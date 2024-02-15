Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко - 15.02.2024 Украина.ру
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Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко
Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко - 15.02.2024 Украина.ру
Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко дал характеристику новому главкому ВСУ, высказался о сбежавших за границу после начала СВО украинских националистах и объяснил важность недавнего интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
2024-02-15T12:23
2024-02-15T12:23
видео
тарас незалежко
мобилизация
всу
одесса
армия
сво
спецоперация
сша
украина
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00:40 – Сырский вместо Залужного: почему на Украине активизировалась политическая борьба и чем это интересно для России? 13:35 – о сбежавших за границу "патриотах" Украины; 20:12 – о блокировке поставок украинского зерна; 25:10 – интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону: последствия прорыва информационной блокады. В ходе интервью упоминаются иностранные агенты Семён Слепаков и Егор Бортник (Лёва Би-2), а также признанный террористом и экстремистом Алексей Арестович.
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видео, тарас незалежко, мобилизация, всу, одесса, армия, сво, спецоперация, сша, украина, украинцы, польша, зерно, чехия, словакия, такер карлсон, журналисты, журналист, алексей арестович, россия, владимир путин, видео
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Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко

12:23 15.02.2024
 
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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко дал характеристику новому главкому ВСУ, высказался о сбежавших за границу после начала СВО украинских националистах и объяснил важность недавнего интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
00:40 – Сырский вместо Залужного: почему на Украине активизировалась политическая борьба и чем это интересно для России?
13:35 – о сбежавших за границу "патриотах" Украины;
20:12 – о блокировке поставок украинского зерна;
25:10 – интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону: последствия прорыва информационной блокады.
В ходе интервью упоминаются иностранные агенты Семён Слепаков и Егор Бортник (Лёва Би-2), а также признанный террористом и экстремистом Алексей Арестович.
 
ВидеоТарас НезалежкомобилизацияВСУОдессаАрмияСВОСпецоперацияСШАУкраинаукраинцыПольшазерноЧехияСловакияТакер КарлсонжурналистыжурналистАлексей АрестовичРоссияВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
12:23Зеленский в панике: почему Карлсон не возьмёт интервью у президента Украины - Незалежко
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