Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы - 14.02.2024 Украина.ру
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Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы - 14.02.2024 Украина.ру
Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы
Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-02-14T03:30
2024-02-14T03:30
новости
харьков
сумы
наступление
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безопасность
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граница
государственная граница
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Вопросы демилитаризации и денацификации Украины можно решить одним способом — уничтожить киевский режим на всех территориях, которые он контролирует. То есть уничтожить его до западной границы, где войска встретятся с польской армией, рассказал обозреватель."Зачем долго и трудно штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ без возможности решить конкретную задачу? Ну освободили мы территорию ДНР. И что?" - риторически задает вопрос эксперт.Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. Но мы все время путаем вопросы безопасности государства с вопросами государственных границ. Тогда как государственная граница — понятие условное, указал он.С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Все остальное имеет отношение только к сиюминутной политики, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240213/1053273683.html
харьков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, харьков, сумы, наступление, вс рф, безопасность, усср, граница, государственная граница, сша, польша, демилитаризация
Новости, Харьков, Сумы, наступление, ВС РФ, безопасность, УССР, граница, государственная граница, США, Польша, демилитаризация

Обозреватель раскрыл, почему ВС РФ нужно бить через Харьков и Сумы, чтобы гнать ВСУ до польской границы

03:30 14.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Вопросы демилитаризации и денацификации Украины можно решить одним способом — уничтожить киевский режим на всех территориях, которые он контролирует. То есть уничтожить его до западной границы, где войска встретятся с польской армией, рассказал обозреватель.
"Зачем долго и трудно штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ без возможности решить конкретную задачу? Ну освободили мы территорию ДНР. И что?" - риторически задает вопрос эксперт.
Для большого наступления ВС РФ надо бить через Харьков и Сумы, других вариантов просто нет. Но мы все время путаем вопросы безопасности государства с вопросами государственных границ. Тогда как государственная граница — понятие условное, указал он.
"Сегодня она проходит здесь, а завтра — здесь. Почему в Америке 50 штатов? Потому что менялась государственная граница и появлялся новый штат. А тут у нас искусственная граница, нарисованная советской властью непонятно из каких соображений", - отметил обозреватель.
С точки зрения безопасности России существует только одна граница, когда вся территория бывшей Украинской ССР является частью РФ. Все остальное имеет отношение только к сиюминутной политики, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Анпилогов интервью
Вчера, 19:00
Алексей Анпилогов: Россия накрыла ВСУ в Селидово, решая уравнение, которое подтвердит прозвище СырскогоУкраинская армия уже прошла точку невозврата, когда средства поражения, численный состав все на уровень ниже, чем в российской армии. В 2024 году эта ситуация никаким естественным образом не решится, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
 
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