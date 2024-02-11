Китай не спешить лезть в петлю западной экономики. Эксперт рассказал, возможны ли китайские санкции
Китай не спешить лезть в петлю западной экономики и поэтому не нужно бояться сообщений о том, что тот или другой китайский банк остановил расчеты с Россией. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов
“Я хочу обратить внимание на то, что Китай работает не на Россию и не на США. Он старается для своей экономики и своего народа”, - отметил эксперт.
В этом контексте Китай больше всего тревожит дальнейшее ухудшение торговых связей по отношению к ней со стороны Запада. Поэтому, чем быстрее разрешатся конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, где у КНР большие интересы, тем быстрее вернутся к нормативу платёжные системы, в том числе и российско-китайские.
"Да, некоторые эксперты говорят, что Китай якобы может переметнуться на сторону Запада по каким-то причинам. Я думаю, этого не будет. Потому что для Китая главный интерес — это все-таки обретение независимости своих технологических и финансовых систем. Лезть в петлю западной экономики страна не хочет", - подытожил Алексей Маслов.
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