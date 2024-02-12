Сенаторы США поддержали проект о помощи Киеву - 12.02.2024 Украина.ру
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Сенаторы США поддержали проект о помощи Киеву
Сенаторы США поддержали проект о помощи Киеву - 12.02.2024 Украина.ру
Сенаторы США поддержали проект о помощи Киеву
Сенат США в ходе процедурного голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю, предстоит его окончательное рассмотрение
2024-02-12T07:12
2024-02-12T07:16
сша
зарубежье
помощь
сенат
украина
новости
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В поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что и требовалось для перехода к следующему этапу рассмотрения.Когда состоится окончательное голосование по проекту пока неясно.Кроме того, даже если сенаторы поддержат норму, ее предстоит рассмотреть палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева.Накануне в ходе дебатов сенатор Майк Ли обвинил своих коллег в попытке провести законопроект о помощи Украине, воспользовавшись тем, что внимание американцев в воскресенье будет отвлечено на финал чемпионата НФЛ - самое популярное спортивное событие в США. Смотреть "Супербоул" призвал в соцсети Х и президент Джо Байден.Первоначально деньги на возобновление помощи Украине, а также поддержку Израиля и Тайваня шли одним пакетом с финансированием мер охраны южных рубежей США, но демократическое большинство в сенате решило разделить оба вопроса, убедившись в невозможности договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы.
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сша, зарубежье, помощь, сенат, украина, новости
США, Зарубежье, помощь, сенат, Украина, Новости

Сенаторы США поддержали проект о помощи Киеву

07:12 12.02.2024 (обновлено: 07:16 12.02.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сенат США в ходе процедурного голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю, предстоит его окончательное рассмотрение
В поддержку продвижения по законопроекту высказались более двух третей законодателей, что и требовалось для перехода к следующему этапу рассмотрения.
Когда состоится окончательное голосование по проекту пока неясно.
Кроме того, даже если сенаторы поддержат норму, ее предстоит рассмотреть палате представителей, где сильнее республиканская оппозиция, противостоящая выделению новых денег для Киева.
Накануне в ходе дебатов сенатор Майк Ли обвинил своих коллег в попытке провести законопроект о помощи Украине, воспользовавшись тем, что внимание американцев в воскресенье будет отвлечено на финал чемпионата НФЛ - самое популярное спортивное событие в США. Смотреть "Супербоул" призвал в соцсети Х и президент Джо Байден.
Первоначально деньги на возобновление помощи Украине, а также поддержку Израиля и Тайваня шли одним пакетом с финансированием мер охраны южных рубежей США, но демократическое большинство в сенате решило разделить оба вопроса, убедившись в невозможности договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы.
ВСУ военнослужащий Украина танк оружие бтр - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Владимир Корнилов объяснил, почему ВСУ ждет катастрофа без помощи США и сколько еще продержится УкраинаМы не знаем, когда закончат свои разборки демократы и республиканцы в США. Но Украина должна продержаться до этого момента, у нее просто нет другого выхода. Если она не будет держаться, она может потерять все. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
 
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