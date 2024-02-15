"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку - 15.02.2024 Украина.ру
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"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку - 15.02.2024 Украина.ру
"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
Сейчас фронт во многом напоминает события Первой мировой, когда обе стороны постреливают друг в друга из окопов и забрасывают гранатами. Но противник еще активно атакует на Купянском направлении и упорно лезет на левый берег Днепра в Крынках. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-15T05:15
2024-02-15T05:15
новости
всу
вс рф
плацдарм
днепр
первая мировая война
купянское направление
авдеевка
лнр
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Ситуация на поле боя сейчас очень разная. Где-то противник атакует достаточно интенсивно. В сводке Минобороны РФ сообщается, что ВСУ на Купянском направлении провели 16 атак за сутки, рассказал обозреватель.Кроме того, враг тупо лезет на левый берег Днепра, где этот маленький плацдарм уже устелили полутораметровым слоем трупов солдат ВСУ. А тем временем ВС РФ успешно наступают под Авдеевкой, добавил он.Хотя Залужный и враг, но ему не откажешь в логике и оценке событий. Сегодня под контролем ВС РФ 60 процентов территории ДНР. Территорию ЛНР российские военные контролируют на 70–80 процентов. Поэтому у армии РФ еще очень много работы, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240214/1053275584.html
днепр
купянское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, вс рф, плацдарм, днепр, первая мировая война, купянское направление, авдеевка, лнр, днр
Новости, ВСУ, ВС РФ, плацдарм, Днепр, Первая мировая война, Купянское направление, Авдеевка, ЛНР, ДНР

"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку

05:15 15.02.2024
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP / Mstyslav Chernov
Читать в
Сейчас фронт во многом напоминает события Первой мировой, когда обе стороны постреливают друг в друга из окопов и забрасывают гранатами. Но противник еще активно атакует на Купянском направлении и упорно лезет на левый берег Днепра в Крынках. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Ситуация на поле боя сейчас очень разная. Где-то противник атакует достаточно интенсивно. В сводке Минобороны РФ сообщается, что ВСУ на Купянском направлении провели 16 атак за сутки, рассказал обозреватель.
Кроме того, враг тупо лезет на левый берег Днепра, где этот маленький плацдарм уже устелили полутораметровым слоем трупов солдат ВСУ. А тем временем ВС РФ успешно наступают под Авдеевкой, добавил он.
"Фронт сейчас стоит. Невольно начинаешь вспоминать о Первой мировой, когда обе стороны постреливают друг в друга из окопов и забрасывают гранатами. Мы не видим глобальных прорывов ни с одной, ни с другой стороны. Может быть, [бывший главком ВСУ Валерий] Залужный был прав, когда сказал, что боевые действия зашли в тупик", - подчеркнул Баранец.
Хотя Залужный и враг, но ему не откажешь в логике и оценке событий. Сегодня под контролем ВС РФ 60 процентов территории ДНР. Территорию ЛНР российские военные контролируют на 70–80 процентов. Поэтому у армии РФ еще очень много работы, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Линин интервью - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вчера, 03:20
Евгений Линин: Россия уже не дает ВСУ наступать и отступать, а потом бросит на них очень большую бомбуЗалужный пытался организовать стратегическую оборону. Он пытался сконцентрировать войска так, чтобы они когда-нибудь могли перейти в наступление. У Сырского нет таких задач. Зеленский просто потребовал от него показать хоть какие-то тактические успехи, которые он мог бы продемонстрировать на Западе
 
НовостиВСУВС РФплацдармДнепрПервая мировая войнаКупянское направлениеАвдеевкаЛНРДНР
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
04:50"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
04:44Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"
04:40"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
04:30Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
04:20"Верю в судьбу": разведчик рассказал, почему на войне бережет судьба и как он переживает потерю друзей
04:18Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи Украине
04:00"От судьбы не уйдешь": разведчик Турист объяснил, почему война не изменила его отношение к людям
03:30Разведчик Турист раскрыл, зачем на позициях нужны "дырчики", почему их нужно беречь и прятать от осколков
03:20"Мотор перебрали за три дня": разведчик Турист рассказал, как бойцы чинят технику в полевых условиях СВО
03:10Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
03:00"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
19:30Александр Носович: Киев ищет идеальный вариант в войне с Россией, поэтому Варшава и Будапешт в опасности
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