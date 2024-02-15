Киев может дорого заплатить за попытку удержать Авдеевку - Financial Times - 15.02.2024 Украина.ру
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Киев может дорого заплатить за попытку удержать Авдеевку - Financial Times
Киев может дорого заплатить за попытку удержать Авдеевку - Financial Times - 15.02.2024 Украина.ру
Киев может дорого заплатить за попытку удержать Авдеевку - Financial Times
Попытки сохранить контроль над Авдеевкой могут дорого обойтись Киеву. Об этом пишет британская газета Financial Times
2024-02-15T11:47
2024-02-15T11:47
авдеевка
новости
артемовск
всу
александр сырский
украина
вс рф
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"Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (украинское название Артемовска)... Защита Авдеевки может стоить (Киеву) так же дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации", - говорится в материале.Кроме того, Киеву будет еще труднее удерживать контроль над Авдеевкой из-за нехватки западных артиллерийских боеприпасов. Издание заверило, что ряд украинских подразделений уже были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня.Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить. Financial Times утверждает, что "до прибытия подкрепления на выходных казалось, что вывод сил Киева вполне вероятен". Теперь издание отмечает, что Авдеевка станет испытанием для нового главкома.Накануне Сырский в соцсетях уже признал обстановку под Авдеевкой "чрезвычайно сложной".А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.Артемовск - город в юго-западной части Луганской области. За него многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России. Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Сырский. Издание отмечает, что недавнее назначение Сырского на пост главнокомандующего ВСУ вызвало негативную реакцию в украинской армии. В частности, ряд военных осудили его готовность отдать жизни бойцов ради тактической выгоды.
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авдеевка
артемовск
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авдеевка, новости, артемовск, всу, александр сырский, украина, вс рф
Авдеевка, Новости, Артемовск, ВСУ, Александр Сырский, Украина, ВС РФ

Киев может дорого заплатить за попытку удержать Авдеевку - Financial Times

11:47 15.02.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Попытки сохранить контроль над Авдеевкой могут дорого обойтись Киеву. Об этом пишет британская газета Financial Times
"Действия по укреплению в Авдеевке вызывают параллели с упорной, но в итоге безуспешной обороной Украиной Бахмута (украинское название Артемовска)... Защита Авдеевки может стоить (Киеву) так же дорого, в то время как украинской армии необходимо пополнить свои ряды посредством массовой мобилизации", - говорится в материале.
Кроме того, Киеву будет еще труднее удерживать контроль над Авдеевкой из-за нехватки западных артиллерийских боеприпасов. Издание заверило, что ряд украинских подразделений уже были вынуждены резко сократить свои возможности по ведению огня.
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский направил к городу подкрепление вместо того, чтобы дать команду отступить. Financial Times утверждает, что "до прибытия подкрепления на выходных казалось, что вывод сил Киева вполне вероятен". Теперь издание отмечает, что Авдеевка станет испытанием для нового главкома.
Накануне Сырский в соцсетях уже признал обстановку под Авдеевкой "чрезвычайно сложной".
А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой предупредил, что в связи со сложной ситуацией в Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
Артемовск - город в юго-западной части Луганской области. За него многие месяцы шли ожесточенные бои, город был освобожден 20 мая 2023 года и сейчас находится под контролем России.
Украинской операцией в Артемовске руководил в том числе Сырский. Издание отмечает, что недавнее назначение Сырского на пост главнокомандующего ВСУ вызвало негативную реакцию в украинской армии. В частности, ряд военных осудили его готовность отдать жизни бойцов ради тактической выгоды.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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АвдеевкаНовостиАртемовскВСУАлександр СырскийУкраинаВС РФ
 
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