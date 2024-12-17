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Кислица упомянул Кириллова накануне гибели, а Небензя объяснил, почему у киевских чиновников кислые лица

Кислица упомянул Кириллова накануне гибели, а Небензя объяснил, почему у киевских чиновников кислые лица - 17.12.2024 Украина.ру

Кислица упомянул Кириллова накануне гибели, а Небензя объяснил, почему у киевских чиновников кислые лица

Всего за несколько часов до теракта, унесшего жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, о нём в Нью-Йорке говорил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, а его российский коллега Василий Небензя тут же объяснил, на что готовы Владимир Зеленский и его клика, лишь бы удержаться у власти и избежать наказания за свои преступления

2024-12-17T18:28

2024-12-17T18:28

2024-12-17T18:28

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совбез оон

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16 декабря по запросу Франции и Эквадора состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое ситуации на Украине. В центре внимания преимущественно было энерго- и теплообеспечение страны в зимний период.По словам директора отдела по вопросам финансирования и партнёрства Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Лизы Даутен, в 2024 году 630 гуманитарных организаций оказали поддержку 7,7 млн человек, передав им тёплую одежду и обогреватели и отремонтировав жильё. Однако этого недостаточно – по оценкам ООН, в помощи нуждаются 14,6 млн жителей Украины. К тому же зафиксирована нехватка финансирования: доноры выделили на нужды украинцев в текущем году $2 млрд, а это на $1,1 млрд меньше суммы, запрошенной Всемирной Организацией.Тезисы западных дипломатов практически не меняются из раза в раз: они вновь обвиняли Россию в "агрессии" в отношении Украины, нарушении международного гуманитарного права, призывали привлечь её к ответственности за военные преступления, не приведя никаких подтверждений и конкретных примеров, а таже требовали полностью вывести ВС РФ с международно признанной территории Украины.В частности делегация Франции утверждала, что Россия якобы наносит преднамеренные и неизбирательные удары по гражданским объектам – хотя ВС РФ совершают прицельные точечные атаки исключительно по военным объектам; насильно перемещает и депортирует украинских детей на территорию РФ – менее двух недель назад состоялось заседание Совета Безопасности, посвящённое полностью этой теме, в ходе которого российская сторона доказала несостоятельность этих обвинений; регулярно нарушает права человека на подконтрольных ей территориях, а также в отношении военнопленных бойцов ВСУ – если так, то почему же люди переезжают с Украины на постоянное место жительства в новые российские регионы, а пленные ВСУшники просят не выдавать их Киеву в рамках обмена?Это заседание постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя охарактеризовал как отчаянную попытку спонсоров и кукловодов киевского режима удержать "на плаву" украинскую тематику в Совете Безопасности в условиях, когда большая часть международного сообщества теряет к ней интерес. На этом фоне, по словам российского дипломата, "основные потуги бывшего комедианта" за последнее время сводились к тому, чтобы заискивать с победившей на выборах в США республиканской командой. Пытаясь сместить акцент со сделанной Киевом ставки на демократов, Владимир Зеленский и его соратники колесят по США с протянутой рукой, пытаясь заручиться пониманием того, что новая американская администрация их не кинет."Кислые выражения на лицах киевских функционеров в большей степени объясняются не тем, что заручиться новым "ярлыком" на княжение пока не получается, и не тем, что до них доводятся сигналы о неизбежном сокращении военной поддержки, но в первую очередь перспективой проведения ревизии уже потраченных на Украину американских средств", – сказал Небензя.Потенциальный директор ФБР Кэш Пател уже объявил о намерении провести расследование расходования средств, выделенных на помощь Украине. В преддверии этой проверки США уже значительно сократили поставки противотанковых ракет Javelin ВСУ в контексте выявленной в ходе последнего аудита Пентагона неправильной инвентаризации этого типа оружия после передачи Киеву, выяснило РИА Новости, проанализировав отчёты американского оборонного ведомства.Постоянный представитель РФ при ООН обратил особое внимание на результаты опроса, проведённого американским институтом общественного мнения Gallup: более 50% украинцев выступают за завершение конфликта в ближайшее время и готовы к неизбежным территориальным уступкам.Накануне даже пятый президент Украины Пётр Порошенко посетовал, что в последние недели из словаря украинской власти "полностью исчезло слово "победа".Все якобы "мирные" инициативы Киева, как и рассуждения ряда "переобувшихся" западных политиков, сводятся к заморозке конфликта по линии соприкосновения с отказом от присоединившихся к РФ территорий.Москву никакие схемы с заморозкой конфликта не устроят, подчеркнул Небензя, поскольку на примере с Минскими соглашениями она сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более Украине нельзя верить, а цель ясна – дать Киеву необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться."Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании украинского кризиса – Альянс и перспектива членства в нём Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью её решения", – добавил дипломат.При анализе этого внезапно проявившегося у украинской власти "нового мышления" он призывал всех опираться не на слова, а на дела, и тут-то всё абсолютно очевидно: своими действиями Киев продолжает выбирать путь конфронтации и повышения ставок, о чём ясно свидетельствуют удары западным высокоточным оружием, как, например, 11 и 13 декабря по военным объектам в Таганроге и Орле. Более того, до сих пор не отменён законодательный запрет на переговоры с руководством РФ, так что выводы делайте сами, господа."Надеемся, что у тех из вас, кто действительно хочет установления мира на Украине, не останется никаких иллюзий в отношении того, чего на самом деле пытается добиться Зеленский и его клика и насколько далеки они от того, чтобы принести мир своей стране. Они готовы пожертвовать всеми своими гражданами, чтобы удержаться у власти и избежать наказания за преступления против своего народа. Но конец преступного и алчного режима близок, его фронты трещат по всем швам, территория под его контролем уменьшается с каждым днём, а граждане Украины всё активнее выступают за мир и отказываются идти воевать", – заявил Небензя.На сегодняшний день ЛНР освобождена на 99,3%, ДНР — на 70%, Запорожская область — на 73,9%, Херсонская — на 76%.Традиционно на фоне риторики Запада контрастировало выступление китайской делегации."Режим прекращения огня и политическое решение в интересах всех стран — это единственная возможность положить конец кризису. Недавние обсуждения конфликта всё больше касались переговоров и приближения к миру, были представлены некоторые идеи в СМИ, также ряд представителей сторон выражали интерес к переговорам. Призываем стороны двигаться навстречу друг к другу и приступить к мирным переговорам, а международное сообщество – поощрять деэскалацию", — сказал заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.Действительно, в последние дни всё чаще в контексте Украины звучит слово "переговоры": и избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно работает на этом направлении, он призвал обе стороны провести обмен пленными, в ответ на что РФ сразу передала свои предложения, а Зеленский "отверг и исключил". МИД Украины же отверг инициативу Белоруссии об участии в мирных переговорах.Как подчеркнул Небензя, простые украинцы, попавшие на фронт в ходе насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют, они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наёмников.По словам китайского дипломата, челночная дипломатия группы по урегулированию конфликта на Украине имеет цель собрать тех, кто выступает за мир. Он выразил надежду, что скоро эта работа приведёт к положительному результату.В своём выступлении постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая проводила заседание в роли председателя, уличила Китай в вооружении ВС РФ и обеспечении политического прикрытия России в Совете Безопасности ООН."Украинцы и люди по всему миру платят самую высокую цену за эту войну, они не просили этой войны и они не могут её прекратить. Тот, кто может – это Путин. Путин может сделать это в любой день. <…> Многие годы эти требования не меняли поведение Путина. Он тот, кто не заботится о людских последствиях этой войны", – заявила Томас-Гринфилд.Так и Россия этой войны не просила, она долго и настойчиво предупреждала Запад и Украину о последствиях пересечения "красных линий". Более того, предлагала США и НАТО заключить соглашения о взаимных гарантиях безопасности, но они не согласились, тем самым не оставив Москве иного выхода, кроме как начать СВО. А что касается российского президента, ирландский журналист Чей Боуз накануне написал в соцсети, что по иронии судьбы Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский.Гэн Шуан молча слушать голословные обвинения в адрес своей страны, конечно, не стал и попросил слово, после чего между ним и американской коллегой состоялся обмен претензиями."Поставки оружия затягивают конфликт, это делают США, а не Китай. Китай не является стороной этого конфликта. Всё, что мы делали с самого начала – призывали к переговорам во имя мира. Призываю Соединённые Штаты работать вместе с Китаем и международным сообществом, чтобы положить конец войне как можно скорее", – заявил китайский дипломат.Томас-Гринфилд в ответ сказала, что это было не обвинение, а представление фактов, что Китай якобы оказывает поддержку России на территории Украины. По её словам, всё, чего Вашингтон хотел бы добиться для Украины, – это мир."А мир заключается в том, чтобы Путин вывел войска с Украины", – добавила она.Вообще-то мир – это окончательное прекращение боевых действий и подписание сторонами мирного соглашения. Разве нет?"Мы не предоставляли никакого смертоносного оружия никаким сторонам конфликта. В том, что касается товаров двойного назначения, мы осуществляем строгий контроль вместе с международным сообществом. Мы работаем над миром и мы надеемся, что США последуют нашему примеру", – подытожил Гэн Шуан.Было бы хорошо, но пока действующая американская администрация изо всех сил пытается передать Киеву все одобренные ранее средства, чтобы лучше вооружить ВСУ, тем самым лишь способствуя эскалации конфликта.Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своей привычной манере начал речь с претензий, что Россия занимает в Совете Безопасности ООН место СССР."Очевидно, что в работе с Россией дипломатия должна подкрепляться силой оружия и санкций. <…> Темпы восстановления военной машины России будут зависеть от того, насколько долго и эффективно применяются санкции или сколько лазеек позволяют Москве обходить текущие ограничения. Только в 2023 году Россия заработала $188 млрд на экспорте нефти", – заявил он.Украинский дипломат убеждал западных спонсоров, что успех ВСУ зависит от их решимости и объёмах оказываемой Киеву помощи. Иными словами, так типично для представителей Киева пытался вынудить их увеличить поставки оружия и потоки финансирования, в которых так остро нуждается страна."Россия продолжает использовать боеприпасы, которые содержат токсичные химикаты. Сегодня Служба безопасности Украины опубликовала обвинительное заключение в отношении российского генерала Кириллова, который отдал приказ применить химоружие против украинских военнослужащих", – заявил Кислица.А спустя несколько часов после этих слов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва в Москве, выжил только водитель служебного автомобиля. По информации источников агентства Reuters, за этим терактом стоят украинские спецслужбы.По уже сложившейся традиции заседанию по Украине, созванному западными дипломатами, последует заседание, инициированное Россией, оно состоится 20 декабря и будет посвящено ключевой роли поставок западного оружия и в целом западной поддержки в поддержании на плаву киевской клики.Читайте также: Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

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