"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Сейчас фронт во многом напоминает события Первой мировой, когда обе стороны постреливают друг в друга из окопов и забрасывают гранатами. Но противник еще активно атакует на Купянском направлении и упорно лезет на левый берег Днепра в Крынках. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ситуация на поле боя сейчас очень разная. Где-то противник атакует достаточно интенсивно. В сводке Минобороны РФ сообщается, что ВСУ на Купянском направлении провели 16 атак за сутки, рассказал обозреватель.
Кроме того, враг тупо лезет на левый берег Днепра, где этот маленький плацдарм уже устелили полутораметровым слоем трупов солдат ВСУ. А тем временем ВС РФ успешно наступают под Авдеевкой, добавил он.
"Фронт сейчас стоит. Невольно начинаешь вспоминать о Первой мировой, когда обе стороны постреливают друг в друга из окопов и забрасывают гранатами. Мы не видим глобальных прорывов ни с одной, ни с другой стороны. Может быть, [бывший главком ВСУ Валерий] Залужный был прав, когда сказал, что боевые действия зашли в тупик", - подчеркнул Баранец.
Хотя Залужный и враг, но ему не откажешь в логике и оценке событий. Сегодня под контролем ВС РФ 60 процентов территории ДНР. Территорию ЛНР российские военные контролируют на 70–80 процентов. Поэтому у армии РФ еще очень много работы, резюмировал собеседник Украина.ру.
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