Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России - 13.02.2024 Украина.ру
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Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России - 13.02.2024 Украина.ру
Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, по какой причине Александр Сырский стал любимчиком Владимира Зеленского, о том, как Украина планирует новое контрнаступление, а также о технологическом уравнивании сил на поле боя
2024-02-13T12:32
2024-02-13T12:32
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александр сырский
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00:30 – Новое военное руководство на Украине и введение свежих сил в Авдеевку: зачем Киев доводит ситуацию до абсурда?05:10 – Каким образом удержание Авдеевки поможет ВСУ подготовиться к так называемому контрнаступлению?16:00 – Нужно ли бить по Сумам?18:40 – Есть ли у ВС РФ дефицит ФАБов?26:15 – Как Россия сработает на опережение до майского контрнаступления Украины.
украина
россия
краматорск
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видео, александр сырский, валерий залужный, всу, украина, россия, сво, спецоперация, краматорск, славянск, купянск, купянское направление, днр, донбасс, авдеевка, одесса, николаев, нато, сша, бпла, рэб, харьков, вс рф, армия, видео
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Баранец о новом "контрнаступе" Украины, об уроке в Авдеевке и о том, кто втайне помогает России

12:32 13.02.2024
 
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру рассказал о том, по какой причине Александр Сырский стал любимчиком Владимира Зеленского, о том, как Украина планирует новое контрнаступление, а также о технологическом уравнивании сил на поле боя
00:30 – Новое военное руководство на Украине и введение свежих сил в Авдеевку: зачем Киев доводит ситуацию до абсурда?
05:10 – Каким образом удержание Авдеевки поможет ВСУ подготовиться к так называемому контрнаступлению?
16:00 – Нужно ли бить по Сумам?
18:40 – Есть ли у ВС РФ дефицит ФАБов?
26:15 – Как Россия сработает на опережение до майского контрнаступления Украины.
 
ВидеоАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВСУУкраинаРоссияСВОСпецоперацияКраматорскСлавянскКупянскКупянское направлениеДНРДонбассАвдеевкаОдессаНиколаевНАТОСШАБПЛАРЭБХарьковВС РФАрмия
 
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