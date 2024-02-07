https://ukraina.ru/20240207/1053140282.html

Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией

Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией - 07.02.2024 Украина.ру

Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с российскими или белорусскими организациями, написала 7 февраля газета "Ведомости" со ссылкой на бизнесменов

2024-02-07T15:41

2024-02-07T15:41

2024-02-07T18:00

интервью

китай

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бизнес

россия

украина

сша

экономика

торговля

санкции

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Почему китайский банк остановил расчеты с Россией и кому это выгодно, в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов.— Алексей Александрович, насколько этот банк и его расчетные операции с РФ важны для нас?— Я не вижу, что произошло что-то особенное. Как всегда, лишь часть информации в данном случае является правдой. В прессе объявлено, что речь идет о главном китайском банке. На самом деле речь идёт о небольшом региональном банке, который не играет существенной роли в российско-китайской торговле.Я напомню, как устроена китайская банковская система. Есть три крупнейших государственных банка, которые являются структурообразующими. Есть пять крупнейших акционерных банков. Например, Банк Китая, или крупнейший в мире по капитализации Промышленный и коммерческий банк Китая, или Сельскохозяйственный банк Китая — которые никакой приостановки платежей не делали. Помимо этого, есть ещё несколько десятков региональных или профильных финансовых организаций, которые также работают с Россией.Поэтому ни о какой приостановке платежей в нашу страну или из нее китайская сторона не объявляла.— Тем не менее многие китайские банки опасаются вторичных санкций и пытаются не афишировать свои отношения с Россией…— Более того, неслучайно Москва и Пекин перешли практически на 95% на торговлю в национальных валютах. То есть в обход системы SWIFT. А более 35% внешней торговли России осуществляется сегодня в юанях — не только с Китаем, а по всему миру. Цифра 35% — это очень много. Соответственно, платежи проходят. Здесь нет особых проблем.Конечно, Китай занимает двойственную позицию, учитывая, что сегодня именно США и ЕС являются его главными торговыми партнёрами — несмотря на некоторое падение объёмов торговли. Поэтому мы должны понимать, что подобные вопросы [типа того, что банк Chouzhou Commercial остановил операции с Россией] возникает постоянно на протяжении последних двух лет. Мы их решаем в техническом режиме довольно быстро.Я напомню еще один важный момент. Начинается китайский Новый год. Граждане КНР будут отдыхать и праздновать 10 дней. На это время обычно вся коммерческая деятельность в Китае почти и полностью прекращает функционировать.— Если это чисто технический вопрос, который возникает каждый день, почему сейчас он приобретает такие масштабы?— Ответ на этот вопрос мне самому крайне интересен. Либо мы должны признать невысокий профессиональный уровень людей, которые это переопубликовывают эту новость. Либо это попытка в очередной раз нанести удар по российско-китайским отношениям.Я лично считаю, что произошло намеренное искажение информации.— Если перед Китаем встанет вопрос выбора между США и Россией, кого поддержит республика? Вы сказали, что зависимость китайской экономики от американского рынка нельзя недооценивать.— Опасения всегда должны быть. Но я хочу обратить внимание на то, что Китай работает не на Россию и не на США. Он старается для своей экономики и своего народа. Чего вообще опасается Китай? Страну тревожит дальнейшее ухудшение торговых связей по отношению к ней со стороны Запада.Чем быстрее разрешатся конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, где у КНР большие интересы, тем быстрее вернутся к нормативу платёжные системы, в том числе и российско-китайские.Да, некоторые эксперты говорят, что Китай якобы может переметнуться на сторону Запада по каким-то причинам. Я думаю, этого не будет. Потому что для Китая главный интерес — это все-таки обретение независимости своих технологических и финансовых систем. Лезть в петлю западной экономики страна не хочет.

https://ukraina.ru/20220805/1037315336.html

https://ukraina.ru/20240105/1052424306.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, финансы, бизнес, россия, украина, сша, экономика, торговля, санкции