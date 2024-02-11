"Это маразм": депутат Рады рассказала, как законопроект о мобилизации коснется фермеров - 11.02.2024 Украина.ру
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"Это маразм": депутат Рады рассказала, как законопроект о мобилизации коснется фермеров
"Это маразм": депутат Рады рассказала, как законопроект о мобилизации коснется фермеров - 11.02.2024 Украина.ру
"Это маразм": депутат Рады рассказала, как законопроект о мобилизации коснется фермеров
Новый законопроект о мобилизации позволяет отбирать у мелких фермеров сельхозтехнику, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата Рады Юлию Клименко
2024-02-11T10:27
2024-02-11T10:27
новости
украина
мобилизация
военкомат
сельское хозяйство
техника
фермер
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Согласно новому законопроекту о мобилизации, у мелких фермеров смогут отбирать сельхозтехнику. Вместе с этим вводится запрет на ее продажу и перевозку в другие регионы."Если раньше речь шла только о юридических лицах – предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица – предприниматели", - Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.Клименко уточнила, что если транспорт физлица попадет в реестр военкомата, то его нельзя будет продать, заложить или перемещать между областями. По предположению депутат, это может парализовать работу фермерских хозяйств, особенно небольших, где мало транспорта.Такую сельскохозяйственную технику, как комбайны, сеялки целесообразности изымать нет, так как армии они не нужны, подчеркнула она. Клименко&nbsp;сообщила, что будет подавать соответствующие поправки в законопроект о мобилизации.На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.
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новости, украина, мобилизация, военкомат, сельское хозяйство, техника, фермер
Новости, Украина, мобилизация, военкомат, Сельское хозяйство, техника, фермер

"Это маразм": депутат Рады рассказала, как законопроект о мобилизации коснется фермеров

10:27 11.02.2024
 
© ukragroconsult.com
© ukragroconsult.com
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Новый законопроект о мобилизации позволяет отбирать у мелких фермеров сельхозтехнику, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на депутата Рады Юлию Клименко
Согласно новому законопроекту о мобилизации, у мелких фермеров смогут отбирать сельхозтехнику. Вместе с этим вводится запрет на ее продажу и перевозку в другие регионы.
"Если раньше речь шла только о юридических лицах – предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица – предприниматели", - Клименко в эфире всеукраинского телемарафона.
Клименко уточнила, что если транспорт физлица попадет в реестр военкомата, то его нельзя будет продать, заложить или перемещать между областями. По предположению депутат, это может парализовать работу фермерских хозяйств, особенно небольших, где мало транспорта.
"Ограничения для передвижения техники по областям – это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных областях, то техника не сможет переехать", - приводит издание слова Клименко.
Такую сельскохозяйственную технику, как комбайны, сеялки целесообразности изымать нет, так как армии они не нужны, подчеркнула она. Клименко сообщила, что будет подавать соответствующие поправки в законопроект о мобилизации.
На днях Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Согласно новому законопроекту о мобилизации, военнообязанные на Украине будут должны приходить в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней.
Также в документе предлагается ввод электронных повесток, "мер влияния" в случае неявки призывника по повестке в военкомат, ограничения доступа к банковским счетам и пользования автомобилем. Помимо этого, в Раде собираются снизить возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
8 февраля, 05:20
Добровольно-принудительно. Почему закон о мобилизации внес раскол во всех ветвях власти УкраиныВ Верховной раде проголосовали в первом чтении скандальный законопроект о мобилизации. Это второй вариант документа от правительства, но и к нему у народных депутатов, и общественности есть много вопросов
 
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10:27"Это маразм": депутат Рады рассказала, как законопроект о мобилизации коснется фермеров
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