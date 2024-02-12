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Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2
Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2 - 12.02.2024 Украина.ру
Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2
США заложили основы для системного противостояния с Россией, еще в 2014 году устранившись от минского процесса. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам"
2024-02-12T09:20
2024-02-12T09:20
2024-02-12T09:29
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"США с февраля 2014 года фактически установили контроль над всей Украиной, а киевские власти полностью утратили самостоятельность в принятии решений. У Запада имелись – и до сих пор имеются – все рычаги давления на Киев. Поэтому странно звучат слова Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения. Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона – это секрет Полишинеля", - сказал Нургалиев.По его словам, в печальном исходе Минска-2 американцы сыграли не последнюю роль.Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.
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минские соглашения, сша, новости, совбез, украина, россия
Минские соглашения, США, Новости, Совбез, Украина, Россия
Замсекретаря Совбеза России рассказал о роли США в печальном исходе Минска-2
09:20 12.02.2024 (обновлено: 09:29 12.02.2024)
США заложили основы для системного противостояния с Россией, еще в 2014 году устранившись от минского процесса. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью "Аргументам и фактам"
"США с февраля 2014 года фактически установили контроль над всей Украиной, а киевские власти полностью утратили самостоятельность в принятии решений. У Запада имелись – и до сих пор имеются – все рычаги давления на Киев. Поэтому странно звучат слова Зеленского, бьющего себя в грудь и заявляющего, что якобы он лично решил не исполнять соглашения. Отсутствие у президента Украины свободы действий и его полная зависимость от Лондона и Вашингтона – это секрет Полишинеля", - сказал Нургалиев.
По его словам, в печальном исходе Минска-2 американцы сыграли не последнюю роль.
"Не дав гарантий соглашениям, они с самого начала продемонстрировали свое отношение к этому документу. Дистанцировавшись от минского процесса еще в 2014 году, администрация Обамы заложила основы для системного противостояния с Россией. Киев ориентировался не на Париж и Берлин – для него имела значение только позиция Вашингтона. А США закрывали глаза на происходящее в Донбассе, посылая четкий сигнал: делайте, что хотите", - отметил Нургалиев.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал Минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные Республики.
В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.