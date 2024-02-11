https://ukraina.ru/20240211/1053229089.html

Заместители Сырского и другие перестановки. Главное на Украине на утро 11 февраля

Заместители Сырского и другие перестановки. Главное на Украине на утро 11 февраля - 11.02.2024 Украина.ру

Заместители Сырского и другие перестановки. Главное на Украине на утро 11 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуры заместителей нового главкома ВСУ Александра Сырского и заместителей нового главы Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича

2024-02-11T10:03

2024-02-11T10:03

2024-02-11T10:03

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/0b/1053228967_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c92d260cd5f1f884565cfa3ff66d52bb.jpg

Вечером 11 февраля президент Украины у себя в телеграм-канале опубликовал фото из своей резиденции на Банковой. На фотографиях было запечатлено совещание Зеленского с представителями силового блока."Важные совещания сегодня. Продолжаем обновление Сил обороны и безопасности Украины. Команда – эффективная. Изменения – будут. Больше силы для Украины. Больше возможностей", - подписал Зеленский снимки.Позже, во время вечернего обращения, президент Украины рассказал о том, что согласовал кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ."Сегодня весь день проводил совещания с военным руководством и правительством. Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", - отметил Зеленский.Он рассказал о новых заместителях Сырского."Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем. Нужна четкая практика работы с новыми технологиями", - заявил президент Украины.Также Зеленский остановился на кандидатурах заместителей начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича."Заместителями начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка – его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление: в каждом штабе должны на сто процентов понимать фронт, – бригадного генерала Алексея Шевченко – его направление – это логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, – бригадного генерала Михаила Драпатого – он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных", - указал он.Зеленский подчеркнул, что "весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, <...> подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий <...> должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины".Сам Сырский поздравил своих заместителей и заместителей Баргилевича."Хочу поздравить новых заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины: бригадного генерала Владимира Дмитриевича Горбатюка, бригадного генерала Михаила Васильевича Драпатого, бригадного генерала Алексея Николаевича Шевченко. А также моих новых заместителей, полковника Вадима Олеговича Сухаревского и полковника Андрея Валерьевича Лебеденко. Все они являются опытными офицерами, имеющими колоссальные знания и опыт, который непременно ускорит нашу победу", - подчеркнул новый главком ВСУ.Утром 11 февраля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о роковой ошибке Зеленского."Наш источник сообщает, что Зеленский допустил роковую для себя ошибку, сменив неудобного, независимого и пользующегося огромной популярностью главкома Залужного на своего ручного генерала Сырского. Таким шагом он подарил западному истеблишменту шикарную отговорку в будущем для истории, где в "возможном" поражении Украины - это будет главная причина, на ряду с огромной коррупцией в Зе власти, а вот тот факт, что запад замедлил поставки и обрезал финансирование, отойдёт на второй план", - отмечалось в публикации.Авторы канала рассказали о неутешительных прогнозах касательно Сырского."Сейчас все прогнозируют, что главком Сырский ради того, чтобы выслужится перед президентом будет бросать огромные силы в мясорубки, не жалея пехоту. Зеленскому и Сырскому нужны сейчас победы, если их не будет- это приведёт только к ещё худшим последствиям, вплоть до прямого бунта в армии. Сам себя загнал в угол", - писал телеграм-канал.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - рассказал о вариантах для Зеленского."Из двух зол. Безусловно хороших вариантов пока у Зе нет. Он сам завел себя в ситуацию, когда приходится выбирать между двух зол. В данном случае он выбирал между возможностью гос.переворота и назначением Сырского через отставку Залужного. Политтехнологи Залужного (да, у него они уже есть) абсолютно правильно просчитали всю комбинацию, и Зе пришлось увольнять Главкома не "по собственному желанию" + За не пришел в Раду на законопроект, и теперь он с ним вообще не ассоциируется. Результат: хейт в соцсетях стоял знатный; все 4 бригады ЦИПСО не успевали удалять комментарии из под новостей; демотивация в армии колоссальная; западная пресса просто размазала Зе", - указывалось в публикации.По информации авторов канала ситуацию пытались исправить награждением Залужного званием Героя Украины."Офис пытался сгладить фоточками и награждением. Опять решили тактическую задачу в ущерб стратегии: теперь Залужный может пойти через пару месяцев против Зе в статусе Героя Украины. Представляете, насколько у них всё было плохо, если они пошли на решение которое, разозлило народ, демотивировало военных и увеличило аргументы противников помощи на Западе? "Гроссмейстер отдал ферзя", - пришла на ум фраза из классики", - подытожили авторы канала.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал - "Женщина с косой" - сообщил, что, по его информации, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный готовится включиться в политическую борьбу."В кулуарах пошли слухи, что экс-главком Залужный будет хранить молчание (не будет критиковать власть) до первого явного провала "Зе генералов". После первого провала рейтинг и имидж Залужного пойдёт резко вверх, а его комментарии только подогреют кейсы. Именно с того момента можно будет считать, что дни власти Зе сочтены. Зе в очень плохом положении, в которое загнали его "советники" и он сам из-за личного эгоизма", - указывали авторы канала.В то же время сами украинские военные обращают внимание на то, что Зеленский приблизил к себе молодых командиров, пользующихся авторитетом в ВСУ. Таким образом украинский президент пытается исправить впечатление от увольнения популярного главкома и назначения на его место военачальника, заслужившего в войсках прозвища "Мясник", "Генерал-котёл", "Генерал-катафалк" и "Генерал-200".

https://ukraina.ru/20240210/1053219371.html

https://ukraina.ru/20240210/1053216535.html

https://ukraina.ru/20240210/1053214125.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники