Еще минус два: депутатов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа" - 10.08.2023 Украина.ру
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Еще минус два: депутатов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"
Еще минус два: депутатов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа" - 10.08.2023 Украина.ру
Еще минус два: депутатов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"
Депутаты Верховной Рады Украины, члены правящей партии "Слуга народа" Анатолий Гунько и Богдан Торохтий исключены из фракции. Об этом 10 августа в своем телеграм-канале сообщил ее глава Давид Арахамия
2023-08-10T13:52
2023-08-10T13:52
новости
новости украины
украина
слуга народа
фракция
депутаты
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Накануне стало известно, что Гунько разоблачили на взятке. По данным следствия, депутат вместе с двумя сообщниками получил "вознаграждение", за "правильное" решение вопроса по передаче в аренду государственных земель.Фамилия Торохтий также звучала накануне, когда Арахамия обещал новые увольнения из парламента. Этому депутату вменили заграничные каникулы и покупку элитной недвижимости и машин.Арахамия призвал его самостоятельно сложить мандат, отметив, что депутат мог бы продать одно из своих авто, а деньги отдать на нужды ВСУ. Однако Торохтий, подумав, отказался уходить и пообещал "продолжить работать на защиту Украины".Правящая украинская партия "Слуга народа" потеряла уже 19 депутатов, но глава фракции Давид Арахамия заявил, что увольнения еще будут. Также он подчеркнул, что из фракции выгнали бы еще больше парламентариев, "если бы могли".Самым громким увольнением стало исключение из партии Юрия Аристова, который во время военного положения улетел отдыхать на Мальдивы.В среду, 9 августа, депутаты Верховной Рады лишили мандата другого соратника Владимира Зеленского - депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.Причиной такого решения послужила информация о том, что он не появлялся на Украине с января 2023 года, и как следствие не посещал заседания Рады, но зато живет и ведет бизнес в Вене.В четверг, 10 августа, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для депутата Александра Дубинского. Теперь парламентарию придется носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.Ему тоже вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.Сам депутат с обвинением не согласен и утверждает, что происходящее - заказ, связанный с его участием в публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.
https://ukraina.ru/20230809/1048591823.html
https://ukraina.ru/20230809/1048587403.html
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новости, новости украины, украина, слуга народа, фракция, депутаты
Новости, Новости Украины, Украина, Слуга народа, фракция, депутаты

Еще минус два: депутатов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"

13:52 10.08.2023
 
© Фото : ba.org.uaВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : ba.org.ua
Читать в
Депутаты Верховной Рады Украины, члены правящей партии "Слуга народа" Анатолий Гунько и Богдан Торохтий исключены из фракции. Об этом 10 августа в своем телеграм-канале сообщил ее глава Давид Арахамия
"Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", - написал Арахамия.
Накануне стало известно, что Гунько разоблачили на взятке. По данным следствия, депутат вместе с двумя сообщниками получил "вознаграждение", за "правильное" решение вопроса по передаче в аренду государственных земель.
Фамилия Торохтий также звучала накануне, когда Арахамия обещал новые увольнения из парламента. Этому депутату вменили заграничные каникулы и покупку элитной недвижимости и машин.
Арахамия призвал его самостоятельно сложить мандат, отметив, что депутат мог бы продать одно из своих авто, а деньги отдать на нужды ВСУ. Однако Торохтий, подумав, отказался уходить и пообещал "продолжить работать на защиту Украины".
Правящая украинская партия "Слуга народа" потеряла уже 19 депутатов, но глава фракции Давид Арахамия заявил, что увольнения еще будут. Также он подчеркнул, что из фракции выгнали бы еще больше парламентариев, "если бы могли".
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Самым громким увольнением стало исключение из партии Юрия Аристова, который во время военного положения улетел отдыхать на Мальдивы.
В среду, 9 августа, депутаты Верховной Рады лишили мандата другого соратника Владимира Зеленского - депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова.
Причиной такого решения послужила информация о том, что он не появлялся на Украине с января 2023 года, и как следствие не посещал заседания Рады, но зато живет и ведет бизнес в Вене.
Андрей Холодов
Вчера, 16:13
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В четверг, 10 августа, Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для депутата Александра Дубинского. Теперь парламентарию придется носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Ему тоже вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
Сам депутат с обвинением не согласен и утверждает, что происходящее - заказ, связанный с его участием в публикации "пленок Байдена-Порошенко" в 2020 году.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
13:30
На Дубинского надели электронный браслет Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров, избрав меру пресечения для депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского в виде личного обязательства, передают 10 августа местные СМИ
Примечательно, что в начале этого года уже были аналогичные скандалы. Сначала депутат Рады Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга народа" за поездку в Таиланд.
А вот лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко примерно в то же время отправившаяся в вояж в Дубай, избежала санкций.
 
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