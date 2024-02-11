Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist - 11.02.2024 Украина.ру
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Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist
Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist - 11.02.2024 Украина.ру
Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist
Вооруженные силы Российской Федерации успешно противостояли так называемому контрнаступлению ВСУ, это подтолкнуло НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, сообщили 10 февраля журналисты The Economist
2024-02-11T12:59
2024-02-11T12:59
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Это ставит перед странами-членами Североатлантического альянса дилемму, пишет автор. Страны НАТО предпочитали "эластичную оборону", направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях."Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты "каждого дюйма территории НАТО", — пишет The Economist.Страны Прибалтики ранее подготовили план создания линии обороны на границе с Россией.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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новости, россия, украина, нато, прибалтика, вс рф, стратегии
Новости, Россия, Украина, НАТО, Прибалтика, ВС РФ, стратегии

Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist

12:59 11.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вооруженные силы Российской Федерации успешно противостояли так называемому контрнаступлению ВСУ, это подтолкнуло НАТО на срочное переосмысление собственной стратегии, сообщили 10 февраля журналисты The Economist
"Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны", — говорится в статье.
Это ставит перед странами-членами Североатлантического альянса дилемму, пишет автор. Страны НАТО предпочитали "эластичную оборону", направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.
"Подобная стратегия несовместима с концепцией защиты "каждого дюйма территории НАТО", — пишет The Economist.
Страны Прибалтики ранее подготовили план создания линии обороны на границе с Россией.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Российские военнослужащие взяли под контроль базу ВМС Украины в Бердянске - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
03:20
"Нужно сильно напугать": эксперт рассказал, как лидеры ЕС манипулируют населениемЕвропейским лидерам нужно будет убедить население в необходимость наращивать военную мощь вместо решения социальных проблем, рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию "Украина.ру"
 
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Заголовок открываемого материала
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12:59Успешная российская оборона заставила НАТО менять стратегию - The Economist
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