https://ukraina.ru/20240211/1053230656.html
Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist
Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist - 11.02.2024 Украина.ру
Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist
Вооруженные силы Российской Федерации успешно противостояли так называемому контрнаступлению ВСУ, это подтолкнуло НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, сообщили 10 февраля журналисты The Economist
2024-02-11T12:59
2024-02-11T12:59
2024-02-11T12:59
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Это ставит перед странами-членами Североатлантического альянса дилемму, пишет автор. Страны НАТО предпочитали "эластичную оборону", направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях."Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты "каждого дюйма территории НАТО", — пишет The Economist.Страны Прибалтики ранее подготовили план создания линии обороны на границе с Россией.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ukraina.ru/20240211/1053177297.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, нато, прибалтика, вс рф, стратегии
Новости, Россия, Украина, НАТО, Прибалтика, ВС РФ, стратегии
Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist
Вооруженные силы Российской Федерации успешно противостояли так называемому контрнаступлению ВСУ, это подтолкнуло НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, сообщили 10 февраля журналисты The Economist