https://ukraina.ru/20240211/1053231353.html

"Новый 37-й" в ВСУ, страх школьников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 февраля

"Новый 37-й" в ВСУ, страх школьников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 февраля - 11.02.2024 Украина.ру

"Новый 37-й" в ВСУ, страх школьников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал указы о назначении новых командующих Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО и Объединённых сил ВСУ. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о встрече школьников. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-02-11T13:06

2024-02-11T13:06

2024-02-11T13:06

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0b/1053231231_0:262:994:821_1920x0_80_0_0_24d83f57653be92a031e9b5f70804425.jpg

На сайте президента Украины появились указы о назначении новых командующих родов и сил войск.Так, командующим Сухопутных войск был назначен бывший замминистра обороны Александр Павлюк.Командующим ДШВ назначили Игоря Скибюка, командующим Объединённых сил ВСУ — Юрия Содоля, командующим Сил ТрО — Игоря Плахуту.Примечательно, что уволенного перед этим командующего Объединённых сил ВСУ Сергея Наева считали человеком бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.Пришедший на его место Содоль в марте 2018 года был назначен командующим морской пехоты Украины. Командование этого рода войск упрекали в бессмысленном удержании позиций в Крынках, во время которого гибнут украинские морпехи.Украинские СМИ усмотрели в смене командующих репрессии."Судя по количеству замен в военном руководстве, в Украине наступил 1937 год. Меняют практически всех. Неэффективностью на фронте это не может быть объяснено", - прокомментировал смену военного командования популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Западные же СМИ ранее неоднократно писали об ошибке, которую допустил Зеленский, когда уволил популярного в войсках Залужного, заменив его на Сырского, которого украинские военные не любят за приверженность к так называемым "мясным штурмам" и выслуживание перед политическим руководством.Страх школьниковЧетверть украинских школьников, всего около миллиона человек, хотят уехать за границу из-за страха быть мобилизованными в ряды ВСУ, написал в соцсетях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Один миллион украинских школьников хотят уехать за границу с Украины. Это 25% всех школьников страны, которых сейчас насчитывается 4 миллиона человек. Они пессимистично смотрят на будущее Украины и хотят переехать жить в другие страны. А чего еще можно ожидать от украинских школьников, если на персональный военный учет ребята обязаны становиться уже в возрасте 16 лет, в год достижения 17-летия. И если их признают пригодными к службе, а по-другому киевский режим сейчас не поступает, они автоматически становятся невыездными с Украины", - указывал Азаров.Он сообщил, что пригодных к службе подростков украинские власти тут же пустят на "пушечное мясо", поэтому школьники уже утратили "оптимизм и надежды на лучшее будущее".Ранее, 6 февраля, представитель полтавского ТЦК и СП (аналог российского военкомата — Ред.) Роман Истомин заявлял, что выехавшие за границу украинские школьники должны вернуться в страну, чтобы встать на учет в военкоматах.При этом ряд украинских военных, в частности, из 3-й отдельнойштурмовой бригады, созданной выходцами из запрещённого в РФ "Азова"*, не раз выступали за то, чтобы мобилизационный возраст был снижен до возраста наступления совершеннолетия на Украине — 18 лет."Нужно мобилизовать 18-20-летних — в чём проблема? Студенты? И что, студенты не должны воевать? Должны! Не подходят? Подходят! Не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рождён для войны. Вопрос в подходе к подготовке", - заявлял в ноябре 2023 года в интервью Наталье Мосейчук командир 1-го штурмового батальона 3-й ошбр Пётр Горбатенко, известный также под позывным "Ролло".Он указал на то, что нужно мобилизовывать молодых, а не "50-летних "старых дедов", у которых к началу боевых действий обостряются хронические болезни.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 5 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 3 обстрела, на горловском — 1 обстрел, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив 13 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 16 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 16 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новые Лагеря — 4; Днепряны — 3; Алёшки — 5; Великая Лепетиха — 2; Новая Збурьевка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Днепряны, Алёшки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 11 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 11 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью трёх дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ от 8 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное – в одном частном домовладении повреждена кровля", - отмечалось в сводке.Также в Волоконовском районе в селе Тишанка и на окраине хутора Старый украинские военные атаковали с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом населённом пункте. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе под обстрел попала окраина хутора Понуры – установлен прилёт одного 120-мм снаряда. Есть трое пострадавших рабочих – у мужчин осколочные ранения различных частей тела. Сейчас они находятся под контролем врачей в городской больнице №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате обстрела поврежден экскаватор", - писал Гладков.Кроме того, в Краснояружском районе по окраине хутора Архипов было выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений не было.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html

https://ukraina.ru/20240210/1053219371.html

https://ukraina.ru/20240210/1053216535.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив