https://ukraina.ru/20240213/1053264300.html
Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России - 13.02.2024 Украина.ру
Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, по какой причине Александр Сырский стал любимчиком Владимира Зеленского, о том, как Украина планирует новое контрнаступление, а также о технологическом уравнивании сил на поле боя
2024-02-13T12:32
2024-02-13T12:32
2024-02-13T12:32
видео
александр сырский
валерий залужный
всу
украина
россия
сво
спецоперация
краматорск
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053264168_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f7a6db95a9a03c776aea08192ff96fe2.jpg
00:30 – Новое военное руководство на Украине и введение свежих сил в Авдеевку: зачем Киев доводит ситуацию до абсурда?05:10 – Каким образом удержание Авдеевки поможет ВСУ подготовиться к так называемому контрнаступлению?16:00 – Нужно ли бить по Сумам?18:40 – Есть ли у ВС РФ дефицит ФАБов?26:15 – Как Россия сработает на опережение до майского контрнаступления Украины.
украина
россия
краматорск
славянск
купянск
купянское направление
днр
донбасс
авдеевка
одесса
николаев
сша
харьков
армия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0d/1053264168_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a346face0e2734f2b67c28cd76af464a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр сырский, валерий залужный, всу, украина, россия, сво, спецоперация, краматорск, славянск, купянск, купянское направление, днр, донбасс, авдеевка, одесса, николаев, нато, сша, бпла, рэб, харьков, вс рф, армия, видео
Видео, Александр Сырский, Валерий Залужный, ВСУ, Украина, Россия, СВО, Спецоперация, Краматорск, Славянск, Купянск, Купянское направление, ДНР, Донбасс, Авдеевка, Одесса, Николаев, НАТО, США, БПЛА, РЭБ, Харьков, ВС РФ, Армия
Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, по какой причине Александр Сырский стал любимчиком Владимира Зеленского, о том, как Украина планирует новое контрнаступление, а также о технологическом уравнивании сил на поле боя
00:30
– Новое военное руководство на Украине и введение свежих сил в Авдеевку: зачем Киев доводит ситуацию до абсурда?05:10
– Каким образом удержание Авдеевки поможет ВСУ подготовиться к так называемому контрнаступлению?16:00
– Нужно ли бить по Сумам?18:40
– Есть ли у ВС РФ дефицит ФАБов?26:15
– Как Россия сработает на опережение до майского контрнаступления Украины.