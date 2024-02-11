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"Умирают от скуки и осколков": доброволец Ефремов о главных опасностях и о том, что мешает воевать

"Умирают от скуки и осколков": доброволец Ефремов о главных опасностях и о том, что мешает воевать - 11.02.2024 Украина.ру

"Умирают от скуки и осколков": доброволец Ефремов о главных опасностях и о том, что мешает воевать

Советник Ассоциации Ветеранов СВО, доброволец, писатель Владислав Ефремов рассказал о том, почему стал участником спецоперации, когда начал писать книги и как нашёл в себе силы вернуться на фронт после того, как потерял ногу, подорвавшись на мине

2024-02-11T14:02

2024-02-11T14:02

2024-02-11T14:02

видео

ефремов

сво

спецоперация

украина

россия

донбасс

фронт

ранение

бои

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00:46 – о том, как стал "Гусаром" и добровольцем отправился в зону СВО; 07:22 – о преступной украинской власти и начале СВО; 12:54 – о российской "пятой колонне"; 18:19 – о первых впечатлениях на фронте; 25:01 – о том, как потерял ногу в зоне СВО и как возвращался в строй; 33:25 – о том, как повысить мотивацию бойцов.

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