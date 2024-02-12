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Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2

Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2 - 12.02.2024 Украина.ру

Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2

США заложили основы для системного противостояния с Россией, еще в 2014 году устранившись от минского процесса. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам"

2024-02-12T09:20

2024-02-12T09:20

2024-02-12T09:29

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"США с февраля 2014 года фактически установили контроль над всей Украиной, а киевские власти полностью утратили самостоятельность в принятии решений. У Запада имелись – и до сих пор имеются – все рычаги давления на Киев. Поэтому странно звучат слова Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения. Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона – это секрет Полишинеля", - сказал Нургалиев.По его словам, в печальном исходе Минска-2 американцы сыграли не последнюю роль.Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.

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минские соглашения, сша, новости, совбез, украина, россия