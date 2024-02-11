Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма - 11.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240211/1053139514.html
Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма
Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма - 11.02.2024 Украина.ру
Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма
Вооруженные силы Украины взорвут плотины на Северском Донце, что оставит Харьков без воды, рассказал участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
2024-02-11T03:30
2024-02-11T03:30
новости
россия
украина
харьковская область
харьков
река
северский донец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/07/1017700734_0:440:4352:2888_1920x0_80_0_0_35b7115ef698f5740fbd1215d7e22deb.jpg
Аналитик объяснил, почему в районе Волчанска Харьковской области на российской-украинской границе отмечается взаимная активность диверсионно-разведывательных групп.По словам Самойлова, это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От Волчанска идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, расстояние — 70 километров. Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца."Конечно, ВСУ взорвут плотины на Северском Донце. Их там две. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище. Если взорвут ее, то оставят без воды Харьков", - заявил Самойлов.Он подчеркнул, что именно оттуда идёт основной поток воды. Там колоссальная магистраль, водотоки, очистные сооружения — все это входило в водное хозяйство Харькова.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240130/1052835218.html
россия
украина
харьковская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101770/07/1017700734_0:0:4352:3264_1920x0_80_0_0_3f4d3ebb903c308e705f3ddd7f0e8697.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, харьковская область, харьков, река, северский донец
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Харьков, река, Северский Донец

Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма

03:30 11.02.2024
 
© Иван ОстоженкоФонтан "Зеркальная струя", Харьков
Фонтан Зеркальная струя, Харьков
© Иван Остоженко
Читать в
Вооруженные силы Украины взорвут плотины на Северском Донце, что оставит Харьков без воды, рассказал участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов в интервью изданию "Украина.ру"
"Если Харьков останется без воды, его и штурмом брать не надо. Большая вероятность того, что из города будут вынуждены выехать все. Харьков без воды долго не выживет. А в подрыве плотины обвинят нас, у них опыт есть", - считает Самойлов.
Аналитик объяснил, почему в районе Волчанска Харьковской области на российской-украинской границе отмечается взаимная активность диверсионно-разведывательных групп.
По словам Самойлова, это серьезный дорожный узел, который находится в четырех километрах от границы. От Волчанска идет две большие дороги: одна на Великий Бурлук, а другая на Харьков через Салтовское водохранилище, расстояние — 70 километров. Важнейший путь на Харьков идет через село Старый Салтов на левом берегу Северского Донца.
"Конечно, ВСУ взорвут плотины на Северском Донце. Их там две. Одна находится на дороге, которая идет от Волчанска на Харьков, это верхняя плотина, а нижняя, самая главная, которая держит уровень воды в Салтовском водохранилище. Если взорвут ее, то оставят без воды Харьков", - заявил Самойлов.
Он подчеркнул, что именно оттуда идёт основной поток воды. Там колоссальная магистраль, водотоки, очистные сооружения — все это входило в водное хозяйство Харькова.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.01.2024
30 января, 05:10
На Купянском направлении и в прифронтовой полосеЛиния боевого соприкосновения на этом направлении в последнее время часто попадает в сводки официальных представителей МО РФ. И пусть на некоторых участках фронта идут бои, которые не носят масштабного характера, но значение оперативно-тактического характера возрастает с каждым днем
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковская областьХарьковрекаСеверский Донец
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Забыть о правилах ведения войны". Странные разговоры украинские экспертов и политиков о будущем страны
04:40В Крынках закрепиться негде: военный волонтер раскрыл, как ВСУ пытаются "измотать" ВС РФ на Днепре
04:30"Возьмем Авдеевку или Нью-Йорк": военный эксперт рассказал, какие победы изменят обстановку на фронте
04:20Колониальный захват России провалился, теперь ЕС финансирует Украину себе в ущерб - Никита Мендкович
04:20"Украинцы видят, с кем бороться": политолог рассказал, будет ли международное расследование по Ил-76
04:10"Оторвали бы руки": политолог объяснил, почему Орбан снял вето на помощь Киеву
04:00"Осколками мне посекло руку": разведчик Каспер рассказал, почему уверен, что товарищи вынесут с поля боя
03:50Азаров сказал, кто является главным нарушителем Конституции Украины
03:40"Захотели и подорвали": эксперт объяснил, почему Запад скрывает виновных в диверсии на "Северных потоках"
03:30Аналитик рассказал, как России взять Харьков без штурма
03:20"Нужно сильно напугать": эксперт рассказал, как лидеры ЕС манипулируют населением
03:10Китай не спешить лезть в петлю западной экономики. Эксперт рассказал, возможны ли китайские санкции
03:00"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины
21:09Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку из-за педофила
19:01Борьба с "журналами для учёта журналов", отказ США. Итоги 10 февраля на Украине
18:51Главная проблема Владимира Путина
18:41У Украины хватит ресурсов только на два месяца войны - Арахамия
17:30Фанни Каплан: дочь меламеда из волынского хедера спровоцировавшая "красный террор"
17:29После распада Украины в Западную Европу сбегут 10 миллионов жителей - СМИ
16:50В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы - Bild
Лента новостейМолния