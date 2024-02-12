https://ukraina.ru/20240212/1053237471.html
"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ
"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ - 12.02.2024 Украина.ру
"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ждет яма
2024-02-12T07:58
2024-02-12T07:58
2024-02-12T07:58
александр сырский
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Она напомнила о генерале Андрее Власове, перешедшем в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного. До этого Сырский занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.
https://ukraina.ru/20240211/1053233278.html
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Украина.ру
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александр сырский, маргарита симоньян, новости, всу, украина, россия
Александр Сырский, Маргарита Симоньян, Новости, ВСУ, Украина, Россия
"Ждет яма": Симоньян предрекла незавидную судьбу новому главкому ВСУ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что нового главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского ждет яма
Она напомнила о генерале Андрее Власове, перешедшем в ходе Великой Отечественной войны на сторону фашистов.
"В этой ситуации радует одно: дорога, и конец этой дороги у них всегда одинаковый. В конце этой дороги - только яма, выбраться из которой нельзя. Валяться в которой с петлей на шее или с простреленной головой. И Сырского это тоже ждёт, потому что, как справедливо заметил наш президент, победить Россию на поле боя невозможно", - сказала Симоньян.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, главнокомандующим украинскими войсками назначен Александр Сырский, он занял место Валерия Залужного.
До этого Сырский занимал пост командующего сухопутными войсками Украины. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.