Китай не спешить лезть в петлю западной экономики. Эксперт рассказал, возможны ли китайские санкции - 11.02.2024 Украина.ру
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Китай не спешить лезть в петлю западной экономики. Эксперт рассказал, возможны ли китайские санкции
Китай не спешить лезть в петлю западной экономики. Эксперт рассказал, возможны ли китайские санкции - 11.02.2024 Украина.ру
Китай не спешить лезть в петлю западной экономики. Эксперт рассказал, возможны ли китайские санкции
Китай не спешить лезть в петлю западной экономики и поэтому не нужно бояться сообщений о том, что тот или другой китайский банк остановил расчеты с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов
2024-02-11T03:10
2024-02-11T03:10
новости
китай
россия
запад
финансы
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“Я хочу обратить внимание на то, что Китай работает не на Россию и не на США. Он старается для своей экономики и своего народа”, - отметил эксперт.В этом контексте Китай больше всего тревожит дальнейшее ухудшение торговых связей по отношению к ней со стороны Запада. Поэтому, чем быстрее разрешатся конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, где у КНР большие интересы, тем быстрее вернутся к нормативу платёжные системы, в том числе и российско-китайские."Да, некоторые эксперты говорят, что Китай якобы может переметнуться на сторону Запада по каким-то причинам. Я думаю, этого не будет. Потому что для Китая главный интерес — это все-таки обретение независимости своих технологических и финансовых систем. Лезть в петлю западной экономики страна не хочет", - подытожил Алексей Маслов.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20240130/1052978135.html
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новости, китай, россия, запад, финансы
Новости, Китай, Россия, Запад, финансы

Китай не спешить лезть в петлю западной экономики. Эксперт рассказал, возможны ли китайские санкции

03:10 11.02.2024
 
© РИА Новости . Артур Александров / Перейти в фотобанкЭлектронные информационные табло
Электронные информационные табло - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости . Артур Александров
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Китай не спешить лезть в петлю западной экономики и поэтому не нужно бояться сообщений о том, что тот или другой китайский банк остановил расчеты с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов
“Я хочу обратить внимание на то, что Китай работает не на Россию и не на США. Он старается для своей экономики и своего народа”, - отметил эксперт.
В этом контексте Китай больше всего тревожит дальнейшее ухудшение торговых связей по отношению к ней со стороны Запада. Поэтому, чем быстрее разрешатся конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, где у КНР большие интересы, тем быстрее вернутся к нормативу платёжные системы, в том числе и российско-китайские.
"Да, некоторые эксперты говорят, что Китай якобы может переметнуться на сторону Запада по каким-то причинам. Я думаю, этого не будет. Потому что для Китая главный интерес — это все-таки обретение независимости своих технологических и финансовых систем. Лезть в петлю западной экономики страна не хочет", - подытожил Алексей Маслов.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
30 января, 11:11
Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – ЛизанГлава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке труда, рассказал о процессе адаптации российского ВПК в условиях санкций, а также спрогнозировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины странами Запада
 
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