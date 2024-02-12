"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ - 12.02.2024 Украина.ру
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"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ
"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ - 12.02.2024 Украина.ру
"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ждет яма
2024-02-12T07:58
2024-02-12T07:58
александр сырский
маргарита симоньян
новости
всу
украина
россия
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Она напомнила о генерале Андрее Власове, перешедшем в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. До этого Сырский занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.
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александр сырский, маргарита симоньян, новости, всу, украина, россия
Александр Сырский, Маргарита Симоньян, Новости, ВСУ, Украина, Россия

"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ

07:58 12.02.2024
 
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ждет яма
Она напомнила о генерале Андрее Власове, перешедшем в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.
"В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги - только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждёт, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно", - сказала Симоньян.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного.
До этого Сырский занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.
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