассказал задержанный. Полученные средства, по указанию своего куратора, задержанный переводил на счета украинских банков. При этом он добавил, что осознавал, что участвует в мошеннических схемах.Как предварительно установили полицейские, 19-летний парень летом 2022 года приехал в Россию с Украины. На родине у него остались знакомые, которые работают в колл-центре мошенников. "Они обзванивают жителей нашей страны и выманивают у них деньги разными способами. К нелегальному бизнесу приобщился и 19-летний подозреваемый. Он взял на себя поиск карт и счетов, через которые можно перечислять похищенные деньги", - сообщили в ведомстве. В МВД РФ отметили, что к себе в команду задержанный пригласил своих однокурсников и знакомых. При этом кого-то вводил в курс дела, а кто-то оставался в неведении. Его сокурсники и знакомы получали деньги на свои карты и перенаправляли ему. А всю собранную сумму подозреваемый отправлял на банковские счета на Украину.19-летнего подозреваемого заключили под стражу. Его сообщник отправлен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

https://ukraina.ru/20230724/1048218740.html

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новости, россия, уфа, студенты, колледж, мошенничество, мошенники, звонок, украина