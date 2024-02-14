https://ukraina.ru/20240214/1053269024.html

День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика

День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика - 14.02.2024 Украина.ру

День Х приближается. Экстрадируют ли Ассанжа и будет ли криминализирована расследовательская журналистика

С 20 по 21 февраля в Высоком суде Великобритании состоятся решающие апелляционные слушания, которые могут определить судьбу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Однако, в среду, 14 февраля начнется один из очередных этапов его общественной защиты - в Швейцарии.

2024-02-14T04:25

2024-02-14T04:25

2024-02-14T04:25

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"Сопутствующий ущерб" — не преступление, а правда — даДжулиан Ассанж, пожалуй, стал самым знаменитым журналистом современности.В 2010 году он обнародовал 250 000 секретных документов, подтверждающих военные преступления, которые совершали американские войска в Ираке и Афганистане, а также практику пыток в вынесенных за пределы США американских тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб.Наиболее известным из опубликованных Ассанжем материалов является видео "багдадского авиаудара" 12 июля 2007 года. Тогда пилоты двух американских вертолетов AH-64 Apache расстреляли из 30-мм пушек толпу людей на улице, а затем пустили ракеты AGM-114 Hellfire в здание, где находились мирные люди. Пилотам показалось, что у кого-то в толпе есть оружие. Среди погибших по некоторым источникам было около 20 человек, в т.ч. женщины, дети и два репортера Reuters.Критики действий США назвали этот авиаудар "сопутствующим убийством", показывая тем самым всю нелепость расхожего термина "сопутствующий ущерб".Минобороны США считает, что "сопутствующий ущерб", т.е. ущерб, нанесенный в ходе боевых действий людями или объектам, которые не являются правомерной военной целью, нельзя считать незаконным, т.к. он дает военное преимущество. В то же время ст. 8(2) Дополнительного Протокола к Женевским конвенциям прямо говорит, что умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение является причиной случайной гибели или увечья гражданских лиц, является военным преступлением.За публикации полученных от источников сведений Ассанжа обвинили по 18 пунктам Закона о шпионаже — это 175 лет тюремного заключения. Закон этот был принят еще в начале 20 века и никогда до сих пор не использовался против журналистов, поскольку Первая поправка к Конституции США запрещает посягать на свободу прессы.Журналистов, конечно, преследовали неоднократно, но не по этой статье. Чтобы обойти конституционные ограничения, американские прокуроры заявили, что Ассанж во время публикации материалов не был журналистом, поскольку не имел пресс-карты никакого зарегистрированного издания. Однако это противоречит современным международным принципам и даже практике.Не журналистВ Рекомендации Комитета министров Совета Европы № R (2000) 7 относительно права журналистов не раскрывать свои источники информации, принятой 8 марта 2000 г. под термином "журналист" понимается "любое физическое или юридическое лицо, которое регулярно или профессионально участвует в сборе и распространении информации для общественности, используя любое средство массовой коммуникации".На Генеральной Ассамблее ООН 11 августа 2010 года было определено, что журналисты — это "лица, которые занимаются расследованием, анализом и распространением информации на регулярной основе и в специализированной форме через любые органы печати, радиотелевизионные или электронные средства". Также в ООН указали, что с возникновением новых видов связи журнализм распространился на новые области деятельности, включая "гражданский журнализм", а обязательное членство в профессиональных организациях или университетский диплом более не являются необходимыми для того, чтобы считать кого-то журналистом.Комитет по правам человека ООН на 102 сессии 11−29 июля 2011 года в Женеве актуализировал ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МГПП) 1966 года о свободе мнений и их выражения:"Журналистские функции выполняет широкий круг лиц, в том числе профессиональные штатные репортеры и аналитики, блогеры и другие лица, которые публикуются в печатных изданиях, Интернете или где-либо еще".В 2012-2013 гг. термин "гражданские журналисты" был введен ЮНЕСКО.Кроме того, американские прокуроры могли бы обратить внимание на перечень журналистских наград, которые Ассанж получил как до рассматриваемых публикаций, так и после:Недавно Джулиан Ассанж стал почетным членом Ассоциации независимых журналистов Сербии, а 6-8 февраля на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге прошла выставка "Дело Ассанжа: премии и поощрение", посвященная многочисленным наградам Ассанжа в области журналистики. Награды журналиста представили его жена Стелла, президент Международной федерации журналистов (IFJ) Доминик Прадали, а также легендарный основоположник жанра журналистских расследований, основатель "Группы 61" (объединение писателей ФРГ), автор бестселлера "На самом дне" о турецких гастарбайтерах Гюнтер Вальрафф.Так что пытаться доказать, что Ассанж не журналист — контрпродуктивно.Заверений недостаточноТем не менее, с 2019 года основатель Wikileaks находиться в лондонской тюрьме Белмарш, а британцы пытаются экстрадировать его в США, где журналиста ждет пожизненное заключение (175 лет) в тюрьме строгого режима в Вирджинии.В преддверие финальных слушаний кампанию против экстрадиции Джулиана Ассанжа поддержали Amnesty international, Human rights watch, Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), "Репортеры без границ", профсоюз журналистов Великобритании и Ирландии NUJ, Международная федерация журналистов (IFJ) и Международный пен-клуб.14 февраля швейцарское отделение "Репортеров без границ" проводит пресс-конференцию с женой Ассанжа Стеллой, а 15 февраля Фонд свободы прессы — мероприятие в поддержку основателя Wikileaks при участии исполнительного директора Electronic Frontier Foundation Синди Кон, старшего юриста Института первой поправки Найта Кэрри ДеСелл, исполнительного директора Фонда свободы прессы Тревора Тимма и директора проекта ACLU по вопросам свободы слова, конфиденциальности и технологий Бена Визнера.6 февраля в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство Великобритании остановить возможную экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.“Джулиан Ассанж страдает от длительного депрессивного расстройства. Оценивается, что он подвержен риску совершения самоубийства. В случае экстрадиции он может содержаться в длительной изоляции в ожидании суда или в качестве заключенного. Если его признают виновным, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 175 лет, — сказала Эдвардс. — Учитывая неустойчивое состояние его психического здоровья, риск быть помещенным в длительное одиночное заключение и получить потенциально несоразмерный приговор вызывает вопросы относительно того, будет ли экстрадиция г-на Ассанжа в Соединенные Штаты совместима с международными обязательствами Соединенного Королевства в области прав человека, особенно в соответствии со статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. Гражданские и политические права, а также соответствующими статьями 3-й Конвенции ООН против пыток и Европейской конвенции о правах человека".Лазейка для экстрадиции заключается в том, что суд первой инстанции запретил выдавать Ассанжа в США не из-за политически-мотивированного обвинения, а из-за тяжелого психического состояния журналиста и возможного суицида, вызванного боязнью пожизненного заключения в одиночной камере в тюрьме строгого режима типа супермакс. После этого медицинский эксперт со стороны обвинения дал заключение, что таково состояние Ассанжа на данный момент, но оно не перманентно и может меняться с изменением обстоятельств.Использовав это заключение, американские прокуроры официально заявили, что не будут отправлять журналиста в одиночку, создадут ему человеческие условия содержания и предоставят все необходимые медицинские услуги. Таким образом они хотят доказать, что условия изменились и у Ассанжа больше нет причин для суицида.Но Элис Джилл Эдвардс не считает это достаточным аргументом."Дипломатические заверения в гуманном обращении, предоставленные правительством Соединенных Штатов, не являются достаточной гарантией для защиты мистера Ассанжа от такого риска, — утверждает Эдвардс. — Они не являются юридически обязательными, ограничены по своему охвату, и лицо, в защиту которого направлены гарантии, может не иметь возможности обратиться за помощью, если они будут нарушены".Если 20-21 февраля британский суд решит экстрадировать Ассанжа в США, он станет первым журналистом, осужденным по Закону о шпионаже, что создаст опасный прецедент — посадить смогут любого журналиста, который опубликует полученные от своих источников общественно важные материалы, но которые государство посчитает опасными для нацбезопасности. А учитывая, что американские спецслужбы практикуют задержания даже не территории третьих стран, такой подход перевернет все международные принципы касательно свободы слова. Причем перевернет их не "тоталитарный авторитаризм", а государство, которое считает себя флагманом в борьбе за демократию.

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