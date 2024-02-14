Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Вопросы демилитаризации и денацификации Украины можно решить одним способом — уничтожить киевский режим на всех территориях, которые он контролирует. То есть уничтожить его до западной границы, где войска встретятся с польской армией, рассказал обозреватель.
"Зачем долго и трудно штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ без возможности решить конкретную задачу? Ну освободили мы территорию ДНР. И что?" - риторически задает вопрос эксперт.
Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. Но мы все время путаем вопросы безопасности государства с вопросами государственных границ. Тогда как государственная граница — понятие условное, указал он.
"Сегодня она проходит здесь, а завтра — здесь. Почему в Америке 50 штатов? Потому что менялась государственная граница и появлялся новый штат. А тут у нас искусственная граница, нарисованная советской властью непонятно из каких соображений", - отметил обозреватель.
С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Все остальное имеет отношение только к сиюминутной политики, заключил собеседник Украина.ру.
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