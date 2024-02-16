https://ukraina.ru/20240216/1053328588.html

Обстановка в Авдеевке, опасные каникулы. Главное на Украине на утро 16 февраля

Обстановка в Авдеевке, опасные каникулы. Главное на Украине на утро 16 февраля - 16.02.2024 Украина.ру

Обстановка в Авдеевке, опасные каникулы. Главное на Украине на утро 16 февраля

Палата представителей конгресса США ушла на каникулы, не проголосовав за помощь Украине. СМИ сообщают об осложнившейся для ВСУ обстановке в Авдеевке

2024-02-16T09:12

2024-02-16T09:12

2024-02-16T09:50

эксклюзив

хроники

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Палата представителей конгресса США ушла на каникулы до конца февраля, не проголосовав за принятый сенатом законопроект с проектом помощи Украине.Как заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, в администрации президента США возмущены по поводу того, что спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил перерыв в работе палаты "без рассмотрения принятого сенатом пакета помощи Украине".Ранее, 13 февраля, президент США Джо Байден после одобрения сенатом США законопроекта, предусматривающего помощь Украине и Израилю, в экстренном обращении призвал Джонсона немедленно вынести на голосование этот документ."Каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности, Америка проигрывает. И каждый день, когда он откладывает голосование, авторитет республиканцев в конгрессе у американского народа падает... Вместо того чтобы прекратить политизацию безопасности страны, спикер Джонсон убегает, отправляя палату представителей на досрочные каникулы", - заявил представитель Белого дома Бейтс.По его словам, Джонсон поступил "в ущерб американской национальной безопасности, рабочим местам в США и нашим ближайшим альянсам".На уход палаты представителей на каникулы отреагировал и сам Байден."Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - заявил он.Сам Джонсон тем временем прокомментировал совсем другой вопрос, а именно ту "угрозу безопасности США", о которой ранее сообщали американские СМИ, — противоспутниковое оружие, которое Россия якобы готовится разместить в космосе."Мы знаем об этом уже несколько недель. Мы попросили о встрече с президентом. Я сделал это, мы сделали это в письменном виде в январе", - сказал Джонсон журналистам в четверг вечером после окончания секретного брифинга в конгрессе.Джонсон сообщил, что письмо было отправлено 31 января, сообщили в его офисе. По информации издания The Hill, спикер выразил уверенность, что у администрации Байдена есть план по борьбе с этой угрозой.Ранее председатель комитета по вопросам разведки палаты представителей США Майк Тернер раскрыл данные по брифингу, чем вызвал осуждение администрации Байдена. Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что решение Тернера вызывает непонимание.При этом Кирби заявил, что угроза "связана с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия", но отметил, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а намерениях РФ развивать соответствующие средства."Речь идет не об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или вызвать физическое уничтожение здесь, на Земле. Тем не менее мы внимательно следим за этой российской деятельностью и будем продолжать относиться к ней очень серьёзно", – указал Кирби.Он также рассказал, что сам Байден, в связи с полученными данными, распорядился провести брифинги для лидеров конгресса, осуществить "прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, нашими союзниками и партнёрами, а также другими странами мира".Обстановка в АвдеевкеУкраинские и российские источники сообщили о крайне непростой для ВСУ обстановке в Авдеевке. Так, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил, что "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая"."По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года (00:00 16 февраля по Москве. — Ред.) ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Ожесточённые бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства", - написал Тарнавский в своём телеграм-канале.По его словам, согласно принятому решению "происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях".Также Тарнавский сообщил, что украинским военным выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения."Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учётом всех возможных сценариев", - заверил бригадный генерал.Тем временем у военнослужащих званием пониже настроение похуже."Ситуация сложная, враг сложный. Идут ожесточённые бои. Имеем информацию, что против нас стоят 7 вражеских бригад. Скажу так: это больше, чем с нашей стороны... Скажем так: пока что праздновать и радоваться нечему потому, что враг сверхсложный, он бросил сюда свои элитные подразделения. В принципе, это можно сравнить с тем периодом, когда под Бахмутом (укр. название Артёмовска. — Ред.) ещё были "вагнера"... но даже, наверное, сложнее. Лично мои ощущения — это самый сложный участок, на котором я был за всю войну", - заявил вечером 15 февраля в комментарии "Украинской правде" командир подразделения БПЛА "ТЕРРА" в составе 3-й ошбр Николай Волохов, известный также под позывным "Абдулла".3-я отдельная штурмовая бригада была создана бывшими боевиками запрещённого в РФ "Азова"* в начале СВО. Сейчас это одна из самых боеспособных украинских бригад. Недавно появилась информация о том, что эту бригаду перебросили в Авдеевку.Главный сержант украинского подразделения ударных дронов Егор Фирсов в комментарии этому же изданию заявил, что все дороги Авдеевки простреливаются, а на его позициях, которые находятся в километрах от Авдеевки, трясутся, когда по Авдеевке прилетают российские КАБы и ФАБы.Украинские СМИ оценили решение командования ВСУ удерживать Авдеевку как политическое."Наш источник сообщает, что главком [ВСУ Александр] Сырский принял ранее решение удерживать/отбивать Авдеевку только по одной причине: он не хотел начинать своё правление с поражения на фронте. Авдеевский кейс ничего общего не имеет со стратегией, тупо политический ход, ради личного эго. Снова лучших отправили в мясорубку ради политических/имиджевых целей", - сообщал днём 15 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Этот же канал сообщил о другом опасном для ВСУ направлении."Кроме сложной ситуации в Авдеевке, где уже все говорят, что идёт Авдеевская мясорубка по аналогии с Бахмутом, начались проблемы у ВСУ и на Приазовском направлении, где ВС РФ готовится обнулить все успехи Банковой. Есть даже слухи, что россияне поставили цель забрать Орехов и далее идти к Запорожью в этом году. При этом Банковая сливает резервы, чтобы показать всем, что они идут в наступление", - указывалось в публикации "Легитимного" вечером 15 февраля.Тем временем российские военкоры сообщают о продвижении подразделений ВС РФ в Авдеевке."За добрыми новостями об успехе 114-й гвардейской бригады на севере Авдеевки, там гвардейцы подняли российский флаг у въезда в город, пришли добрые доклады и из южной части зоны боев за Авдеевку. 1-я гвардейская Славянская бригада взяла под контроль крупный опорный пункт противника, который располагался на территории бывшей воинской части (ПВО). И там теперь наш триколор. Слава русскому солдату! Писать это второй раз за день - большая радость. Оборона формирований киевского режима в Авдеевке на фоне больших потерь противника и умелых действий соединений Армии России теряет устойчивость", - написал вечером 15 февраля военкор Евгений Поддубный, опубликовав видео с подтверждением.Его коллега — Александр Коц — прокомментировал заявление украинского генерала Тарнавского по поводу обстановки в Авдеевке."Авдеевка. Стадия "торг". Пока брошенные в окружении вэсэушники пытаются либо оттянуться к коксохиму, либо уйти назад по балкам, украинские генералы готовят общество к очередной перемоге. "Авдеевская оборонительная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не щадя, бросает в бой", - заявляет командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Тарнавский. В его формулировке происходит "плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях". Примерно так, как это было в Иловайске, а потом в Дебальцево. Они отходят, не до конца осознавая, что коридор простреливается насквозь. Операция "Экстракшн 2.0". Скоро", - отметил он.В Авдеевке идут ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20240215/1053325227.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники