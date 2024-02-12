"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок - 12.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240212/1053244314.html
"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок
"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок - 12.02.2024 Украина.ру
"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий получил от кого-то в подарок автомобиль Mercedes-Benz "Кубик" 2020 года по цене 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), сообщили 12 февраля журналисты "Украинских новостей"
2024-02-12T12:52
2024-02-12T12:52
новости
украина
верховная рада
депутат
автомобиль
декларация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053244189_0:107:1921:1187_1920x0_80_0_0_ae8f2a800a985a8effbadcc9891fb679.jpg
Это подтверждается и в ежегодной декларации депутата.Торохтию подарили автомобиль трехлетней давности в декабре 2022 года. А летом 2022 года его жена Алина Левченко стала владелицей такого же автомобиля, уплатив за него 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей).С начала спецоперации Торохтий купил в Литве три автомобиля, в частности, NISSAN X-TRAIL 2003 года за 48 тыс. грн (116 тыс. рублей), SSANG YONG REXTON 2004 года за 80 тыс. гривен (194 тысяч рублей), а также CHRYSLER VOYAGER 2002 года за 48 тыс. гривен (116 тыс. рублей).За 2022 они Торохтий с женой заработали почти 1 млн грн зарплаты (около 2,5 млн рублей).Жена украинского депутата за два года купила квартиру в Киеве за 3,5 млн. грн. (8,5 млн рублей), апартаменты в Болгарии за 1,7 млн. грн (4,1 млн рублей).Журналисты подчеркнули, что у самого Торохтия своего жилья нет.Украинский депутат Торохтий с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года депутат восемь раз выезжал из Украины. Всего за границей после начала конфликта он находился 90 дней.Также за это время Торохтий поменял три автомобиля, а сейчас ездит на машине класса люкс за 7 млн гривен (почти 19 млн рублей).В августе Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа", сообщил её глава Давид Арахамия.
https://ukraina.ru/20230809/1048580427.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0c/1053244189_98:0:1822:1293_1920x0_80_0_0_63008bf07fc2e7ac6aaa8936dc40148d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховная рада, депутат, автомобиль, декларация
Новости, Украина, Верховная Рада, депутат, автомобиль, декларация

"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок

12:52 12.02.2024
 
© ssmotors.com.tr
© ssmotors.com.tr
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий получил от кого-то в подарок автомобиль Mercedes-Benz "Кубик" 2020 года по цене 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), сообщили 12 февраля журналисты "Украинских новостей"
"Депутат Верховной Рады Богдан Торохтий во время войны получил от кого-то в подарок MERCEDES-BENZ G 400 CDI "Кубик" 2020 года по цене 10 тыс. грн, а жена купила такой же автомобиль за 10 тыс. гривен и новый RANGE ROVER за 6,3 млн гривен", - говорится в сообщении.
Это подтверждается и в ежегодной декларации депутата.
Торохтию подарили автомобиль трехлетней давности в декабре 2022 года. А летом 2022 года его жена Алина Левченко стала владелицей такого же автомобиля, уплатив за него 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей).
С начала спецоперации Торохтий купил в Литве три автомобиля, в частности, NISSAN X-TRAIL 2003 года за 48 тыс. грн (116 тыс. рублей), SSANG YONG REXTON 2004 года за 80 тыс. гривен (194 тысяч рублей), а также CHRYSLER VOYAGER 2002 года за 48 тыс. гривен (116 тыс. рублей).
За 2022 они Торохтий с женой заработали почти 1 млн грн зарплаты (около 2,5 млн рублей).
Жена украинского депутата за два года купила квартиру в Киеве за 3,5 млн. грн. (8,5 млн рублей), апартаменты в Болгарии за 1,7 млн. грн (4,1 млн рублей).
Журналисты подчеркнули, что у самого Торохтия своего жилья нет.
Украинский депутат Торохтий с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года депутат восемь раз выезжал из Украины. Всего за границей после начала конфликта он находился 90 дней.
Также за это время Торохтий поменял три автомобиля, а сейчас ездит на машине класса люкс за 7 млн гривен (почти 19 млн рублей).
В августе Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа", сообщил её глава Давид Арахамия.
Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий
9 августа 2023, 11:25
Оскандалившийся депутат от партии Зеленского решил не отказываться от мандатаДепутат Верховной Рады от "Слуги народа" Богдан Торохтий решил не отказываться от депутатского мандата даже после призыва главы фракции Давида Арахамии
 
НовостиУкраинаВерховная Рададепутатавтомобильдекларация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:53Судьба посольства Украины в Москве зависит от интересов РФ - Песков
12:52Песков прокомментировал слухи насчет использования Starlink российскими военными
12:52Натовский ястреб прилетел. В Финляндии избрали нового президента
12:52"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок
12:49Евросоюз начинает рассмотрение 13-ого пакета антироссийских санкций
12:24У бывшего нардепа Пашинского проходят обыски по делу о краже нефти - СМИ
12:16"Нам это показали": где Прозоров обнаружил украинское оружие и почему США в деле
11:50Дипломат из ЕС сравнил Трампа со школьным задирой после слов о НАТО
11:50Больше тысячи фур скопилось на двух КПП на польско-украинской границе
11:48После замены Залужного на Сырского всю ответственность за фронт на себя взял Зеленский - WSJ
11:35Концерт "Би-2" в Дубае отменили по просьбе дипломатов - Mash
11:31Мэр Львова назвал подлыми акции польских фермеров против украинского зерна
10:35Могут повториться "мясорубки". Пушилин рассказал о возможных планах Сырского
10:31"Подорвало конкурентоспособность": отказ от российских энергоресурсов отразился на ЕС - дипломат
10:16У "мирного плана" Зеленского нет шансов на успех — Полянский
10:12"Слишком стар": американцы рассказали, кого не хотели бы видеть на посту президента
09:41Минские соглашения снова на повестке дня. Главное на Украине на утро 12 февраля
09:41Полянский: Россия не отказывалась от переговоров, но Запад к ним не готов
09:20Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2
09:17Неонацистская элита Украины достигла дна. Теперь они торгуют прахом героев и исторических личностей
Лента новостейМолния