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Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist

Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist - 11.02.2024 Украина.ру

Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist

Вооруженные силы Российской Федерации успешно противостояли так называемому контрнаступлению ВСУ, это подтолкнуло НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, сообщили 10 февраля журналисты The Economist

2024-02-11T12:59

2024-02-11T12:59

2024-02-11T12:59

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Это ставит перед странами-членами Североатлантического альянса дилемму, пишет автор. Страны НАТО предпочитали "эластичную оборону", направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях."Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты "каждого дюйма территории НАТО", — пишет The Economist.Страны Прибалтики ранее подготовили план создания линии обороны на границе с Россией.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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