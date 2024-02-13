https://ukraina.ru/20240213/1053264300.html

Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России

Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России - 13.02.2024 Украина.ру

Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, по какой причине Александр Сырский стал любимчиком Владимира Зеленского, о том, как Украина планирует новое контрнаступление, а также о технологическом уравнивании сил на поле боя

2024-02-13T12:32

2024-02-13T12:32

2024-02-13T12:32

видео

александр сырский

валерий залужный

всу

украина

россия

сво

спецоперация

краматорск

славянск

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00:30 – Новое военное руководство на Украине и введение свежих сил в Авдеевку: зачем Киев доводит ситуацию до абсурда?05:10 – Каким образом удержание Авдеевки поможет ВСУ подготовиться к так называемому контрнаступлению?16:00 – Нужно ли бить по Сумам?18:40 – Есть ли у ВС РФ дефицит ФАБов?26:15 – Как Россия сработает на опережение до майского контрнаступления Украины.

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