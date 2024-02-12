https://ukraina.ru/20240212/1053244314.html

"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок

"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок - 12.02.2024 Украина.ру

"Мерседес за $260": депутат Рады получил необычный подарок

Депутат Верховной Рады Украины Богдан Торохтий получил от кого-то в подарок автомобиль Mercedes-Benz "Кубик" 2020 года по цене 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей), сообщили 12 февраля журналисты "Украинских новостей"

2024-02-12T12:52

2024-02-12T12:52

2024-02-12T12:52

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депутат

автомобиль

декларация

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Это подтверждается и в ежегодной декларации депутата.Торохтию подарили автомобиль трехлетней давности в декабре 2022 года. А летом 2022 года его жена Алина Левченко стала владелицей такого же автомобиля, уплатив за него 10 тысяч гривен (около 25 тысяч рублей).С начала спецоперации Торохтий купил в Литве три автомобиля, в частности, NISSAN X-TRAIL 2003 года за 48 тыс. грн (116 тыс. рублей), SSANG YONG REXTON 2004 года за 80 тыс. гривен (194 тысяч рублей), а также CHRYSLER VOYAGER 2002 года за 48 тыс. гривен (116 тыс. рублей).За 2022 они Торохтий с женой заработали почти 1 млн грн зарплаты (около 2,5 млн рублей).Жена украинского депутата за два года купила квартиру в Киеве за 3,5 млн. грн. (8,5 млн рублей), апартаменты в Болгарии за 1,7 млн. грн (4,1 млн рублей).Журналисты подчеркнули, что у самого Торохтия своего жилья нет.Украинский депутат Торохтий с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года депутат восемь раз выезжал из Украины. Всего за границей после начала конфликта он находился 90 дней.Также за это время Торохтий поменял три автомобиля, а сейчас ездит на машине класса люкс за 7 млн гривен (почти 19 млн рублей).В августе Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа", сообщил её глава Давид Арахамия.

https://ukraina.ru/20230809/1048580427.html

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новости, украина, верховная рада, депутат, автомобиль, декларация