https://ukraina.ru/20240212/1053194024.html

Как Евросоюз чуть не стал Шри-Ланкой: от чего спасли Европу бунтующие фермеры

Как Евросоюз чуть не стал Шри-Ланкой: от чего спасли Европу бунтующие фермеры - 12.02.2024 Украина.ру

Как Евросоюз чуть не стал Шри-Ланкой: от чего спасли Европу бунтующие фермеры

Европейские фермеры отмечают свою победу над евробюрократией. 6 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен заявила об отзыве законопроекта о сокращении использования пестицидов и удобрений в сельском хозяйстве.

2024-02-12T04:14

2024-02-12T04:14

2024-02-12T04:14

эксклюзив

сельское хозяйство

ес

шри-ланка

евросоюз

урсула фон дер ляйен

фермер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/09/1053194413_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1bb311e50365a2d6b943224f706361f4.jpg

Эпопея с принятием данного законопроекта растянулась больше чем на два года. Но, несмотря на поражение, европейские чиновники не планируют отказываться от идеи дехимизации сельского хозяйства. Они берут паузу, чтобы "внести совместно с заинтересованными сторонами новое предложение с гораздо более зрелым содержанием". Проблема лишь в том, что вне зависимости от того, что именно предложит ЕК, зрелого содержания в её инициативах не будет — они противоречат здравому смыслу и науке. Но именно благодаря этому они и являются прекрасными предметом для исследования.Несостоявшийся рывок в "органическое" будущееНачалась эта история в мае 2020 года, когда ЕК заявила о планах поддержать "органическое" земледелие в Евросоюзе и снизить нагрузку, оказываемую сельским хозяйством на экосистемы, а заодно замедлить темпы глобального потепления.ЕК тогда предложила сократить использование химических пестицидов в сельском хозяйстве на 50%, удобрений на 20%, противомикробных препаратов, включая антибиотики для животноводства и аквакультурного хозяйства на 50% к 2030 году по сравнению с периодом 2015-2017 годов. Фермерам предложили использовать "альтернативные экологические методы профилактики и зашиты растений", пестициды применять "лишь в крайних случаях", а в "чувствительных зонах" (городские зелёные насаждения, охраняемые природные территории) и вовсе запретить.Заодно ЕК предложила довести долю органического земледелия (то есть без химических удобрений, пестицидов и инсектицидов, чисто на навозе) до 25%, а 10% сельскохозяйственных земель передать под пруды и живые изгороди как "ландшафты с высоким биоразнообразием".В обмен ЕК пообещала внести коррективы в Единую сельскохозяйственную политику, предоставив фермерам компенсации в течение 5-летнего переходного периода. А в качестве альтернативы удобрениям и пестицидам предложили "план действий" по разработке "устойчивых альтернатив" и технологии "точного земледелия". Какие именно предлагаются альтернативы евробюрократы уточнять не стали.После публикации этих предложений началось их бурное обсуждение, к лету 2022 года стала известна реакция стран ЕС. Против инициативы выступили не только фермеры, но и отдельные страны, в частности Италия и Франция. К концу ноября 2023 года при рассмотрении предложения ЕК в Европарламенте только 207 евродепутатов поддержали ЕК, а 299 проголосовали против.Но Еврокомиссия не сдаётся и обещает доработать свою инициативу. Хотя она, на самом деле, противоречит экономике и прогрессу.Евробюрократия против Нобелевских лауреатовДля роста растений необходимы три компонента: солнечный свет, вода и почва с достаточным содержанием минеральных веществ. С первыми компонентами — фотосинтезом и водой — всё понятно и без объяснений, с этим ЕК не борется. А вот минеральные удобрения евробюрократам не нравятся.Растениям необходимы азот, фосфор и калий. При этом каждому растению необходимы свои объёмы минеральных веществ. А чтобы предотвратить истощение почв ещё в Древнем мире начали практиковать севооборот. Научно севооборот обосновали в 80-е годы XIX века, когда немецкий учёный Герман Хелльригель доказал способность бобовых усваивать азот и воздуха, обогащая почву. Впоследствии ещё два немца — Фриц Габер и Карл Бош — совершили революцию в земледелии (а заодно и промышленном производстве взрывчатых веществ), открыв способ перевода азота из газообразной в жидкую форму. До них в качестве удобрений использовались либо навоз, либо гуано — остатки помёта морских птиц, которые обнаружили в Южной Америке и островах Тихого океана. К слову, 10 островов США захватили как раз из-за гуано.Гуано, а затем и азотные удобрения (вместе с добываемыми в качестве полезных ископаемых калийной солью и фосфором) позволили повысить плодородие почв. А американский селекционер Норман Борлоуг в1940-1950 годах повысил урожайность растений: выведенная им пшеница превратила Мексику из импортёра зерновых в экспортёра, повысив урожайность в 3 раза за 15 лет. Увеличившуюся урожайность зерновых тогда назвали "зелёной революцией" противопоставляя "красной революции" в России и "белой революции" в Иране.В 1970-х американский химик Джон Франц (автор 840 патентов) из компании Monsanto совершил ещё одну революцию: он открыл пестицид глифосат, использование которого приводило к гибели сорняков — они прекращали расти спустя несколько часов после обработки. В "Монсанто" генетически модифицировали семена кукурузы, сои и хлопка, сделав их устойчивыми к глифосату (торговое название — Roundup). Это решило проблему с сорняками на полях, повысив и без того возросшую урожайность.Схожие революции произошли в животноводстве. Там к 1960 годам с помощью межпородного скрещивания различных кроссов (пород) домашней птицы стали массово выращивать бройлеров — финальные гибриды кур, отличающихся высокой скоростью набора массы. Это позволило резко увеличить объёмы производства курятины. А чтобы производство курятины было максимально выгодным с позиции экономики на вооружение взяли антибиотики, витамины и незаменимые аминокислоты — иначе вырастить десятки тысяч голов птицы в закрытых условиях птицефабрик просто невозможно. Со свиньями, кстати схожая история, но благодарить за неё мы должны датчан.Фриц Габер, Карл Бош и Норман Борлоуг за свои достижения в области химии получили Нобелевские премии. Короче говоря, гений учёных вырвал человечество из мальтузианской ловушки и позволил забыть о голоде как мировой проблеме. Процесс Габера-Боша и вовсе позволил родиться 4 млрд человек, которым без азотных удобрений было бы нечего есть.И вот в 2020 году евробюрократия решила откататься от достижений Фрица Габера, Карла Боша и Джона Франца. Ограничение использования удобрений и гербицидов сократили бы урожайность пшеницы в ЕС на 15%, превратив ЕС к 2030 году в чистого импортёра пшеницы. В ряде случаев ограничения в использовании пестицидов уже привели к серьёзным проблемам: в Испании под угрозой исчезновения сорт риса "Бомба", используемый для приготовления паэльи. ЕС запретил использовать фунгицид (противогрибковый препарат) трициклазол, который был эффективен против пирикуляроза риса. Как итог, в 2023 году урожай этого риса был вдвое ниже среднего показателя за последние 10 лет, а цены на него удвоились за последние три года. При этом за пределами ЕС никаких ограничений на трициклазол не вводили.Можно не сомневаться, что в животноводстве эффект от подобных ограничений будет аналогичным: падение производства в силу роста заболеваемости с параллельным ростом цен и увеличением объёмов импорта. При этом применительно к человеку (с экосистемами и вымирающими пчёлами всё куда сложнее) проблемой является не использование антибиотиков в животноводстве, а остатки этих антибиотиков в мясе и молоке в силу нарушений на фермах, либо зашкаливающая концентрация солей азотной кислоты в овощах как следствие злоупотреблений азотными удобрениями при выращивании сельскохозяйственных культур. Бороться с этими проблемами научились ещё до образования Евросоюза.Беда не только в том, что евробюрократы глубоко невежественны и до предела идеологизированы, но в и в том, что они, похоже, в принципе необучаемы. Благо, в мире уже есть пример торжества и краха "органического" земледелия в масштабах отдельно взятой страны.Урсула фон дер Ляйен — Гретта Тунберг на "минималках"В 2019 году на Шри-Ланке (Цейлон в простонародье) на президентских выборах победил Готабая Раджапакса — сторонник идей философа и экофеминистки Ванданы Шивы — такой себе индийской Гретты Тунберг 1952 года рождения. Именно её он назначил своим советником. И началось.В 2021 году правительство Цейлона запретило импорт удобрений и пестицидов — власти сделали ставку на "органическое" земледелие, а заодно сократили отток валюты из страны. В первом сельскохозяйственном сезоне (страна южная, урожай убирают дважды) фермеры использовали остатки удобрений и пестицидов со складов. На второй сезон ничего не осталось — органические удобрения не позволили покрыть дефицит минеральных веществ в почве, да и навоза на всех не хватило так как страна специализируется на растениеводстве, а не животноводстве. Итог — урожай риса рухнул на 40-45%, цены на него выросли на 50%, Цейлон из экспортёра риса превратился в импортёра и ввёз его на 450 млн долларов, то есть в 2 раза больше, чем сэкономили на удобрениях. До перехода на "органическое земледелие" кукурузы собрали 50 тыс. тонн, а после перехода — 60 (шестьдесят) тонн. Урожай чая в 2022 году на острове оказался минимальным с 1995 года.Закончилось всё это торжество "органического земледелия" бунтами, погромами, поджогами и бегством президента Раджапакса на Мальдивы, а также дефолтом островного государства.Но, судя по тому, что Еврокомиссия от своего плана не отказалась, о бедах Цейлона евробюрократы либо не слышали, либо их причин не поняли. По большому счёту, Урсула фон дер Лайен — это Вандана Шива/Гретта Тунберг "на минималках". Предлагаемые ею реформы закончились бы тем же, чем внедрение "органического" земледелия на Цейлоне, просто экономика бедного островного государства коллапсировала за один год, а ЕС скатывался бы в бездну долгие годы.***При этом проблема не только в "органическом" земледелии. В животноводстве бед от еврочиновников не меньше. Летом 2023 года в Ирландии разразился скандал: в прессу утекли сведения о правительственном плане по сокращению за три года на 10% — 200 тыс. голов — поголовья коров для достижения европейских целей по сокращению выбросов метана. Правительство сходу включило "заднюю", но сразу оказалось, что что для достижения общеевропейских показателей по эмиссии метана Ирландии нужно будет забить 1,3 млн коров к 2030 году. Просто в Ирландии на сельское хозяйство приходится 35% эмиссии метана в атмосферу против 11% в целом по ЕС. Забой 1,3 млн коров обернётся убытками в 4 млрд евро и потерей 56 тыс. рабочих мест в аграрном секторе. А так как в Нидерландах к тому моменту закрыли 3 тыс. молочных ферм по тем же причинам, коров в Ирландии забить всё же придётся.Поэтому не стоит удивляться ненависти, которую европейские фермеры испытывают к евробюрократам и своим национальным правительствам, которые всю эту ESG-историю с экологизацией и декарбонизацией продвигают. В этом плане уровень здравомыслия и образования у фермера, разбрасывающего навоз в "Макдональдсе" куда выше, чем у главы Еврокомиссии. Просто последняя в силу неспособности созидать и отсутствия позитивного образа увлеклась "продажей" обществу различных апокалипсисов (глобальное потепление как раз стало таким идеологическим товаром), что потеряла всякое чувство меры. Впрочем, куда вероятнее, что она просто не понимает основ экономики в силу невежества и дремучих заблуждений, а может и вовсе не понимает откуда в XXI веке берётся еда. Что из этого хуже — не ясно, да и пусть на этот вопрос ищут ответ сами европейцы.Но нам, жителям России, из этой истории нужно сделать соответствующие выводы и не забывать о том, почему пестициды и удобрения — наши друзья, позволяющие не только не пухнуть от голода, но и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте продовольствия.

https://ukraina.ru/20240126/1052893972.html

https://ukraina.ru/20240110/1052597034.html

https://ukraina.ru/20240116/1052718694.html

шри-ланка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, сельское хозяйство, ес, шри-ланка, евросоюз, урсула фон дер ляйен, фермер