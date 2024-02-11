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Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма

Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма - 11.02.2024 Украина.ру

Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма

Вооруженные силы Украины взорвут плотины на Северском Донце, что оставит Харьков без воды, рассказал участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"

2024-02-11T03:30

2024-02-11T03:30

2024-02-11T03:30

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Аналитик объяснил, почему в районе Волчанска Харьковской области на российской-украинской границе отмечается взаимная активность диверсионно-разведывательных групп.По словам Самойлова, это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От Волчанска идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, расстояние — 70 километров. Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца."Конечно, ВСУ взорвут плотины на Северском Донце. Их там две. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище. Если взорвут ее, то оставят без воды Харьков", - заявил Самойлов.Он подчеркнул, что именно оттуда идёт основной поток воды. Там колоссальная магистраль, водотоки, очистные сооружения — все это входило в водное хозяйство Харькова.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240130/1052835218.html

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