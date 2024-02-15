https://ukraina.ru/20240215/1053292567.html

Нанес неисчислимый ущерб безопасности США. За что сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы

Нанес неисчислимый ущерб безопасности США. За что сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы - 15.02.2024 Украина.ру

Нанес неисчислимый ущерб безопасности США. За что сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы

40 лет тюрьмы получил программист ЦРУ Джошуа Шульте, который слил в WikiLeaks данные о цифровом вмешательстве американских спецслужб в дела других государств. Его дополнительно обвинили в "поддержке терроризма", поскольку слитые и опубликованные данные могли использовать "враги Америки".

2024-02-15T05:32

2024-02-15T05:32

2024-02-15T05:49

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аль-каида

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"Плохая статья"В начале февраля в Нью-Йорке за преступления, связанные со шпионажем, компьютерным взломом, неуважением к суду, дачей ложных показаний ФБР и детской порнографией, к 40 годам тюремного заключения приговорили 35-летнего экс-сотрудника ЦРУ Джошуа Шульте.Дело Шульте связано с крупнейшей утечкой данных в истории ЦРУ, а передача этой информации WikiLeaks — одним из крупнейших несанкционированных разглашений секретной информации в истории США.У Шульте уже было три приговора (в марте 2020 года, июле 2022 года и сентябре 2023 года), новый приговор — четвертый."Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одни из самых наглых, отвратительных преступлений по шпионажу в американской истории. Он нанес неисчислимый ущерб нашей национальной безопасности в своем стремлении отомстить ЦРУ за его реакцию на нарушения безопасности Шульте во время работы там. Когда ФБР поймало его, Шульте удвоил усилия и попытался причинить еще больший вред этой стране, ведя то, что он назвал "информационной войной", публикуя совершенно секретную информацию из-за решетки. И все это время Шульте собирал тысячи и тысячи видео и изображений детей, подвергающихся отвратительному насилию, для своего личного удовольствия. Выдающаяся следственная работа ФБР и профессиональных прокуроров в этом ведомстве разоблачила Шульте как предателя и хищника, которым он является, и обеспечила то, что он проведет 40 лет за решеткой – именно там, где ему и место", — заявил прокурор Дэмиан Уильямс.Детская порнография — так называемая плохая статья. Она очень удобна для того, чтобы скорректировать общественное мнение касательно обвиняемого по политическим мотивам. Ведь совершенный по идейным соображениям слив базы данных ЦРУ — организации, которую и сами американцы считают замешанной в массе неприглядного, — это одно, но детская порнография принципиально меняет общественное отношение к проблеме.Поэтому, комментируя приговор, и.о. помощника директора ФБР Джеймс Смит сделал упор именно на последнем:"Сегодня Джошуа Шульте был справедливо наказан не только за предательство нашей страны, но и за хранение значительного количества ужасающих материалов детской порнографии. Тяжесть его действий очевидна, и вынесенный приговор отражает масштаб тревожной и пагубной угрозы, исходящей от его преступного поведения. ФБР будет продолжать усилия, чтобы привлечь к ответственности любого, кто подвергает опасности невинных детей или угрожает нашей национальной безопасности".Национальная безопасность или национальная безопасность плюс невинные дети (в речи это феномены одного уровня) — ФБР, в отличие от многих других, умеет играть в коммуникацию с общественностью.Почти как бен ЛаденС 2012 по 2016 год Шульте как подрядчик разрабатывал программное обеспечение в Центре киберразведки ЦРУ (CCI), который осуществлял операции по получению доступа к зарубежным ИТ-инфраструктурам (включая государственные), удаленному шпионажу, перехвату конфиденциальной информации, содержащей государственную тайну, запутыванию расследований за рубежом, маскировки источников кибератак ЦРУ и представлению кибератак ЦРУ как исходящих от других стран.20 апреля 2016 года Шульте скопировал все архивы разработки инструментов CCI, а затем передал их WikiLeaks через браузер Tor. В марте 2017 года после того, как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от сделки с тогдашним президентом США Дональдом Трампом (Ассанж открывает свои источники информации по делу о взломе серверов Нацкомитета Демпартии, тем самым снимая с Трампа обвинение во вмешательстве в выборы, а Трамп снимает все обвинения с Ассанжа), WikiLeaks начал публиковать данные Шульте.К ноябрю 2017 года были обнародованы 26 архивов ЦРУ под кодовыми названиями Vault 7 и Vault 8. Российское НКО "Совет по внешней и оборонной политике" (СВОП) тут же опубликовал основанный на изучении публикаций WikiLeaks доклад с описанием структуры и задач CCI. Согласно докладу, организация совершала: атаки на настольные устройства, сетевое оборудование и Smart TV, атаки на встраиваемые системы, обход средств антивирусной защиты, противодействие расследованию компьютерных атак, накопление и использование чужих разработок вредоносного ПО, маскировку агентурных операций с использованием вредоносного ПО.Публичность привела к большому скандалу, подорвала международное доверие к США, способность ЦРУ собирать разведданные за рубежом, подвергла риску персонал спецслужбы и привела к потере сотен миллионов долларов."Цифровой Перл-Харбор" — так назвал произошедшее экс-заместитель директора ЦРУ по цифровым инновациям.После обнародования информации Шульте несколько раз был на допросе в ФБР, но свою причастность к утечке отрицал. Доказать ничего не получалось. Тогда в его квартире произвели обыск и "неожиданно" обнаружили в личном компьютере 3400 фото и видеофайлов с детской порнографией, изнасилованиями детей в возрасте до двух лет, зоофилией и садомазохизмом. Также "неожиданно" оказалось, что Шульте скачивал эти файлы с российских сайтов.В апреле 2018 года, уже находясь под стражей, Шульте, нарушив т.н. охранный ордер, отправил журналистам двух газет копию выданного судом разрешения на обыск. А летом и осенью того же года он объявил "информационную войну" правительству США. Шульте где-то в тюрьме нашел несколько мобильных телефонов. С их помощью он создал электронную почти и аккаунты в соцсетях и смог отправить WikiLeaks данные о структуре CCI и количестве сотрудников в конкретных группах кибер-разведки ЦРУ.В дневнике Шульте нашли записи о том, что обнародованием секретных сведений он наделся "разорвать дипломатические отношения, закрыть посольства и покончить с оккупацией США по всем миру".9 марта 2020 года Шульте признали виновным в даче ложных показаний (когда он отрицал свое участие в сливе данных Ассанжу), 13 июля 2022 года — в незаконном сборе и передаче информации о национальной обороне и несанкционированном доступе к компьютеру для получения секретной информации. 13 сентября 2023 года его признали виновным в получении, хранении и транспортировке детской порнографии. Всего Шульте приговорили к тридцати трем годам и четырем месяцам тюремного заключение.1 февраля 2024 года срок Шульте увеличили до 40 лет, приговорив его еще и по обвинению в поддержке терроризма. Дело в том, что в 2001 году, после нападения 11 сентября на башни-близнецы, в США приняли так называемый Патриотический акт, который дал спецслужбам почти неограниченные возможности по вмешательству в личную жизнь граждан. Согласно этому акту, Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях добавили в список федеральных правонарушений, связанных с терроризмом. Таким образом, прокуроры получили основание утверждать, что преступление Шульте было рассчитано на нанесение террористами ответного удара по США также, как это сделал в свое время Усама бен Ладен (теракты 11 сентября были ответом на создание американских военных баз на Ближнем Востоке и поддержку США израильской оккупации палестинских территорий)."Тот факт, что Шульте совершал свои преступления с помощью клавиатуры и мыши, а не взрывчатых веществ или огнестрельного оружия, — заявили в прокуратуре, — не меняет катастрофических последствий, которые они имели для национальной безопасности".Судья же не учел аргументы защиты и не стал разбираться, отличался ли Шульте от бен Ладена. Его действия были направлены на то, чтобы отомстить правительству США — и этого достаточно. Однако судебная практика говорит об обратном.О расследовательской журналистике и "пособничестве врагу"При президенте Дональде Трампе победителям реалити-шоу "Разоблачитель АНБ", Терри Олбери и Дэниелу Хейлу могли быть предъявлены обвинения в превышении разрешенного доступа для получения "информации о национальной обороне" в рамках поддержки терроризма. Однако Министерство юстиции этого не сделало. Мало того, не сделали так ни в отношении Эдварда Сноудена в 2013 году, ни в отношении Челси Мэннинг, которая передала Ассанжу 700 тысяч документов Пентагона.Впрочем, Мэннинг вменили "пособничество врагу косвенными средствами". Якобы террористы Аль-Каиды (запрещена в РФ) воспользовались слитыми Мэннинг и опубликованными Wikileaks данными в своей борьбе против США. Толковая судья тогда спросила прокуроров, было бы Мэннинг предъявлено обвинение в "пособничестве врагу", если бы она передала материал в New York Times. Прокуроры указали, что это ничего бы не изменило. Но по этой статье Мэннинг оправдали, а Флойд Абрамс из Times написал: "Этот потрясающе широкий взгляд на то, что нужно для оказания помощи врагу, поставил бы под угрозу значительную часть бесценной журналистики".Мэннинг не передавала ничего террористам. Но и Шульте им ничего не передавал, только Wikileaks. Если считать его виновным в том, что террористы прочитали публикацию и как-то ей воспользовались, так можно далеко зайти. Поэтому в связи с приговором Шульте по "терроризму" закономерно возникает вопрос — а не могут ли теперь подобное предъявить и Ассанжу? Дело в том, что в обвинении основателю Wikileaks есть фраза о распространении информации "противникам Америки". А в деле Мэннинг фигурируют захваченные в результате спецоперации на базе бен Ладена письма, в которых лидер Аль-Каиды (запрещена в РФ) давал задание другому члену своей организации собрать материалы Министерства обороны США, размещенные на WikiLeaks. Хотя прямо об этом и не сказано, но в деле Шульте Wikileaks была представлена суду как организация, которой кто-то мог бы предоставить информацию, если бы захотел отомстить правительству США. Ну а сам Шульте, который хотел "нанести ответный удар" по США знал, что Wikileaks поможет ему обнародовать секретную информацию, т.е. может косвенно помочь террористам.Все это выглядит как словесная эквилибристика, но решение суда во многом и основывается на том, какая из сторон выступит более убедительно.По этому поводу Фонд свободы прессы заявил: "Когда правительственные чиновники получили такого несимпатичного обвиняемого, как бывший сотрудник ЦРУ Джошуа Шульте, они ухватились за возможность усилить свою войну с утечками информации способами, которые они могли бы позже использовать для наказания настоящих расследователей".Конечно, "несимпатичный" Шульте, на компьютере которого не смогли найти следы утечки данных ЦРУ, но зато очень удачно нашли детскую порнографию с российских сайтов (видимо, в США почему-то полагают, что там она лучше, чем не американских), хороший повод для начала регулярных преследований за утечки общественно важной информации в рамках Закона о шпионаже и "борьбы с терроризмом".Поскольку прецедент теперь есть, у Ассанжа вряд ли останутся шансы на получение оправдательного приговора, если в конце февраля лондонских суд все же решит экстрадировать его в США.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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сша, джулиан ассанж, цру, фбр, терроризм, журналистика, аль-каида, эксклюзив