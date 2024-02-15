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Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко

Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко - 15.02.2024 Украина.ру

Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко

Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко дал характеристику новому главкому ВСУ, высказался о сбежавших за границу после начала СВО украинских националистах и объяснил важность недавнего интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону

2024-02-15T12:23

2024-02-15T12:23

2024-02-15T12:23

видео

тарас незалежко

мобилизация

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спецоперация

сша

украина

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00:40 – Сырский вместо Залужного: почему на Украине активизировалась политическая борьба и чем это интересно для России? 13:35 – о сбежавших за границу "патриотах" Украины; 20:12 – о блокировке поставок украинского зерна; 25:10 – интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону: последствия прорыва информационной блокады. В ходе интервью упоминаются иностранные агенты Семён Слепаков и Егор Бортник (Лёва Би-2), а также признанный террористом и экстремистом Алексей Арестович.

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