"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ

"В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги - только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждёт, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно", - сказала Симоньян.