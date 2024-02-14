https://ukraina.ru/20240214/1053274417.html

Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы

Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы - 14.02.2024 Украина.ру

Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы

Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-02-14T03:30

2024-02-14T03:30

2024-02-14T03:30

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харьков

сумы

наступление

вс рф

безопасность

усср

граница

государственная граница

сша

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Вопросы демилитаризации и денацификации Украины можно решить одним способом — уничтожить киевский режим на всех территориях, которые он контролирует. То есть уничтожить его до западной границы, где войска встретятся с польской армией, рассказал обозреватель."Зачем долго и трудно штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ без возможности решить конкретную задачу? Ну освободили мы территорию ДНР. И что?" - риторически задает вопрос эксперт.Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. Но мы все время путаем вопросы безопасности государства с вопросами государственных границ. Тогда как государственная граница — понятие условное, указал он.С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Все остальное имеет отношение только к сиюминутной политики, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html

харьков

сумы

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новости, харьков, сумы, наступление, вс рф, безопасность, усср, граница, государственная граница, сша, польша, демилитаризация