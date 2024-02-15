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Песков объяснил связь долларов для Украины с ядерным оружием России в космосе

Песков объяснил связь долларов для Украины с ядерным оружием России в космосе - 15.02.2024 Украина.ру

Песков объяснил связь долларов для Украины с ядерным оружием России в космосе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге США, на котором якобы обсудят угрозу России. Об этом 15 февраля сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости

2024-02-15T12:15

2024-02-15T12:15

2024-02-15T12:15

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украина

ядерное оружие

дмитрий песков

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15 февраля в конгрессе США состоится закрытый брифинг по "серьезной угрозе национальной безопасности", сообщили журналисты американского телеканала ABC со ссылкой на источники. Речь идёт якобы о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе.Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался комментировать сообщение о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе."Я не комментирую конкретно этот доклад, но мы знаем, что противники всегда будут искать новые способы эффективного ведения войны. Космос - это большой рубеж, киберпросранство - это серьезный рубеж, и именно поэтому мы должны быть начеку" — заявил он.Сенат США ранее поддержал законопроект, согласно которому на нужды Украины, Тайваня и Израиля выделят 95 миллиардов долларов. Сенат контролирует Демократическая партия. Однако теперь поддержку нужно в Палате представителей, где преобладает Республиканская партия.При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон полагает, что инициатива обречена на провал, так как там нет положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ukraina.ru/20240209/1053201732.html

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новости, россия, сша, сенат, украина, ядерное оружие, дмитрий песков